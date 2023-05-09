«Рома» поборется с «Барселоной» за защитника «Айнтрахта» Ндика. Его агенты встречались с Моуринью

Теги Айнтрахт Франкфурт Рома Жозе Моуринью бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы агенты Эван Ндика Футбол

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика может присоединиться к «Роме» в качестве свободного агента.

Как сообщает Diario Sport, футболист нравится «Барселоне», но активно борется за подписание 23-летнего француза и «Рома».

Главный тренер римлян Жозе Моуринью считает Ндика приоритетной целью на рынке.

Три сотрудника агентства AMS Talent Consulting, представляющего интересы защитника, приезжали в офис «Ромы» и общались с португальским специалистом.

В текущем сезоне игрок провел 27 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ HI MARS
Зачем защитнику Айнтрахта идти на понижение в Барселону?Эту игру он уже прошёл,этих он в прошлом сезоне унизил
Верно!! Лучше с 9й команды бундеслиги перейти в 7ую команду серии а 💩💩🐒
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ barsafun
Верно!! Лучше с 9й команды бундеслиги перейти в 7ую команду серии а 💩💩🐒
Не парься, для него ЛЕ больше чем ЧМ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ barsafun
Комментарий удален модератором
Я тоже у него в ЧС)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ predMBAPPE
Не парься, для него ЛЕ больше чем ЧМ
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Efennberg
Ответ HI MARS
Рома действующий обладатель еврокубка,как и Айнтрахт.А Барса только позорится там
ещё один месяц и оба перестанут быть действующими )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий