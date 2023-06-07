«Реал» и «Боруссия» за 103+31 млн евро согласовали трансфер Беллингема. Немецкий клуб объявил

Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала».

« » Дортмунд объявила о договоренности о переходе 19-летнего полузащитника в « ».

За хавбека сборной Англии клуб Бундеслиги получит 103 млн евро. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

Джуд и «Реал» подпишут контракт на шесть лет. В течение этого времени и могут быть активированы бонусы за различные выступления игрока и клуба.

перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

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