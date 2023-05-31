Тилеманс объявил об уходе из «Лестера». Хавбек интересовал «Барселону» и «Арсенал»
Юри Тилеманс больше не будет выступать за «Лестер».
Полузащитник в Instagram поблагодарил болельщиков клуба, партнеров, тренеров и владельцев и попрощался.
Бельгиец покидает вылетевшую в Чемпионшип команду в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что подписать Тилеманса хотели «Арсенал» и «Барселона». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что на данный момент футболист еще ни с кем не договаривался.
За 4,5 сезона в «Лестере» Тилеманс забил 21 гол за 158 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Клуб-то он себе найдёт... возможно даже топовый...
МЮ надо его брать !!