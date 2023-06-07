Беллингем стал самым дорогим английским игроком в истории, опередив Грилиша. Магуайр – в топ-3
Джуд Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории.
Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 19-летнего полузащитника в «Реал». Немецкий клуб получит 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.
Беллингем стал самым дорогим футболистом из Англии, стоимость его трансфера превысила сумму, которую «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша (100 млн фунтов).
Третье и четвертое места в списке самых дорогих англичан занимают Харри Магуайр и Джейдон Санчо. За них «Манчестер Юнайтед» заплатил 80 млн и 73 млн фунтов соответственно.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- как горит огонь
- как течет вода
- и как Мадрид раз за разом собирает лучшую полузащиту в мире)))
Сегодня этот школьник ставит рекорд трансферной стоимости, переходя в Реал.
А Боруссии респект, что могут так развивать игроков. Идеальный клуб для юных падаванов.
Сумма трансфера 103 млн евро. Все остальное - бонусы, которые можно получить или не получить. Это как Марсьяль, где 10 млн евро было за попадание в топ-3 ЗМ, которое, как мы все понимаем, никогда не произойдет. Но все почему-то уверенно пишут, что трансфер был с учетом этой суммы.
Поиграть в дрим-тим и быть лучшей полузащитой это разные вещи.
Бекс бедолага вообще только Ла-лигу один раз выиграл.
Я к слову считаю, что играть в том галактикос уже было достижение, независимо от титулов, но в этом перекосе Томас Гравесен чуть главной звездой не стал.)
Я вот уже даже не помню, почему Реал так дико колбаснуло в 2004, что они 11 очков отрыва отдали Валенсии, опустились на 4-е место, а вылезающая из ямы Барса умудрилась второй стать.