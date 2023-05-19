«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти
Полузащитник Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Милан» из «Челси».
Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист открыт к переходу в «Милан» этим летом.
«Челси» хочет получить 25 млн евро за игрока, но в «Милане» считают, что в ходе переговоров эта сумма может снизиться, так как знают, что лондонцам необходимо продавать игроков. Контракт Рубена с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.
В скором времени «Милан» решит, будет ли пытаться выкупить Браима Диаса у «Реала». Встречи с агентами игрока состоятся в ближайшие дни.
Кроме того, «Милан» проявляет интерес к Даити Камаде, который уйдет из «Айнтрахта» бесплатно летом. Игрок хотел бы присоединиться к итальянскому клубу. Кроме того, «россонери» интересуются 19-летним полузащитником «Челси» Карни Чуквуэмекой.
В этом сезоне Лофтус-Чик принял участие в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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Да и плюс в Челси сейчас все середняки в лучшем случае. Иначе быть не может,когда вами на матче профан руководит,который сливает игру за игрой. Да и мордаварот с заокеана творил дичь, без разбора покупая игроков, не считая денег и не парясь кто там тренер.