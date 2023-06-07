Пике о «Барсе»: «Мы с Бускетсом и Альбой ушли, но они все равно не могут подписывать игроков. Интересно, кто теперь должен уйти»

Жерар Пике высказался о финансовых проблемах «Барселоны».

«Я рад, что ушел, потому что дал «Барсе» место в зарплатной ведомости. Но похоже, что, несмотря на это, финансовые проблемы все еще есть. Интересно, кто теперь должен уйти.

Они говорили, что мы [ , , ] несем ответственность за наши зарплаты. Теперь мы все ушли, и они все равно не могут подписывать игроков», – сказал бывший защитник «Барсы».

Ранее Лионель Месси объявил, что после ухода из «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами», а не в каталонском клубе.

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