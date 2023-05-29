Тухель созвонился с Райсом. Хавбек «Вест Хэма» не против перехода в «Баварию»

Томас Тухель убеждает Деклана Райса перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, главный тренер мюнхенцев позвонил хавбеку «Вест Хэма» несколько дней назад. И немец, и англичанин уважают друг друга, футболист не против перехода в клуб Бундеслиги.

«Бавария» собирается активизировать работу над трансфером на фоне действий «Арсенала», тоже планирующего приобрести Райса.

В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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