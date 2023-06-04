Непомнящий об Абаскале: «Я не в восторге, мне трудно понимать его действия. «Спартак» по составу не хуже ЦСКА и «Ростова». Он не в тройке лучших тренеров РПЛ»

Валерий Непомнящий назвал лучших тренеров в Мир РПЛ и раскритиковал Гильермо Абаскаля.

– Я бы назвал Сергея Семака, который в очередной раз стал чемпионом. Поверьте мне, руководить таким звездным составом иностранцев – это большое мастерство.

У многих других наставников «Зенита» не получилось становиться чемпионами, имея в руках высококлассных игроков. Существует мнение, что такой состав и без тренера может стать чемпионом. С моей точки зрения, это заблуждения.

Хочу также выделить Федотова и Карпина. «Ростов» собрал состав по принципу «с мира по нитке». Эта команда по сезону шла очень хорошо. Карпин смог создать игровую структуру благодаря своему мастерству, хотя долгое время я относился к нему с некоторым предупреждением.

К Владимиру Федотову я тоже отношусь с большим уважением еще с момента его работы в «Оренбурге». Там он создал хорошую команду, то же самое он проделал в «Сочи», а теперь в ЦСКА. Ему удалось создать коллектив, который реально претендует на второе место. В этот список я могу включить и Марцела Личку.

Я оцениваю специалистов по двум критериям: по результатам и по росту игроков.

– Абаскаля вы забыли включить в этот список? Или пропустили его намеренно?

– Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением.

«Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину. Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье – не самый позитивный фактор.

Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата, – сказал экс-тренер российских клубов.

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