«Милану» интересны Тилеманс, Маркус Тюрам и Ндика

Теги Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Лестер Юри Тилеманс Маркус Тюрам Эван Ндика Футбол

«Милан» интересуется тремя игроками.

Внимание «россонери» привлек хавбек Юри Тилеманс, покидающий «Лестер» как свободный агент.

Также «Милан» следит за ситуацией с Маркусом Тюрамом. Итальянский клуб попытается приобрести форварда «Боруссии» из Менхенгладбаха, если тот не перейдет в «ПСЖ».

Кроме того, «Милан» не прочь перехватить у «Ромы» защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.

Статистика Тилеманса – здесь, Тюрама – здесь, Ндика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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3 комментария

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Милан37
Тилеманс и Ндика забесплатно нормально, но нужен Опенда а не Тюрам ...
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Egor Aleksandrovich
Ответ Нголо Щербатски
Ахахаха в итоге все в итоге перейдут в Интер. У Милана нет денег на такие зарплаты, а вот Интер настоящие гиганты в серии А.
20 июля 2022
Владелец «Интера» задолжал кредиторам € 250 млн, проиграв судебное разбирательство
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