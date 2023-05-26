Акинфеев, Джикия, Осипенко, Денисов, Сперцян, Чалов, Малком и Промес – в символической сборной РПЛ по версии Газзаева

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Валерий Газзаев включил Малкома и Квинси Промеса в символическую сборную РПЛ.

– Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?

– Лучший тренер – Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.

– Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?

– У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес.

Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке – Малком, Чалов, Промес, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

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37 комментариев

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Ебздрогыч
Ну, кстати, довольно логичная сборная получилась
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EnzoAmatera
сборная кстати совсем неплохая
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fil_spb
Денисов? Даже если бы сейчас, в 2023 году, это был Игорь Денисов, я бы так сильно не удивился, как присутсвию в сборной сезона Денисова красно-белого. Ну и какой Мойзес, хоть он и весьма неплох был по сезону, когда есть Дуглас Сантос. Также как и Джикия тут непонятно что забыл. По остальным особо вопросов нет, вполне наиграли.
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Rudenzik
Мойзеса в центр, он сейчас центральный защ., а Сантоса на фланг вместо Джикии, который сдал в этом сезоне. Денисов хз, ну кто-то из спартаковцев должен быть. По остальным вопросов нет
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mnogokotin-
логично, но джикия лишний ) плохо он играет
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jss
Ответ Sergio Grullo
В заголовке 8 человек. Даже в бейсболе на поле 9 выходят.
заголовок не резиновый. Притом он вполне корректно написан - в нем не написано, что эти 8 человек сборная
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RAMIK
Я бы заменил Мойзеса на Дугласа Сантоса
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S. A.
Я бы в центр защиты Родригао поставил. По Денисову есть вопросы, а так со всем согласен
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fil_spb
Ответ Сироткин Александр
Всë понятно. Присутствие спартаковцев, у тебя вызывают вопросы. Иксперт доморощенный.
А то, я ведь активный участник антиспартаковского заговора. Но если тебя устраивает игра Денисова и нынешнего Джикии, то могу только порадоваться за тебя и пожелать долгих лет любования их игрой в стартовом составе Спартака.
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Сироткин Александр
Ответ fil_spb
Денисов? Даже если бы сейчас, в 2023 году, это был Игорь Денисов, я бы так сильно не удивился, как присутсвию в сборной сезона Денисова красно-белого. Ну и какой Мойзес, хоть он и весьма неплох был по сезону, когда есть Дуглас Сантос. Также как и Джикия тут непонятно что забыл. По остальным особо вопросов нет, вполне наиграли.
Всë понятно. Присутствие спартаковцев, у тебя вызывают вопросы. Иксперт доморощенный.
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Pavelaznaurov
Ответ mnogokotin-
логично, но джикия лишний ) плохо он играет
Это единственная сборная в мире включая детские , где в составе Джикия,он и в в лучшие годы был не айс,а сейчас потеряв скорость,неправильно выбирая позицию с неумением играть головой в обороне превратился в шлак
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Ответ Shuller18
Сычевой сдулся после перерыва прям жёстко. Дельфин не забивал с октября по апрель, плюс своим поведением не заслуживает. Тут либо Чалов, либо Кордоба.
я лично не стал выделять одного центра, потому что есть несколько более-менее ровных игроков с похожей статистикой, но разной манерой игры...
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Shuller18
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по мне так, Сычевой в первой части был хорош, Соболев по осени забивая 9 матчей подряд, тут по центральному нападающему вопрос открыт, вот лично я выше написал игроков под 4-4-2, без наконечника...
Сычевой сдулся после перерыва прям жёстко. Дельфин не забивал с октября по апрель, плюс своим поведением не заслуживает. Тут либо Чалов, либо Кордоба.
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Shuller18
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спорные кандидаты в сборной в частности, вся оборона и Чалов...есть куда более серьёзные кандидаты...
Чалов спорный? 17+5, стабильный сезон.
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Ответ Дмитрий9779
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я кстати Дугласа Сантоса в своей сборной выше отметил, не смотря на мою "любовь" к зениту...всё же мастер что не говори...
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
оборона та что написана, уровня второй восьмёрки...ни один из этих игроков, но может быть за исключением Мойзеса там быть не должен, а уж, как спартаковец, я просто не понимаю почему тут написан Джикия, да он блин среди наших то защитников не выделяется, а тут по всей лиге...
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Teodrakis
Ответ razoblachitel
без карпукаса - нелогичная
Щас бы Вендела и Барриоса заменить на Карпукаса
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Лёха Жданчик
А где Соболев?)
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mediaboss22
у денисова проблема с обработкой мяча, 2 жк с Химками - следствие этой проблемы. тот же Гайич гораздо логичнее справа будет
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Артем Гладских
Очень хорошая сборная!
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Hong Kil
Не понимаю, почему Талалаева никто не отмечает? Человек смог вывести в ФНЛ аж две команды, не каждому такое удается.
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Arti22
Денисов какой? Игорь?
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Three Days Grace
даже спартаковец не должен столько красно-белых добавлять в символическую сборную с таким-то сезоном
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Shuller18
Джикия и Денисов точно мимо, хотя хз, кто из правых защитников себя в нынешнем сезоне прямо ярко проявил. Ну и в рамку Лантратова, Игорь не сказать, что очень сильный сезон провёл.
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Spaten
Быстрая такая команда. Без шкафов в атаке
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