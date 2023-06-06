Мбаппе убеждает Тюрама перейти в «ПСЖ». Кампуш считает Маркуса идеальной «девяткой» для команды

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Килиан Мбаппе хочет играть в одном клубе с Маркусом Тюрамом.

Как сообщает L’Equipe, форвард «ПСЖ» убеждает нападающего гладбахской «Боруссии» присоединиться к парижанам в качестве свободного агента этим летом.

Чемпионы Франции в последние дни активизировали работу над трансфером. Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», и первые контакты с представителями игрока оцениваются положительно.

При этом Маркус не собирается спешить с принятием решения, хотя и сказал близким и друзьям, что думает о парижском клубе.

В Бундеслиге-2022/23 Тюрам забил 13 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
+49
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+46
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Said Saidov
Ответ Пирс Морган
Новый тренер ПСЖ еще не знает, что его ждет
Да знает)) год работы и компенсация))
+19
0
+19
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Пирс Морган
Новый тренер ПСЖ еще не знает, что его ждет
Так он и играет в клубе
+6
0
+6
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Причёска Бэйла
Ответ Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
После ухода Галтье псг нужен опытный тренер.
Спартак Гогниев подойдёт, я думаю.
+6
-1
+5
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HI MARS
А как же Экетик,которого убеждал Мбаппе?)
+4
0
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Леван Мкртчян
Ответ Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
Я бы рассмотрел еще кандидатуры Лизаразю и Саньёля тогда
+4
0
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crazy_elky
Ответ Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
Как жаль, что мою офигенную шутку про Лилиана раньше пошутил ты :)
+5
-1
+4
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RWGladiator
Пусть Мбаппе и назначат тренером
+3
0
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Пирс Морган
Новый тренер ПСЖ еще не знает, что его ждет
+3
-2
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Имя Фамилия
Ответ <~Inter~>
Асенсио бесплатно взяли
Для начала неплохо, но работы там ещё непочатый край. У ПСЖ два игрока атаки на весь состав.
+1
0
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<~Inter~>
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ нужен левша в атаку. Там и так Нэй с Мбаппе любят сваливаться на левый фланг, любой другой правша сядет на банку. Диаби идеальный вариант, но на него теперь уж придётся раскошелиться, чтобы вернуть в команду.
Асенсио бесплатно взяли
+1
0
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Master Slova
Ответ RWGladiator
Пусть Мбаппе и назначат тренером
хуже не будет
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Б81
Ответ Причёска Бэйла
После ухода Галтье псг нужен опытный тренер. Спартак Гогниев подойдёт, я думаю.
У шейхов же сыновья-футболисты есть?))₽
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Кашшай Чакырович
Самая большая беда Псж это Мбаппе , нужно было его отпускать за 170 лямов и набирать добротных футболистов ,теперь уже все ,Мбаппе по итогу свалит куда нить за бесплатно ,а псж выкинув на него кучу денег отстанется у разбитого корыта !
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Милан37
Скатился ПСЖ полностью что вместо Ибрагимовича и Кавани как раньше будет играть Тюрам 🤦‍♂️ ...
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martini90
Третьим в эту компанию Коло-Муани.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Бестрофейник 19/20
Хочет подписать его, чтобы на банку посадить?) Ведь он мог отдать пас на Мбаппе и Франция стала бы чемпионом мира, а Мбаппе главным претендентом на ЗМ
Это был Коло-Муани
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Lazizbek Gulyamov
ФК Мбаппе
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Гражданин R
Так тюрам же не девятка
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Геннадий Тимченко
Ответ Причёска Бэйла
После ухода Галтье псг нужен опытный тренер. Спартак Гогниев подойдёт, я думаю.
все как один с ослепительной улыбкой и зубной щеткой в заднем кармане👏👏👏
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Имя Фамилия
Ответ Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
Это конечно шутка юмора, но там ещё у Кимпембе была жуткая травма, зимой был риск, что закончит карьеру, так что одного защитника может оказаться мало.
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Расул Расул
Ответ Roman
После ухода Рамоса ПСЖ нужен опытный защитник. Лилиан подойдет, я думаю
ПСЖ вроде как со шкриньером уже договорился
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Имя Фамилия
ПСЖ нужен левша в атаку. Там и так Нэй с Мбаппе любят сваливаться на левый фланг, любой другой правша сядет на банку. Диаби идеальный вариант, но на него теперь уж придётся раскошелиться, чтобы вернуть в команду.
+1
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Ман Сити
Так Мбаппе же уже в Реале играет по версии Марки
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Причёска Бэйла
Ответ Никита Смолов
Макрон присоединился ?
Макрон позвонил Тюраму.
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