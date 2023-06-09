«Милану» интересны Тилеманс, Маркус Тюрам и Ндика

« » интересуется тремя игроками.

Внимание «россонери» привлек хавбек , покидающий « » как свободный агент.

Также «Милан» следит за ситуацией с . Итальянский клуб попытается приобрести форварда « » из Менхенгладбаха, если тот не перейдет в «ПСЖ».

Кроме того, «Милан» не прочь перехватить у «Ромы» защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.

Статистика Тилеманса – здесь, Тюрама – здесь, Ндика – здесь.

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