«Милану» интересны Тилеманс, Маркус Тюрам и Ндика
«Милан» интересуется тремя игроками.
Внимание «россонери» привлек хавбек Юри Тилеманс, покидающий «Лестер» как свободный агент.
Также «Милан» следит за ситуацией с Маркусом Тюрамом. Итальянский клуб попытается приобрести форварда «Боруссии» из Менхенгладбаха, если тот не перейдет в «ПСЖ».
Кроме того, «Милан» не прочь перехватить у «Ромы» защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.
Статистика Тилеманса – здесь, Тюрама – здесь, Ндика – здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Владелец «Интера» задолжал кредиторам € 250 млн, проиграв судебное разбирательство