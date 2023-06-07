Беллингем стал самым дорогим английским игроком в истории, опередив Грилиша. Магуайр – в топ-3

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Джуд Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории.

Сегодня дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 19-летнего полузащитника в «Реал». Немецкий клуб получит 115 миллионов фунтов с учетом бонусов. 

Беллингем стал самым дорогим футболистом из Англии, стоимость его трансфера превысила сумму, которую «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» за Джека Грилиша (100 млн фунтов). 

Третье и четвертое места в списке самых дорогих англичан занимают Харри Магуайр и Джейдон Санчо. За них «Манчестер Юнайтед» заплатил 80 млн и 73 млн фунтов соответственно.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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67 комментариев

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Ебздрогыч
Магуайр в топ-3 - звучит как анекдот
+109
-5
+104
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ОттоДракула
Юнайтед переплатил за Магуайера примерно в 80 раз.
+52
-4
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TeLLer
Ответ Ебздрогыч
Магуайр в топ-3 - звучит как анекдот
А ведь был топ-1 :)
+29
-1
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VuNePonimaete
Можно бесконечно смотреть на три вещи:
- как горит огонь
- как течет вода
- и как Мадрид раз за разом собирает лучшую полузащиту в мире)))
+24
-4
+20
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Ivan Balashov
Ответ Никита Давыдкин
Раз за разом это сколько? До крооса и Модрича лучшая полузащита мира была что ли?
Ну когда-то там играли Зидан, Фигу и Бекхэм.
+17
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шампион
Помню, буквально пару лет назад читал про какого-то школьника, которого Боруссия подцепила из Чемпионшипа.
Сегодня этот школьник ставит рекорд трансферной стоимости, переходя в Реал.
А Боруссии респект, что могут так развивать игроков. Идеальный клуб для юных падаванов.
+17
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+15
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Yen Bedder
Джуд Беллингем, Джек Гриллиш, Харри Магуайр в фильме «Какого хрена здесь делает Магуайр?»
+10
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Никита Давыдкин
Ответ Ivan Balashov
Ну когда-то там играли Зидан, Фигу и Бекхэм.
Это была самая звёздная по именам полузащита, а не лучшая
+8
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Гур
Ответ шампион
Помню, буквально пару лет назад читал про какого-то школьника, которого Боруссия подцепила из Чемпионшипа. Сегодня этот школьник ставит рекорд трансферной стоимости, переходя в Реал. А Боруссии респект, что могут так развивать игроков. Идеальный клуб для юных падаванов.
Но не для тех, кто хочет стать чемпионом (
+5
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Ман Сити
Кстати напомню: Магваер стал самым дорогим защитником в истории.
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tiki-taka@
Ответ Ебздрогыч
Магуайр в топ-3 - звучит как анекдот
😂👍🏽
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Низом Хурсанов
Ответ Karl0709
Поздравляю Реал Мадрид они приобрели второго Азара 😂👍 кстати и номер Азара заберёт Джуд 🤦
Зато Басра не смогла взять даже пенсионера пешехода, который типа готов был играть за Басру за бесплатно)
+4
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Никита Давыдкин
Ответ VuNePonimaete
Можно бесконечно смотреть на три вещи: - как горит огонь - как течет вода - и как Мадрид раз за разом собирает лучшую полузащиту в мире)))
Раз за разом это сколько? До крооса и Модрича лучшая полузащита мира была что ли?
+6
-3
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Nikhad
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Куда им до Санчо, Магваера, Антони)
+6
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Олег Овчинников
Ответ Ronny92
Мдэ, ощущение что Ливер "увернулся от пули" с Джудом и взял более проверенный вариант с Маком ещё и в 3 раза дешевле. Удачи Джуду, в любом случае
Можно было бы взять проверенного Тилеманса, вообще не потратив ни фунта.
+2
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dmsld
Как можно выдавать потенциальную сумму за фактическую?
Сумма трансфера 103 млн евро. Все остальное - бонусы, которые можно получить или не получить. Это как Марсьяль, где 10 млн евро было за попадание в топ-3 ЗМ, которое, как мы все понимаем, никогда не произойдет. Но все почему-то уверенно пишут, что трансфер был с учетом этой суммы.
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Да, та самая летучая мышь
Ответ Born is the King
Дортмунд конечно на классе развел реал на 134 млн. Те кто видел игру этого Белингема понимают это. Таких Белингемов в Шипе вагон и маленькая тележка
И все в мире такие глупые и этого не понимают, только Born is the King шарит в теме
+3
-1
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ljolik888
Грилиш оправдывает , холодильник не очень !
+3
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Stan789
Ответ Ivan Balashov
Ну когда-то там играли Зидан, Фигу и Бекхэм.
А при чём здесь лучшая полузащита?)
Поиграть в дрим-тим и быть лучшей полузащитой это разные вещи.
Бекс бедолага вообще только Ла-лигу один раз выиграл.

Я к слову считаю, что играть в том галактикос уже было достижение, независимо от титулов, но в этом перекосе Томас Гравесен чуть главной звездой не стал.)

Я вот уже даже не помню, почему Реал так дико колбаснуло в 2004, что они 11 очков отрыва отдали Валенсии, опустились на 4-е место, а вылезающая из ямы Барса умудрилась второй стать.
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gangs
Ответ Born is the King
Да и Белингем от силы стоит 30 млн
Энцо тогда по такой логике стоит лямов 10?
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Карен Григорян
А трансфермаркт говорит, что не первый и почему-то я ему больше верю. Когда это 103 млн евро стало больше, чем 100 млн фунтов?
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AnMe
Я в ах…х от Маги
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О времена, о цены!
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Ronny92
Мдэ, ощущение что Ливер "увернулся от пули" с Джудом и взял более проверенный вариант с Маком ещё и в 3 раза дешевле. Удачи Джуду, в любом случае
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llolishe
Ответ Febos_
полузащите реала можно позавидовать, такие молодые и талантливые топчики своего поколения
И все не воспитанники Реалтитутки
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