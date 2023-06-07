«Реал» и «Боруссия» за 103+31 млн евро согласовали трансфер Беллингема. Немецкий клуб объявил

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала».

«Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в «Мадрид».

За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.

Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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159 комментариев

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Roman
Ответ Roman Araslanov
Трио Вальверде-Тчуамени-Биллингем это просто бомба! За ними будущее Реала на лет 10 не меньше
В итоге в следующем сезоне будут снова тащить в центре поля старички Модрич и Кроос)
+232
-8
+224
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vladosthebest
Бинго!
+72
-5
+67
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Дядя ТУРА
удачи Джуду на долгие годы
+68
-6
+62
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Владимир Бодимер
Ответ Злой Руся
Раньше эскимо стоило 11 копеек! Может хватит жить прошлым ? Ты скажи ещё что раньше жилось лучше
Раньше жилось лучше :-))
+65
-5
+60
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Злой Руся
Ответ Алексей Радевич
103+30....... Раньше на такие деньги можно было купить 2 Зидана, сейчас одного Беллингема))) Как бы он вторым Санчо не оказался, а то тот тоже в БВБ божил)))
Раньше эскимо стоило 11 копеек!
Может хватит жить прошлым ?
Ты скажи ещё что раньше жилось лучше
+66
-17
+49
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Nooruz Sher
Ответ Roman Araslanov
Трио Вальверде-Тчуамени-Биллингем это просто бомба! За ними будущее Реала на лет 10 не меньше
+Камавинга
+35
0
+35
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Roman Araslanov
Трио Вальверде-Тчуамени-Биллингем это просто бомба! За ними будущее Реала на лет 10 не меньше
+42
-8
+34
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Sergey Kuznetsov
и радостно за него и грустно, что не в Ливерпуль
+33
-6
+27
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Алексей Радевич
103+30....... Раньше на такие деньги можно было купить 2 Зидана, сейчас одного Беллингема))) Как бы он вторым Санчо не оказался, а то тот тоже в БВБ божил)))
+33
-15
+18
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раскаявшийся жиробас
Роскошный трансфер, будет круто, если заиграет на топовом уровне и Реал получит игрока на десятилетия
+11
-1
+10
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v.dug1n
Ответ HI MARS
Дорого.Слишком дорого
За игрока, которому скоро исполнится 20 лет. А он уже важный игрок сборной Англии и один из лучших игроков Бундеслиги. Мне кажется адекватная цена, с учетом нынешнего рынка
+10
-1
+9
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Евгений Курышов
Ответ Roman
В итоге в следующем сезоне будут снова тащить в центре поля старички Модрич и Кроос)
судя по матча ответному против МС Модрич и Кросс уже сдают сильно
+9
-1
+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ HI MARS
Дорого.Слишком дорого
А сколько должны стоить игроки такого уровня на нынешнем рынке?
+9
-2
+7
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Мирзоанис Якубов
Теперь у Реала два молодых супер-универсала в атаке - Вальверде и Беллингем. Если ещё и Кейна подпишут, это будет бомба! Может даже никакого переходного сезона не будет, как обычно 2-3 трофея возьмут
+12
-6
+6
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Robert Wepsy
Ответ Злой Руся
Раньше эскимо стоило 11 копеек! Может хватит жить прошлым ? Ты скажи ещё что раньше жилось лучше
раньше было лучше
+10
-4
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Fma wozo
Вопрос, заиграет ли он в Реале?
+7
-2
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Sergey Kuznetsov
Ответ Алексей Филипович
Не переживай, как обычно англичанин в реале 2 годика почислится и уедет в англию)
я вообще не переживаю по этому поводу и спасибо за идеальную аналитику уровня Мостового
+5
0
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Утя Ваткин
Минимум слухов. Чисто работает Перес.
+8
-3
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Thunder_Timba
Ответ Sergey Kuznetsov
и радостно за него и грустно, что не в Ливерпуль
они столько не тратят
точнее, крайне редко
+6
-1
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Raul14
добро пожаловать в самый великий клуб в истории футбола! Джуд!
+10
-5
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Shikari
Ответ Мирзоанис Якубов
Теперь у Реала два молодых супер-универсала в атаке - Вальверде и Беллингем. Если ещё и Кейна подпишут, это будет бомба! Может даже никакого переходного сезона не будет, как обычно 2-3 трофея возьмут
ага, Камавинга такой играл под нападающими, потом опорника, потом левого защитника - пошел я...
+4
0
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Андрей Хенто
Добро пожаловать, Джуд! Надеюсь сможет проявить себя и заиграть, пора уже англичанину показать класс в Примере. Отличная молодежь подобралась у Мадрида.
+5
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Владимир Ожигнед
Ответ HI MARS
Дорого.Слишком дорого
Конечно дорого! Не Мудрик по уровню😂,но может что-то и получится
+4
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rachidibrahimov
Беллингем, Тчуамени, Камавинга, Вальверде. Не полузащита а похороны
+5
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Fma wozo
Ответ Doug DeMuro99
Комментарий удален пользователем
Не торопитесь
+3
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