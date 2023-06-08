Беллингем выбрал «Реал» в конце апреля, отказав «Сити». Он будет получать 10-12 млн евро в год

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига деньги Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем дал согласие на переход в «Реал» еще в апреле.

Ранее «Боруссия» объявила о договоренности по трансферу Беллингема в «Реал». Мадридский клуб заплатит за полузащитника 103 млн евро, а также можно выплатить до 31 млн евро в качестве бонусов.

По информации The Athletic, Беллингем сообщил «Реалу» о желании присоединиться к клубу еще в конце апреля. Тогда же он уведомил о своем выборе «Манчестер Сити» – до этого момента клуб был оптимистично настроен по поводу его приобретения.

«Ливерпуль» в течение нескольких месяцев считался фаворитом в борьбе за подписание Беллингема, однако затем отказался от этой идеи из-за высокой трансферной стоимости полузащитника.

Также сообщается, что после чемпионата мира в Катаре «Реал» был настроен пессимистично, так как не мог конкурировать с клубами АПЛ финансово. Однако решающее значение сыграли заинтересованность Беллингема в проекте мадридцев и хорошие отношения «Реала» и «Боруссии».

Ожидается, что в «Реале» Беллингем станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, однако его зарплата не превысит 10-12 млн евро в год.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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62 комментария

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Romeo Yankovich
Ответ DolJun
джуда понять можно - не захотел ехать к физруку в сити, но все же жаль что решил перейти в ла лигу, будем надеяться что через несколько лет перейдет в апл.
не фанат лысого, но отрицать, что он один из лучших тренеров нынешнего времени просто глупо
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Ophiomorph
Ответ Djone Evans
Напомню, 30 летний Кейн просит 20ку евро за сезон 🤣 Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
Кейн просит больше потому что топовый форвард - штучный товар. У клубов почти всегда большие проблемы заменить ушедшего нападающего. А Реалу нужно искать замену для Карима естественно.
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Спартак Уокер
Нормальна зарплата надеюсь окупится
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Djone Evans
Напомню, 30 летний Кейн просит 20ку евро за сезон 🤣
Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
+31
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+14
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ShamilK
Ответ Djone Evans
Напомню, 30 летний Кейн просит 20ку евро за сезон 🤣 Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
Ну и какого хрена Кейн, который в АПЛ еще с 2014 года клепает голы должен просить меньше или зарабатывать как 19-летний? Джуд еще ничего такого на уровне Кейна не показал и был просто сожран Энцо в матчах с кризисным Челси. Сейчас возраст в футболе вообще роли не играет, Карим свой лучший футбол в жизни показал в 34 года
+15
-2
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RaNk-1
Ответ Тайна Мрак
стареющая линия РМ нуждалась в обновлении, но не уверен, что для Джуда это лучшее решение но возможно он забоялся конкуренции в Сити и хочет быть звездой, его право, в любом случае парень молодой, ещё всё успеет
Забоялся конкуренции в Сити, и поэтому перешел в самую укомплектованную и талантливую линию полузащиты в мире?
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SegaYasch
Ответ Djone Evans
Напомню, 30 летний Кейн просит 20ку евро за сезон 🤣 Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
И за что можно упрекнуть Кейна?
Это топ-форвард показывающий высокий уровень игры не один сезон и стабильно забивающий 25+ голов. Своей игрой он полностью заслуживает такую зарплату
А вот кто такой Беллингем по хорошему еще предстоит узнать - что будет с 20 летним парнем в Реале никто не знает. Если заиграет, то через сезон-другой тоже попросить 20 за сезон
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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я бы тоже выбрал Реал,клуб с историей
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Андрей Хенто
Сделал правильный выбор, надеюсь, что в Мадриде многому научиться у Модрича и Крооса и выйдет на еще более высокий уровень. Удачи ему.
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Nurzhan Assubayev
Добро пожаловать. Тем более в этом году прилично разгрузилась зарплатная ведомость, так что будет удовлетворить требования Джуда.
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Adam Almurzaev
Ответ иц а мэн
грязными где-то 20 миллион, вот это реал развели конечно
Умтити который грязными получает 28 лямов в шоке от нишебродов
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Данияр Жумабекович
должен отжигать в Реале, все данные доя этого у Джуда есть. Удачи ему в лучшем клубе мира, правильный выбор!
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Babyboy
Ответ иц а мэн
грязными где-то 20 миллион, вот это реал развели конечно
здесь не написано что это после вычета налогов. или ты сам себе это придумал?
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Raindrop Drop Top
Интересно что он больше любит, Биг Мак или Биг Тейсти 🤣
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zer
Ответ Ophiomorph
Кейн просит больше потому что топовый форвард - штучный товар. У клубов почти всегда большие проблемы заменить ушедшего нападающего. А Реалу нужно искать замену для Карима естественно.
к тому же Кейн 10 сезонов уже на самом высшем уровне играет, а Беллингем относительно недавно заявил о себе
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Алан Аланович
если очередной английский молодой талант вдруг снова сдуется, то с такой личкой это новый азар
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Ophiomorph
Ответ Усатая Козляра
видели мы как отвозили эту укомплектованную и талантливую защиту на Этихаде
И что с того, что отвозили? Класс игроков от этого меньше стал? Футбол же не математика, побеждает не команда с лучшими индивидуально игроками, а та, которая сыграет лучше и лучше подготовится. Как пример можно вспомнить как Сити уничтожил Ливерпуль 5:0 в начале сезона 2017/2018, а потом отлетели от них же с общим счётом 5:1 в ЛЧ того же сезона. Так же и Реал, при правильных выводах после поражения всё может изменится быстро.
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Dikki Shelton
Достойно уважения. Пусть у него все получится в новом клубе. Играть за Реал Мадрид, это самый большой вызов для игрока, который только есть.
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S-V-D
Ответ Babyboy
здесь не написано что это после вычета налогов. или ты сам себе это придумал?
Он контракт видел )
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Свободу Попугаям
Ответ Djone Evans
Напомню, 30 летний Кейн просит 20ку евро за сезон 🤣 Отдел скаутов молодцы, хороший трансфер Беллингема провели!
все верно, именно отдел скаутов и занимается подписанием игроков.
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Александр Андреев
Ответ Buba
Он ясно дал понять, что пластиковый клуб не для него, да и перспектива бегать в 4 дивизионе явно ему не улыбалась 🤣😁😂.
Сидеть за спиной Крооса или играть левого защитника в лиге расистов перспективнее?)
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Jlaw
Ответ Алан Аланович
если очередной английский молодой талант вдруг снова сдуется, то с такой личкой это новый азар
или новый Санчо, но в целом Боруссии не привыкать продавать акселератов
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SAKE01
Ответ Ophiomorph
Кейн просит больше потому что топовый форвард - штучный товар. У клубов почти всегда большие проблемы заменить ушедшего нападающего. А Реалу нужно искать замену для Карима естественно.
Да, на рынке нет топового напа как Кейн. Прошлом году надо было купить Роберто ведь его сначала предлагали Реалу.
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DolJun
Ответ Romeo Yankovich
чувак, это уже другой вопрос, что он вечно под себя меняет команду по несколько раз. но это не делает его физруком.
т.е. про 10 лет без лч у руля самых богатых команд мира ты упустил?
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Mr. Galacticos
Строится новая средняя линия команды
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