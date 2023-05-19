«Челси» хочет 25 млн евро за Лофтуса-Чика, но «Милан» считает, что цена снизится из-за необходимости лондонцев продавать. Рубен готов перейти

Теги Айнтрахт Франкфурт Милан Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Рубен Лофтус-Чик Браим Диас Даити Камада Карни Чуквуэмека Футбол

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик может перейти в «Милан» из «Челси».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболист открыт к переходу в «Милан» этим летом.

«Челси» хочет получить 25 млн евро за игрока, но в «Милане» считают, что в ходе переговоров эта сумма может снизиться, так как знают, что лондонцам необходимо продавать игроков. Контракт Рубена с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В скором времени «Милан» решит, будет ли пытаться выкупить Браима Диаса у «Реала». Встречи с агентами игрока состоятся в ближайшие дни.

Кроме того, «Милан» проявляет интерес к Даити Камаде, который уйдет из «Айнтрахта» бесплатно летом. Игрок хотел бы присоединиться к итальянскому клубу. Кроме того, «россонери» интересуются 19-летним полузащитником «Челси» Карни Чуквуэмекой.

В этом сезоне Лофтус-Чик принял участие в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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55 комментариев

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*MVP*
Ответ Ashan Sorokin
С такими запросами Челси не одного игрока не продаст летом
не одного - двух, трех и более?
+20
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+16
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foreverobert
Ответ TwistEdNerv
Справедливости ради, у Абрахама есть один топовый сезон в Роме и относительно стабильные вызовы в сборную Англии. Томори в ротации Милана довольно активно участвует, а вот остальных даже середняками сложно назвать.
Томори – основной защитник Милана, он не игрок ротации. В чемпионский сезон Милана 2021/22 он рассматривался на звание лучшего защитника сезона Серии А на равне с Бремером.
+15
0
+15
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Freak05 Feal
Ответ Игорь Новиков
15 - потолок.
За человека который не одного хорошего сезона после травмы не провел, даже 15 много, надеюсь они каких-то дурачков в апл найдут и туда его сольют хоть за 30ку.
+20
-7
+13
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igorrado@yandex.ru
Ответ BZB
Вся эта плеяда воспитанников-Лофтус Чик, Хадсон-Одои, Саланке, Томори, Абрахам преподносилась как лучшее поколение в топ клубах. А на деле оказались середняками. Чик в Милане погоды точно не сделает.
Маунта, Джеймса, Мусиалу умышленно не упомянули?
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Игорь Новиков
15 - потолок.
+21
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Корицкий
Да даже если снизится, то зачем он Милану - непонятно
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NaughtyboY
Ответ igorrado@yandex.ru
Маунта, Джеймса, Мусиалу умышленно не упомянули?
Галлахер
+4
0
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Ashan Sorokin
С такими запросами Челси не одного игрока не продаст летом
+12
-9
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TwistEdNerv
Ответ BZB
Вся эта плеяда воспитанников-Лофтус Чик, Хадсон-Одои, Саланке, Томори, Абрахам преподносилась как лучшее поколение в топ клубах. А на деле оказались середняками. Чик в Милане погоды точно не сделает.
Справедливости ради, у Абрахама есть один топовый сезон в Роме и относительно стабильные вызовы в сборную Англии. Томори в ротации Милана довольно активно участвует, а вот остальных даже середняками сложно назвать.
+3
-1
+2
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Dovran Soyunov
За 9-10 если отдадут,то можно,Диаса надо отдать и упускать Камаду...
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NK23
Милан в след сезоне мимо лч, откуда деньги то?
+4
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Dovran Soyunov
Ответ Dovran Soyunov
За 9-10 если отдадут,то можно,Диаса надо отдать и упускать Камаду...
Не упускать Камаду хотел сказать...
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whereissuso
Ответ Dovran Soyunov
За 9-10 если отдадут,то можно,Диаса надо отдать и упускать Камаду...
Трансфер Чика никак не отменяет необходимости брать Камаду
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Собака хаски в маске
это многовато, и со стороны Чик выглядит как середняк. Но и Томори уходил из Челси без сожаления и перспектив,никто плач не устраивал.А теперь он слопал Осимхэна и Кварацхелию в матче с Наполи.
Да и плюс в Челси сейчас все середняки в лучшем случае. Иначе быть не может,когда вами на матче профан руководит,который сливает игру за игрой. Да и мордаварот с заокеана творил дичь, без разбора покупая игроков, не считая денег и не парясь кто там тренер.
+3
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whereissuso
Ответ Корицкий
Да даже если снизится, то зачем он Милану - непонятно
Замена Кессье до сих пор нужна
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Любезный Коссутий
Ответ NK23
Милан в след сезоне мимо лч, откуда деньги то?
заработаны в этом ЛЧ
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Сергей Кайзер
Ответ Михаил Назаров
А вот Бакайоко что то не стал и летом назад вернется
Абрахам хорош. Мусиалу сегодня за 200 000 никто бы не продал. Аке. Райса ошибочно списали. Много народу ушло почти просто так, хотя на этом можно было заработать много денег. Теперь небезосновательно пробуют.
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Михаил Назаров
Ответ Акира_1
Оно и понятно. Челси видит, что тот же Томори стал топом в Италии и поэтому не хочет опять за копейки продавать игроков.
А вот Бакайоко что то не стал и летом назад вернется
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Mancar Camoran 2.0
Помнится, это и Абрахама хотели менять на Холланда в свое время, с доплатой в 50 миллионов )
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Милан 737...
Ответ Born is the King
Топ трансфер для Милана. В Кальчо с его манерой игры будет доминировать. 25 млн и так дёшево за такого игрока
А если он такой топ то почему Челси тогда его продаёт ?
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Bayastan
Ответ Игорь Новиков
15 - потолок.
А за пол сколько берешь?
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0rbit
Ответ ya_za_ac_milan
Лучше бы Мальдини признал свою ошибку и вернул Кессье. Чем 25 млн платит за непонятного Лофтус Чика, лучше 30 млн за Кессье отдать. Он усилит Милан 100 процентов. 5 сезонов в Серии А отыграл, признавался одним из лучших опорников серии А, стал бы капитаном Милана, если бы не ушел .
Точно так же как ты хейтил и поливал здесь Паоло за то, что тот не смог лично привезти ШДК, которого он привёз. Точно так же Лофтус тебя заставит переобуваться в 1000раз. Как и «жадный араб» Беннасер. лол
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Eden Hazard
Ответ Игорь Новиков
15 - потолок.
Абрахам был 40. Лофтус не слабее по таланту. Какие 15 потолок?)
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Ноно Гомес
Надо отпускать)))
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Godare88
Короче, перввым делом возьмите финал толкого спорт дира, который в игроках хоть немного разбирается
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