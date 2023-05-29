Тухель созвонился с Райсом. Хавбек «Вест Хэма» не против перехода в «Баварию»

Теги Бавария Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Томас Тухель Деклан Райс Футбол

Томас Тухель убеждает Деклана Райса перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, главный тренер мюнхенцев позвонил хавбеку «Вест Хэма» несколько дней назад. И немец, и англичанин уважают друг друга, футболист не против перехода в клуб Бундеслиги.

«Бавария» собирается активизировать работу над трансфером на фоне действий «Арсенала», тоже планирующего приобрести Райса.

В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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TRIP DEEP
а зачем нужен райс? у наших проблемы в полузащите? номинального форварда нет, зато деклан нам нужен!
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gPk
Ответ flash166
Скорее рак на горе свистнет,чем Бавария заплатит за кого-то 120 лямов Позвонил просто узнать как дела.
Чем эти 120 миллионов за Райса отличаются от 80 миллионов за Люку Эрнандеса который на момент покупки имел проблемы с коленом?
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flash166
Скорее рак на горе свистнет,чем Бавария заплатит за кого-то 120 лямов
Позвонил просто узнать как дела.
+9
-3
+6
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Schiaff1no
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С живым Горецкой?
Тухель с ним посрался. Кажется логичнее будет Тухеля кикнуть, чем под Горецку Райса брать
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flash166
Ответ gPk
Чем эти 120 миллионов за Райса отличаются от 80 миллионов за Люку Эрнандеса который на момент покупки имел проблемы с коленом?
40 миллионами!
Поверили видимо в то ,что могут, потом же только Сане был за 60.
А Сейчас за 60 прости госпади Кукурелью покупают
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ARIGAMI ARIGAMI
С живым Горецкой?
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Klaus
зачем он нужен
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Михо
Вест Хэм смотрел не часто, но пару матчей видел, парень выделяется конечно, и за сборную играет хорошо. Но какая цена буде? Вест Хэм 100+ заряжает, это много за него, лучше Гравенберха сохранить и развивать
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Cearvm
Неужели топы АПЛ упустят Райса? Хотя как раз Баварии он подойдет идеально: Киммих и Мусиала слишком хилые, а Гравенберх пока не заиграл - в центре только Горетцка мощный. А Киммих вполне может вернуться на фланг и заменить уходящего Павара, тем более фланговые защитники сейчас в футболе чуть ли не дирижируют атаками. Потенциально шикарный трансфер.
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T S
Ответ TRIP DEEP
а зачем нужен райс? у наших проблемы в полузащите? номинального форварда нет, зато деклан нам нужен!
Ты матчи чем смотрел?
Киммих один в центре играет, тем самым ограничивая свои возможности
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udod
говорю ж, Киммих на выход хочет
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Джейме Ланнистер
Там гражданская война идет внутри клуба, а Тухель уже на игрока за 100 млн прицеливается) Учитывая бюджет на трансферы у Баварии как у условного АВ, не видать им сверхдорогих англичан (с наценкой 30-40 млн).
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Любезный Коссутий
ну да, клуб из Бундеса, даже если это и Бавария, заплатит 100+ за Райса. конечно, верим
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TRIP DEEP
Ответ T S
Ты матчи чем смотрел? Киммих один в центре играет, тем самым ограничивая свои возможности
леня горечка живой, мюллер, мусиала тоже вроде не хварают
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London.is.blue
Ответ Пули Снегопада
Маунт, Райс... кто следующий пошлет Арсенал 🤣
Топовый игрок на пике не перейдет в это дно с 0 ЛЧ, это же очевидно.
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