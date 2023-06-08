Беллингем выбрал «Реал» в конце апреля, отказав «Сити». Он будет получать 10-12 млн евро в год
Джуд Беллингем дал согласие на переход в «Реал» еще в апреле.
Ранее «Боруссия» объявила о договоренности по трансферу Беллингема в «Реал». Мадридский клуб заплатит за полузащитника 103 млн евро, а также можно выплатить до 31 млн евро в качестве бонусов.
По информации The Athletic, Беллингем сообщил «Реалу» о желании присоединиться к клубу еще в конце апреля. Тогда же он уведомил о своем выборе «Манчестер Сити» – до этого момента клуб был оптимистично настроен по поводу его приобретения.
«Ливерпуль» в течение нескольких месяцев считался фаворитом в борьбе за подписание Беллингема, однако затем отказался от этой идеи из-за высокой трансферной стоимости полузащитника.
Также сообщается, что после чемпионата мира в Катаре «Реал» был настроен пессимистично, так как не мог конкурировать с клубами АПЛ финансово. Однако решающее значение сыграли заинтересованность Беллингема в проекте мадридцев и хорошие отношения «Реала» и «Боруссии».
Ожидается, что в «Реале» Беллингем станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, однако его зарплата не превысит 10-12 млн евро в год.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
Это топ-форвард показывающий высокий уровень игры не один сезон и стабильно забивающий 25+ голов. Своей игрой он полностью заслуживает такую зарплату
А вот кто такой Беллингем по хорошему еще предстоит узнать - что будет с 20 летним парнем в Реале никто не знает. Если заиграет, то через сезон-другой тоже попросить 20 за сезон