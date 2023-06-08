Беллингем получит бонус от «Реала», если выиграет «Золотой мяч». Винисиусу предлагают то же условие

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор деньги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем может получить бонусные выплаты от «Реала», если выиграет «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник передйет из «Боруссии» в мадридский клуб за 103+31 миллион евро. Бонусные выплаты, которые может получить немецкий клуб, зависят от голов и титулов футболиста. 

Сам Беллингем может получить определенные бонусы, если выиграет «Золотой мяч» в течение шести сезонов. Такое же условие обсуждается в рамках продления контракта с Винисиусом Жуниором, сообщает Cadena SER.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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35 комментариев

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Алексей Даценко
Ответ А. Мостовой
Золотой мяч не дают за передачи на три метра
Тебе откуда знать?ты же не разбираешься в футболе
+19
-2
+17
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Wild91688
Нынче ЗМ выручают ща пиар и за 5 пенок в 7 играх
+26
-10
+16
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Великий Алонсо
Роналду вернётся в Реал и выиграет Золотой Мяч и Лигу Чемпионов, все хейтеры будут в шоке.
+29
-15
+14
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Kuroro Lucilfer
Ответ Ashan Sorokin
Беллингему со зборной не повезло , там нет возможности выиграть какой нибудь трофей ,а это очень влияет на награду ЗМ ,
не повезло с Англией? тогда 95% футболистов "не повезло"
+5
0
+5
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Killer_na_belom_barse$
Ответ GuruFutbola
винисиус может благодаря своему расситскому нытью даже в топ-10 войдет в этом сезоне) во прикол будет
Я бы лучше тебе кое что вручил, за твое нытье
+4
0
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Илья Ворошилов
И зачем нужен мбаппе ? Токсичные дураки испортят команду
+4
-1
+3
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Gloriano Zadrotti
Ответ rigobersong
Возможно уйдет в чемпионат послабже, т.к. против Аль-Иттихада теперь точно шансов нет, я думаю Бангладеш или Бурунди отличный уровень для тащера:)
послабже......
+2
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Dikki Shelton
Все в его руках. Реал Мадрид , это лучшее место для этого.
+2
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Gloriano Zadrotti
Ответ rigobersong
послабее:) Что ты этим хотел показать?:) Что 5ка по русскому в школе была?:)
Что ставить:) вместо запятых:) это круто:)
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Василий Леонов
Фиорентина тоже должна такое прописать в контракте с главной звездой
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Fazy10
Молния в свое время получил , почему бы и нет
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Zidan GOAT
Ответ А. Мостовой
Золотой мяч не дают за передачи на три метра
А дают за 5 пенальти в 7 матчах, я правильно тебя понял ?
+4
-4
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Илья Лымарев
Ответ А. Мостовой
Золотой мяч не дают за передачи на три метра
будь тише ты эту награду только на картинке видишь
+1
-1
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Romeo Yankovich
Ответ Алексей Даценко
Тебе откуда знать?ты же не разбираешься в футболе
в футболе он разбирается, чеканить умеет, но как тренер днище без бумажки
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Роман
Ответ А. Мостовой
Золотой мяч не дают за передачи на три метра
Месси на ЧМ ⚽⚽⚽⚽🥅
Месси после ЧМ 👻
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Ярик01
Ответ svft
вот даже интересно стало кому будут мячи золотые давать. после ухода всех больших игроков. мой вариант: Деклан Райс. потому как имя необычное
2023/24 - Кевин, так как и ЧЕ будет, 24/25 - Холанд, 25/26 - Мбаппе за ЧМ
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