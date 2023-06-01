«Бавария» готова заплатить за Райса до 100 млн евро и побить свой рекорд. Хавбек «Вест Хэма» склоняется к переходу в «Арсенал»

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Томас Тухель Деклан Райс деньги Футбол

«Бавария» ради Деклана Райса готова побить свой трансферный рекорд.

По данным The Times, мюнхенцы согласны потратить на футболиста «Вест Хэма» до 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Нынешний рекорд – 80 млн евро – был установлен в 2019-м в результате приобретения защитника Люки Эрнандеса.

Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель сказал англичанину, что считает его идеальным полузащитником сдерживающего плана для его команды.

Подчеркивается, что Райс пока все равно склоняется к переходу в «Арсенал».

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16 комментариев

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Пенс
Какая жалость, что Райс не игрок Лейпцига/Шальке или другого клуба из мюнхенлиги.
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lizarazu
Немцам обидно наверное, многие предпочитают АПЛ или Ла лигу :)

Райс и Мак Алистер сказали «спасибо», хаха
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Антон Фалафель
Как сказал тот мужик: не верю!
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Кан и Баллак сидят в баре
Может знает кто,чем он так хорош, что так на него многие клубы облизываются? Ни одного матча Вест Хема не смотрел, но восхваляют его знатно.
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Пенс
Ответ Velirpa
английское полено не выжило бы в Лейпциге.
если санча был футболистом в бундесферме, то Райс и подавно.
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Никита Самарин
Летом Мюнхен готовится раскошелится.
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Velirpa
что-то не так с Баварией, это даже не Руни, чтобы платить такие деньги.
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Tpy6kaMerlina
Бавария слишком подмочила свою репутацию в этом сезоне, чтобы рассчитывать получить ценный актив по цене ниже рынка
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Balt
Да ну, лучше в Арсенал.
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Marli
Неужели Киммих на выход?
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Ярик01
Ответ Экселлент
Всё таки Киммих, может уйти в Барсу? Это будет невероятно
В МанСити. Киммих дорогой для нынешней Барселоны.
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Пенс
Ответ Экселлент
Всё таки Киммих, может уйти в Барсу? Это будет невероятно
Зачем Киммиху идти на понижение в клуб, который он сделал своим ковриком для ног? Если и идти то в Сити или на крайняк в Мадрид.
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OldRedWhite
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Может знает кто,чем он так хорош, что так на него многие клубы облизываются? Ни одного матча Вест Хема не смотрел, но восхваляют его знатно.
Хорошо в футбол играет и парень положительный !
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<~Inter~>
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Может знает кто,чем он так хорош, что так на него многие клубы облизываются? Ни одного матча Вест Хема не смотрел, но восхваляют его знатно.
Тот же Родри только английский. Разве, что он больше любит подключаться в атаку и в Баварии думаю больше возможностей для этого нежели в Арсенале
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