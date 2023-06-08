Валерий Карпин: «Семак и Федотов более достойны награды лучшему тренеру РПЛ, чем я. Почему мне должно быть обидно? Чтобы стать лучшим, надо что-то показывать»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Валерий Карпин Владимир Федотов Футбол

Валерий Карпин не расстроился из-за того, что не получил приз лучшему тренеру сезона.

Лучшим тренером Мир РПЛ в сезоне-2022/23 был признан Владимир Федотов из ЦСКА

– Вам не стало обидно, что награда лучшего тренера сезона досталась не вам?

– А почему здесь должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается – кто на первом и втором месте, те и лучшие.

Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я, – сказал главный тренер «Ростова». 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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17 комментариев

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Parker_92
Здесь респект Валере.
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Фарид Харисов
Иногда мне кажется, что возле Карпина специально заставляют караулить максимально тупых журналистов, чтобы они задавали максимально тупые вопросы и Валера мог круто и по факту отвечать.

Ну я честно не вспомню, чтобы у других тренеров РПЛ настолько часто спрашивали такой шлак.
+9
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Bartez1986
при этом, как по мне, Валера команду то неплохую сколотил. из того, что есть. нормальный он тренер, хотя тут и принято его поносить в хвост и в гриву
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Сергей Жарковский
Всё по делу сказал! Молодец!👍
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Кеша
Блин , Валера , какой же ты крутой и порядочный! Восхищаюсь тобой не так много лет , как тренером. Но как человек ты с большой буквы ! Спортивного долголетия и успехов!
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Red Line
Ответ Фарид Харисов
Иногда мне кажется, что возле Карпина специально заставляют караулить максимально тупых журналистов, чтобы они задавали максимально тупые вопросы и Валера мог круто и по факту отвечать. Ну я честно не вспомню, чтобы у других тренеров РПЛ настолько часто спрашивали такой шлак.
а других журналистов в стране и нет)
как говорится, пипл хавает.
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Pok_Toholo
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вот даже интересно к чему именно в этих словах смогут докопаться недруги Карпина. Хейтеры, ваш выход.!
Не хейтер и не недруг, Карпин мне симпатичен, но прочти ещё раз его первый абзац. Там всё становится ясно)
+1
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=xXDe4sEagqQ
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Вот даже интересно к чему именно в этих словах смогут докопаться недруги Карпина. Хейтеры, ваш выход.!
+2
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AVKU
По хорошему, лучший тренер Семак. Зенит уверенно выиграл чемпиона, и Семак тренер победитель. А остальное все, как сказал Валера, отмазки.
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Insta Joi
Достойные слова, достойного тренера ... Удачи Ростову!
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skreamer
- Мостовой, вам не обидно, что награда лучшего тренера сезона досталась не вам?
- Конечно обидно, это заговор!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Фарид Харисов
Иногда мне кажется, что возле Карпина специально заставляют караулить максимально тупых журналистов, чтобы они задавали максимально тупые вопросы и Валера мог круто и по факту отвечать. Ну я честно не вспомню, чтобы у других тренеров РПЛ настолько часто спрашивали такой шлак.
Вопросы наверное Журавель опять задавал)
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riverman1980
Ответ Bartez1986
при этом, как по мне, Валера команду то неплохую сколотил. из того, что есть. нормальный он тренер, хотя тут и принято его поносить в хвост и в гриву
следующем сезоне увидим уровень Валеры без бонусных пенальти от РФС. Вернее, в мае уже увидели, но запаса осенних очков хватило на 4-ое место.
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