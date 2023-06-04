Непомнящий об Абаскале: «Я не в восторге, мне трудно понимать его действия. «Спартак» по составу не хуже ЦСКА и «Ростова». Он не в тройке лучших тренеров РПЛ»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Валерий Непомнящий Владимир Федотов Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Непомнящий назвал лучших тренеров в Мир РПЛ и раскритиковал Гильермо Абаскаля.

– Я бы назвал Сергея Семака, который в очередной раз стал чемпионом. Поверьте мне, руководить таким звездным составом иностранцев – это большое мастерство.

У многих других наставников «Зенита» не получилось становиться чемпионами, имея в руках высококлассных игроков. Существует мнение, что такой состав и без тренера может стать чемпионом. С моей точки зрения, это заблуждения.

Хочу также выделить Федотова и Карпина. «Ростов» собрал состав по принципу «с мира по нитке». Эта команда по сезону шла очень хорошо. Карпин смог создать игровую структуру благодаря своему мастерству, хотя долгое время я относился к нему с некоторым предупреждением.

К Владимиру Федотову я тоже отношусь с большим уважением еще с момента его работы в «Оренбурге». Там он создал хорошую команду, то же самое он проделал в «Сочи», а теперь в ЦСКА. Ему удалось создать коллектив, который реально претендует на второе место. В этот список я могу включить и Марцела Личку.

Я оцениваю специалистов по двум критериям: по результатам и по росту игроков. 

– Абаскаля вы забыли включить в этот список? Или пропустили его намеренно?

– Я не в восторге его работы, мне трудно понимать его действия. Я отношусь к статистике, о которой в контексте Абаскаля говорят так много, с некоторым предупреждением.

«Спартак» по составу точно не хуже ЦСКА и «Ростова», но команда не показывает стабильную качественную картину. Там команда по ходу матча меняет по три схемы, это шараханье – не самый позитивный фактор.

Для меня Абаскаль не входит в тройку лучших тренеров чемпионата, – сказал экс-тренер российских клубов.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Многие знали этих "звёздных иностранцев" до появления их в Зените? Сдаётся мне, что сам Непомнящий о них не слышал.
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Вкусовщина. Непомнящий говорит, что ему не нравится смена схем Спартаком по ходу матча, а кто-то отмечает это наоборот, как тренерскую работу и адаптивность Абаскаля к возможностям своей команды и сопернику.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
То что Абаскаль не входит в тройку лучших думаю и так всем понятно. А вот кто туда входит помимо Семака и Федотова(думаю эти двое там очевидно должны быть) на мой взгляд это всё таки Личка.
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Виктор
Многие знали этих "звёздных иностранцев" до появления их в Зените? Сдаётся мне, что сам Непомнящий о них не слышал.
Думаю, все, кто хоть немного следит за мировым футболом. По крайней мере Малкома, Вендела, Сантоса.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ wildgamer
Знали Сантоса из 2 БЛ ? Сурьезно ?
Ну он все таки до этого два сезона играл в первой, а то что Гамбург во второй оказался еще ничего не значит. Вон, в Штутгарте том же хорват Соса играет, хотя клуб сейчас в коме, как раз с Гамбургом в стыках рубятся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Onion
Зенит без бразильцев и мотивации обыгрывает Факел, а как там Спартак сыграл с КС, кто кого рвет?
С каким счетом? 🤣 Спартак тоже обыгрывает факел, и зенит без бразильцев 3:0 обыгрывает
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Onion
Зенит без бразильцев и мотивации обыгрывает Факел, а как там Спартак сыграл с КС, кто кого рвет?
Тебе напомнить кому зенит проиграл?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невский баклан
Не вижу там состава, в Спартаке можно оставить Соболева, Зиньковского, Промеса и Литвинова, может быть Чернова, остальных отправить чартером в Африку) Если в команде капитан Джикия, а вице-капитан Зобнин, это печальная команда))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ wildgamer
Знали Сантоса из 2 БЛ ? Сурьезно ?
Я знал, что дальше?
Не смущает, что он до этого провел 2 сезона в БЛ, а до этого был основным второй команды Бразилии?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Редакторы, а можете уточнить с каким именно предупреждением Непомнящий долгое время относился к Карпину? Про предупреждение к статистике Абаскаля следующий вопрос.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Вкусовщина. Сам по себе состав не слабее, но имел достаточно проблем, особенно с кучей травм. В любом случае следующий сезон покажет все лучше. Ну и опять же, сложно оценивать команды с отсутствием мотивации без еврокубков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Просто все поменялось,Спартак в первой половине сезона показывал стабильную и качественную игру а ЦСКА с Федотовым не показывали.Очков в итоге почти одинаково.Все смотрят только на последние события а не на картину в целом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Ледискал
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
То что Абаскаль не входит в тройку лучших думаю и так всем понятно. А вот кто туда входит помимо Семака и Федотова(думаю эти двое там очевидно должны быть) на мой взгляд это всё таки Личка.
Тренер Локо? Галактионов мне кажется заслужил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
То что Абаскаль не входит в тройку лучших думаю и так всем понятно. А вот кто туда входит помимо Семака и Федотова(думаю эти двое там очевидно должны быть) на мой взгляд это всё таки Личка.
А чеж ЦСКА при Федотове плохо играл в первой половине турнира?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Onion
Зенит без бразильцев и мотивации обыгрывает Факел, а как там Спартак сыграл с КС, кто кого рвет?
Ого Факел конечно топ клуб))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ Амин Чич
Как же наши старички умеют не любить иностранных тренеров))) Сам же работал зарубежом, сам понимаешь как это трудно когда против тебя почти все, пресса, болельщики, завистники
Не иностранных тренеров, а иностранных бей-беги физруков. И не любят за дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий