«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Милан» из «Челси».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист открыт к переходу в «Милан» этим летом.

«Челси» хочет получить 25 млн евро за игрока, но в « » считают, что в ходе переговоров эта сумма может снизиться, так как знают, что лондонцам необходимо продавать игроков. Контракт Рубена с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В скором времени «Милан» решит, будет ли пытаться выкупить у «Реала». Встречи с агентами игрока состоятся в ближайшие дни.

Кроме того, «Милан» проявляет интерес к , который уйдет из «Айнтрахта» бесплатно летом. Игрок хотел бы присоединиться к итальянскому клубу. Кроме того, «россонери» интересуются 19-летним полузащитником « » Карни Чуквуэмекой.

В этом сезоне Лофтус-Чик принял участие в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!