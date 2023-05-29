Тухель созвонился с Райсом. Хавбек «Вест Хэма» не против перехода в «Баварию»
Томас Тухель убеждает Деклана Райса перейти в «Баварию».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, главный тренер мюнхенцев позвонил хавбеку «Вест Хэма» несколько дней назад. И немец, и англичанин уважают друг друга, футболист не против перехода в клуб Бундеслиги.
«Бавария» собирается активизировать работу над трансфером на фоне действий «Арсенала», тоже планирующего приобрести Райса.
В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Позвонил просто узнать как дела.
Поверили видимо в то ,что могут, потом же только Сане был за 60.
А Сейчас за 60 прости госпади Кукурелью покупают
Киммих один в центре играет, тем самым ограничивая свои возможности