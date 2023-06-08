Беллингем получит бонус от «Реала», если выиграет «Золотой мяч». Винисиусу предлагают то же условие

Джуд Беллингем может получить бонусные выплаты от «Реала», если выиграет «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник передйет из «Боруссии» в мадридский клуб за 103+31 миллион евро. Бонусные выплаты, которые может получить немецкий клуб, зависят от голов и титулов футболиста.

Сам Беллингем может получить определенные бонусы, если выиграет « » в течение шести сезонов. Такое же условие обсуждается в рамках продления контракта с , сообщает Cadena SER.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?