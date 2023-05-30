Тухель и Салихамиджич встречались с Райсом в Англии на прошлой неделе

«Бавария» провела встречу с Декланом Райсом.

Как сообщают журналисты TZ Филипп Кесслер и Мануэль Бонке, мюнхенская команда со всей серьезностью относится к работе над трансфером хавбека « ».

Главный тренер , технический директор Марко Неппе и уже бывший спортивный директор встречались с игроком в Англии на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что у тренера с также состоялся телефонный разговор.

В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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