Беллингем стал самым дорогим английским игроком в истории, опередив Грилиша. Магуайр – в топ-3

Джуд Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории.

Сегодня дортмундская « » объявила о переходе 19-летнего полузащитника в « ». Немецкий клуб получит 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

стал самым дорогим футболистом из Англии, стоимость его трансфера превысила сумму, которую « » заплатил «Астон Вилле» за (100 млн фунтов).

Третье и четвертое места в списке самых дорогих англичан занимают Харри Магуайр и Джейдон Санчо. За них «Манчестер Юнайтед» заплатил 80 млн и 73 млн фунтов соответственно.

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