«Бавария» готова заплатить за Райса до 100 млн евро и побить свой рекорд. Хавбек «Вест Хэма» склоняется к переходу в «Арсенал»
«Бавария» ради Деклана Райса готова побить свой трансферный рекорд.
По данным The Times, мюнхенцы согласны потратить на футболиста «Вест Хэма» до 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Нынешний рекорд – 80 млн евро – был установлен в 2019-м в результате приобретения защитника Люки Эрнандеса.
Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель сказал англичанину, что считает его идеальным полузащитником сдерживающего плана для его команды.
Подчеркивается, что Райс пока все равно склоняется к переходу в «Арсенал».
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