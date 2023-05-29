Хавбек «Айнтрахта» Камада перейдет в «Милан» бесплатно, контракт – на 5 лет

Даити Камада продолжит карьеру в «Милане» на правах свободного агента.

26-летний хавбек сборной Японии подпишет с «россонери» 5-летний контракт, срок его соглашения с « » истекает 30 июня.

По данным Sport1.de, в борьбе за « » опередил «Атлетико», также полузащитник отклонил выгодное предложение дортмундской «Боруссии».

В 32 матчах прошедшего сезона Бундеслиги на счету Камады 9 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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