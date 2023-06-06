Мбаппе убеждает Тюрама перейти в «ПСЖ». Кампуш считает Маркуса идеальной «девяткой» для команды

Килиан Мбаппе хочет играть в одном клубе с Маркусом Тюрамом.

Как сообщает L’Equipe, форвард « » убеждает нападающего гладбахской « » присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом.

Чемпионы Франции в последние дни активизировали работу над трансфером. , советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.

При этом не собирается спешить с принятием решения, хотя и сказал близким и друзьям, что думает о парижском клубе.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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