«Реал» и «Боруссия» за 103+31 млн евро согласовали трансфер Беллингема. Немецкий клуб объявил
Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала».
«Боруссия» Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в «Мадрид».
За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.
Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.
Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.
За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
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