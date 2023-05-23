«Атлетико» и «Интер» сделали Тюраму предложение. «МЮ», «ПСЖ» и «Милану» форвард тоже интересен
На Маркуса Тюрама претендуют около десяти клубов из Италии, Франции, Испании и Англии.
По сведениям L’Equipe, «Атлетико» и «Интер» уже сделали французу предложение о переходе в качестве свободного агента ближайшим летом. Так же поступил неназванный немецкий клуб, обеспечивший себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Тюрам провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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его сильнее? ))