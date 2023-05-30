Тухель и Салихамиджич встречались с Райсом в Англии на прошлой неделе

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Деклан Райс Футбол

«Бавария» провела встречу с Декланом Райсом.

Как сообщают журналисты TZ Филипп Кесслер и Мануэль Бонке, мюнхенская команда со всей серьезностью относится к работе над трансфером хавбека «Вест Хэма».

Главный тренер Томас Тухель, технический директор Марко Неппе и уже бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич встречались с игроком в Англии на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что у тренера с Райсом также состоялся телефонный разговор.

В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Лёха Артемьев
Встретились как-то босниец, немец и англичанин...
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Акира_1
Ответ rigobersong
Откуда у нищей Баварии такие деньги?:) Всем понятнр к ним Геррейро бесплатно перейдет:))
Так они бесплатно Райса забрать могут через сезон, тут вопрос в том, будет ли Райс ждать этого.
+7
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+7
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Robin
Ответ rigobersong
Откуда у нищей Баварии такие деньги?:) Всем понятнр к ним Геррейро бесплатно перейдет:))
Какой нищей? У них в этом году рекордный доход в 840млн, лишь бы чушь всякую написать,а🤦‍♂️
+4
-1
+3
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Hunteralex
Ответ Robin
Какой нищей? У них в этом году рекордный доход в 840млн, лишь бы чушь всякую написать,а🤦‍♂️
А расход какой?
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Михо
Зачем он за 120 млн? Лучше дать шанс Гравенберху
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Andrew Petrov
они бабки там прячут пока корона это позволяет🤣🤣
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Пули Снегопада
скорее всего встреча прошла неудачно, если после этого Хасана выперли из клуба 🤣
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Danik S
Пора ему уходит из Вест Хэма, 100+ млн. очень нужны для молотобойцам.
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Джейме Ланнистер
Странно будет если за Райса Бавария заплатить свою рекордную сумму. Полузащита у них не сказать в кризисе, чтобы такие деньги потратили за него. Ведь ВХ минимум 90 млн фунтов требует, это 105 млн евро выходить. намного больше чем за Эрнандеса.
Как бы не хотел его видет в Арсенале, просто мне не нравится англичане. Со времен "бритиш кора" Самые нестабильные игроки Арсенала были англичане, а лидеры из Чили, Германии, Габона или от Норвегии
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Антибаскет Поповича
Наследник Харгривза.
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Alda
хммм, неужели слухи про уход Киммиха могут быть правдивы?
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Robin
Ответ Hunteralex
А расход какой?
И какой же расход? Было объявлено что этим летом будет трата на 200млн они готовы к этому, обязательно будет нападающий и кто то в центре
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Hunteralex
Ответ Robin
И какой же расход? Было объявлено что этим летом будет трата на 200млн они готовы к этому, обязательно будет нападающий и кто то в центре
Я не знаю. Ты же доход знаешь. Логично уточнить и про расход. Все же важен итоговый баланс, а не сколько зарабатываешь до всех трат) посмотрим, сколько в итоге потратят)
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Robin
Ответ Hunteralex
Я не знаю. Ты же доход знаешь. Логично уточнить и про расход. Все же важен итоговый баланс, а не сколько зарабатываешь до всех трат) посмотрим, сколько в итоге потратят)
Это понятно, ну логично что раз такая рекордная сумма, то что то будет, просто не понимаю зачем в центр, т.к согласен со многими что Гравенберх есть и он неплох, просто нужно дать играть, а вот уйти могут сразу 4 защ поэтому лучше бы там искали, и конечно 9номер нужно 100%
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<~Inter~>
Ответ ТТХ не фарм клуб
Зачем Баварии Райс, если есть Киммих и Горецка? Райс слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке запасных
Райс сильнее Горецки в разрушении
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заратустра-будрайтис
Ответ Михо
Зачем он за 120 млн? Лучше дать шанс Гравенберху
| Деклан Райс в этом сезоне АПЛ по сравнению с другими центральными полузащитниками.
63 — перехвата (1-вый в АПЛ)334 — возвращения мяча (1-вый в АПЛ)702 — действия по продвижению мяча (2-ой в АПЛ)79 — отборов (6-ой в АПЛ)
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