«Рома» поборется с «Барселоной» за защитника «Айнтрахта» Ндика. Его агенты встречались с Моуринью
Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика может присоединиться к «Роме» в качестве свободного агента.
Как сообщает Diario Sport, футболист нравится «Барселоне», но активно борется за подписание 23-летнего француза и «Рома».
Главный тренер римлян Жозе Моуринью считает Ндика приоритетной целью на рынке.
Три сотрудника агентства AMS Talent Consulting, представляющего интересы защитника, приезжали в офис «Ромы» и общались с португальским специалистом.
В текущем сезоне игрок провел 27 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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