Тухель и Салихамиджич встречались с Райсом в Англии на прошлой неделе
«Бавария» провела встречу с Декланом Райсом.
Как сообщают журналисты TZ Филипп Кесслер и Мануэль Бонке, мюнхенская команда со всей серьезностью относится к работе над трансфером хавбека «Вест Хэма».
Главный тренер Томас Тухель, технический директор Марко Неппе и уже бывший спортивный директор Хасан Салихамиджич встречались с игроком в Англии на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что у тренера с Райсом также состоялся телефонный разговор.
В АПЛ-2022/23 полузащитник забил 4 гола за 37 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Как бы не хотел его видет в Арсенале, просто мне не нравится англичане. Со времен "бритиш кора" Самые нестабильные игроки Арсенала были англичане, а лидеры из Чили, Германии, Габона или от Норвегии
63 — перехвата (1-вый в АПЛ)334 — возвращения мяча (1-вый в АПЛ)702 — действия по продвижению мяча (2-ой в АПЛ)79 — отборов (6-ой в АПЛ)