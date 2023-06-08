Валерий Карпин: «Семак и Федотов более достойны награды лучшему тренеру РПЛ, чем я. Почему мне должно быть обидно? Чтобы стать лучшим, надо что-то показывать»
Валерий Карпин не расстроился из-за того, что не получил приз лучшему тренеру сезона.
Лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2022/23 был признан Владимир Федотов из ЦСКА.
– Вам не стало обидно, что награда лучшего тренера сезона досталась не вам?
– А почему здесь должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается – кто на первом и втором месте, те и лучшие.
Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я, – сказал главный тренер «Ростова».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Ну я честно не вспомню, чтобы у других тренеров РПЛ настолько часто спрашивали такой шлак.
как говорится, пипл хавает.
- Конечно обидно, это заговор!