«Бавария» готова заплатить за Райса до 100 млн евро и побить свой рекорд. Хавбек «Вест Хэма» склоняется к переходу в «Арсенал»

«Бавария» ради Деклана Райса готова побить свой трансферный рекорд.

По данным The Times, мюнхенцы согласны потратить на футболиста « » до 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Нынешний рекорд – 80 млн евро – был установлен в 2019-м в результате приобретения защитника Люки Эрнандеса.

Главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель сказал англичанину, что считает его идеальным полузащитником сдерживающего плана для его команды.

Подчеркивается, что пока все равно склоняется к переходу в « ».

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