Тилеманс объявил об уходе из «Лестера». Хавбек интересовал «Барселону» и «Арсенал»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал трансферы Лестер Юри Тилеманс Фабрицио Романо Футбол

Юри Тилеманс больше не будет выступать за «Лестер».

Полузащитник в Instagram поблагодарил болельщиков клуба, партнеров, тренеров и владельцев и попрощался.

Бельгиец покидает вылетевшую в Чемпионшип команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что подписать Тилеманса хотели «Арсенал» и «Барселона». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что на данный момент футболист еще ни с кем не договаривался.

За 4,5 сезона в «Лестере» Тилеманс забил 21 гол за 158 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Agusha1
Лакомый кусок сейчас для многих топ-клубов
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Олег Комисаров
Хотелось бы увидеть его в Ливерпуле
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-1
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porosenochek
Тилеманс в этом сезоне сыграл ниже своего уровня. После ЧМ вообще ничего не показывал. Как и весь Лестер впрочем... Хотя там такая шляпа с селекцией последние пару лет, что не удивительно...
Клуб-то он себе найдёт... возможно даже топовый...
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Константин Федяев
перейдёт в Ахмат
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Metalloid
Крысы бегут с корабля. Вот уверен, нигде он не заиграет, карма догонит. Это как Сери. новый топ такой был, фулхэм вылетел, он в аренду сбежал и близко ничего не показывал. Всех сбежавших из лестера ждёт такой же путь.
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AAgha
На очереди Мэддисон, Барнс, Кастань, Перейра, Дьюсбери-Холл и Ихеаначо.
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Rowsen Tekayew
В арсенал его срочно ,не надо никакого райса .
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MU-SAF. Scorp.
Ответ porosenochek
Тилеманс в этом сезоне сыграл ниже своего уровня. После ЧМ вообще ничего не показывал. Как и весь Лестер впрочем... Хотя там такая шляпа с селекцией последние пару лет, что не удивительно... Клуб-то он себе найдёт... возможно даже топовый...
Он хотел уйти перед сезоном, но его не отпустили и это трансфера конетель навредила и Лестерау!
МЮ надо его брать !!
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