Тилеманс объявил об уходе из «Лестера». Хавбек интересовал «Барселону» и «Арсенал»

Юри Тилеманс больше не будет выступать за «Лестер».

Полузащитник в Instagram поблагодарил болельщиков клуба, партнеров, тренеров и владельцев и попрощался.

Бельгиец покидает вылетевшую в Чемпионшип команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что подписать хотели « » и « ». Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что на данный момент футболист еще ни с кем не договаривался.

За 4,5 сезона в « » Тилеманс забил 21 гол за 158 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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