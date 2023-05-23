«Атлетико» и «Интер» сделали Тюраму предложение. «МЮ», «ПСЖ» и «Милану» форвард тоже интересен

На Маркуса Тюрама претендуют около десяти клубов из Италии, Франции, Испании и Англии.

По сведениям L’Equipe, « » и « » уже сделали французу предложение о переходе в качестве свободного агента ближайшим летом. Так же поступил неназванный немецкий клуб, обеспечивший себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют « », « » и « ».

В текущем сезоне Тюрам провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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