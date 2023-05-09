«Рома» поборется с «Барселоной» за защитника «Айнтрахта» Ндика. Его агенты встречались с Моуринью

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика может присоединиться к «Роме» в качестве свободного агента.

Как сообщает Diario Sport, футболист нравится «Барселоне», но активно борется за подписание 23-летнего француза и « ».

Главный тренер римлян считает приоритетной целью на рынке.

Три сотрудника агентства AMS Talent Consulting, представляющего интересы защитника, приезжали в офис «Ромы» и общались с португальским специалистом.

В текущем сезоне игрок провел 27 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.