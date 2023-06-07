Пике о «Барсе»: «Мы с Бускетсом и Альбой ушли, но они все равно не могут подписывать игроков. Интересно, кто теперь должен уйти»
Жерар Пике высказался о финансовых проблемах «Барселоны».
«Я рад, что ушел, потому что дал «Барсе» место в зарплатной ведомости. Но похоже, что, несмотря на это, финансовые проблемы все еще есть. Интересно, кто теперь должен уйти.
Они говорили, что мы [Пике, Бускетс, Альба] несем ответственность за наши зарплаты. Теперь мы все ушли, и они все равно не могут подписывать игроков», – сказал бывший защитник «Барсы».
Ранее Лионель Месси объявил, что после ухода из «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами», а не в каталонском клубе.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Прошлогодние новички же)
Всю жизнь болею за Барсу, но клуб превратился в посмешище. Лучше бы пару сезонов провели на слабом уровне, поправили финансы, избавились от всего балласта, а затем бы подписывали игроков, а не за рычаги дергали с вылетом из группы.
Барса потеряла человеческое лицо, это куда хуже упущенных трофеев.