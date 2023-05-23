«Атлетико» и «Интер» сделали Тюраму предложение. «МЮ», «ПСЖ» и «Милану» форвард тоже интересен

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Интер Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

На Маркуса Тюрама претендуют около десяти клубов из Италии, Франции, Испании и Англии.

По сведениям L’Equipe, «Атлетико» и «Интер» уже сделали французу предложение о переходе в качестве свободного агента ближайшим летом. Так же поступил неназванный немецкий клуб, обеспечивший себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Тюрам провел 29 матчей в Бундеслиге и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Ответ Андрюха с района
В целом был бы не лишним для Интера) Да еще в качестве свободного агента) Но если не перейдет в великий итальянский клуб - не страшно) Значит, еще не дорос уровнем мастерства до Интера)
Лет к 35 может доростёт
+29
-3
+26
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Андрей Чучунков
чел забивает 13 голов - его хочет мю... А Кейна подписать они не хотят? Человек на 2 месте по количеству голов в АПЛ, уже 10 лет стабилен
ну тут халявный варик, а кейн 100+млн
+16
0
+16
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Андрюха с района
В целом был бы не лишним для Интера) Да еще в качестве свободного агента) Но если не перейдет в великий итальянский клуб - не страшно) Значит, еще не дорос уровнем мастерства до Интера)
+20
-16
+4
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Dm Kznts
Ответ London.is.blue
Сильней условных Решфорда, Марсиаля, Антони, Мартинелли, Гакпо, Жоты, Нуньеза и прочих бегунков середняков.
а как насчёт мудрика, блушка?
его сильнее? ))
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NartApsua
Ответ Сергей
Комментарий удален пользователем
Зачем?
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Сергей
Комментарий удален пользователем
Мальдини тоже надо было другую фамилию брать?
+2
0
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ТТД Бубнова
Ответ Dm Kznts
а как насчёт мудрика, блушка? его сильнее? ))
Сильнее Мудрика, только два Мудрика
+2
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QWertY
Ответ Андрей Чучунков
чел забивает 13 голов - его хочет мю... А Кейна подписать они не хотят? Человек на 2 месте по количеству голов в АПЛ, уже 10 лет стабилен
Так в МЮ он не будет основным. Летом, после ухода Марса и Вегхорста, на место ЦФ у клуба ровно столько игроков -0, посему нужны как минимум два форварда
+4
-2
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Андрей Чучунков
чел забивает 13 голов - его хочет мю... А Кейна подписать они не хотят? Человек на 2 месте по количеству голов в АПЛ, уже 10 лет стабилен
+5
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+1
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Mega• Battman
Ответ Сергей
Комментарий удален пользователем
а что он по карьерной лестнице идет за счет фамилии отца?? нет. он сам со своей игрой доказал может играть в топ клубе, не просто за фамилию его брали на чм. пример сыновья зидана ни чего такого не добились даже за счет фамилии.
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Андрюха с района
Ответ Сергей
Комментарий удален пользователем
Ну Холланд сын того самого Холланда) И что?) Как фамилия влияет на игру?) И о какой самостоятельности идет речь?)
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Mega• Battman
Ответ Андрей Чучунков
чел забивает 13 голов - его хочет мю... А Кейна подписать они не хотят? Человек на 2 месте по количеству голов в АПЛ, уже 10 лет стабилен
кейна не продают в апл. а если клуб из апл хочет то должен заплатить более 150 млн
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Очень подходит для Испании и Англии
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Миланбот
Не, тут без шансов. Милан всех переинтересует
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Forte Live
Вот чёрт, я думал Лилиану, как тренеру)) С ума сошли, откуда форвард, забавно.
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Рахат Заркын
Ответ Андрюха с района
В целом был бы не лишним для Интера) Да еще в качестве свободного агента) Но если не перейдет в великий итальянский клуб - не страшно) Значит, еще не дорос уровнем мастерства до Интера)
Интер сейчас в финансовой яме. И любой амбициозный игрок выберет другой клуб для развития.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Клуб из Бундеслиги обеспечивший себе выход в ЛЧ - это видимо Боруссия. Для Баварии он слабоват(они будут искать более сильного форварда) а у Лейпцига эта позиция вроде укомплектована. В Боруссии нужен второй хороший форвард чтобы не потерять ситуацию первой половины этого чемпионата, когда из-за болезни Аллера играл престарелый Модести Мукоко, которые голы забивали с большой натугой. Короче я думаю что Тюрьма в Дортмунд а Модеста в расход.
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che kaif
Ответ WelcomeBackPURE
Слабоват для АПЛ. Италия самое то
Для Италии молод
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Милан 737_
Я так понимаю что он всем интересен потому что бесплатно ?
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Mega• Battman
давай в Ньюкасл там нужен центфорвард
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red hikkikomori
Хватит покупать афро в МЮ, от них толку нет
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Сергей
Комментарий удален пользователем
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NartApsua
Ответ Давид Agabekyan
Мальдини тоже надо было другую фамилию брать?
Только человек без роду и племени может так легко отказаться от фамилии своего отца и предков. Видимо, там как раз такой случай. Потому такую глупость сказал..
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Альф Третий
Ответ Милан 737_
Я так понимаю что он всем интересен потому что бесплатно ?
Да, возможно, это одна из причин, почему многие клубы показывают интерес к Тюраму как к свободному агенту. Но также следует учесть его высокую производительность в текущем сезоне. В любом случае, это будет интересно следить за его будущим клубом.
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Алексей Гусев
Ответ Миланбот
Не, тут без шансов. Милан всех переинтересует
и подпишет молодого и перспективного Варди
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