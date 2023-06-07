Пике о «Барсе»: «Мы с Бускетсом и Альбой ушли, но они все равно не могут подписывать игроков. Интересно, кто теперь должен уйти»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Жерар Пике высказался о финансовых проблемах «Барселоны».

«Я рад, что ушел, потому что дал «Барсе» место в зарплатной ведомости. Но похоже, что, несмотря на это, финансовые проблемы все еще есть. Интересно, кто теперь должен уйти.

Они говорили, что мы [Пике, Бускетс, Альба] несем ответственность за наши зарплаты. Теперь мы все ушли, и они все равно не могут подписывать игроков», – сказал бывший защитник «Барсы».

Ранее Лионель Месси объявил, что после ухода из «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами», а не в каталонском клубе.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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29 комментариев

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Los Galácticos
Лапорта
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-4
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Pirikas
Хорошо подогрел)
+25
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AlexDeLarge
>>Интересно, кто теперь должен уйти

Прошлогодние новички же)
+18
0
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Carver
Лучше пусть никого не подписывают, чем Невешей, которых потом будут на скамье морить и умолять снизить зарплату, чтобы спихнуть хоть кому-то.

Всю жизнь болею за Барсу, но клуб превратился в посмешище. Лучше бы пару сезонов провели на слабом уровне, поправили финансы, избавились от всего балласта, а затем бы подписывали игроков, а не за рычаги дергали с вылетом из группы.

Барса потеряла человеческое лицо, это куда хуже упущенных трофеев.
+18
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0:4 на спотифай камп ноу
Я во сне чтоли, барсофаны против Барсы попёрли 😍чистый кайф
+10
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Barca_mania
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Ответ Los Galácticos
Лапорта
Лапорта не ангел, но запустил этот кризис Бармалей
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misha___97
Ранее я уже как-то говорил, что не понимаю Барсу от слова совсем. Зачем было тратить 100+ миллионов евро на покупку НОВЫХ игроков соответственно платя им то не 2 копейки, если у тюря долги перед старыми игроками? Можно сколько угодно хвалить Лапорту, но человек вытащил предвыборную гонку на сохранении Месси (что было дальше всем известно), спустя 2 года финансовые проблемы до сих пор не решены, долги не разданы, но он опять собирается кого-то там покупать. Что происходит? Не проще было потерпеть немного никого не покупая (что так вылетели из группы ЛЧ, что вложив много денег не вышли) и стабилизовать общую ситуацию?
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Dragnil
Кто кто, Жоан в польто!
+4
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Экспертное мнение
Все-таки есть ощущение, что Лапорта не хотел подписывать Месси, а не не мог. Тогда получается совсем иронично, он выиграл выборы на имени Месси, обещал его сохранить, Месси впервые принял участие в голосовании и отдал свой голос Лапорте) А Лапорта его выпроводил и не впустил.
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AnMe
По факту говорит, задолбали уже всех со своими правилами и нищетой.
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Красная стрела
Что-то мне кажется, что Барсу не очень то будущее ожидает.
+3
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Гамарджоба Генацвале
У Левы зарплата большая, да и сезон отыграл. Пора пойти навстречу клубу.
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Теннисный абсолют
Намек на дедка Лапорту?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Пике все еще не понял, что Лапорта просто выставил неликвид на мороз 🤣
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Динар
Да не хочет Лапорта подписывать Месси, ему такой авторитет в клубе не нужен, вот и всё. Сейчас немного времени пройдет и они как ни в чем не бывало будут подписывать игроков.
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lizarazu
Не в бровь, а в глаз
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TeRex
Ещё прошлым летом говорил - вместо того, чтоб привести в порядок финансы и стабилизировать ситуацию, Барселона устроила массовую закупку с дёрганьем рычагов, да ещё и на полном серьёзе грезили возвращением Месси, который, мягко говоря, не за булку хлеба и стакан воды играл бы. И судя по тому, что они ведут разговоры про очередную закупку этим летом, ничем хорошим это не закончится. Лапорта реально лудоман.
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Добрый Ретроград
Даже Пике траллит Барсу.
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DJLCD
Пике рубит правду-матку, слили легенд ради кого? Феррана Торреса? Пресловутого Невеша? Лицемеры.
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Эрик Оганезов
ты ушел потому что ты пешеход с года так с 2017-ого
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Witch64
Ответ Красная стрела
Что-то мне кажется, что Барсу не очень то будущее ожидает.
Большие клубы всегда возвращаются
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Roman Betenya
Ответ misha___97
Ранее я уже как-то говорил, что не понимаю Барсу от слова совсем. Зачем было тратить 100+ миллионов евро на покупку НОВЫХ игроков соответственно платя им то не 2 копейки, если у тюря долги перед старыми игроками? Можно сколько угодно хвалить Лапорту, но человек вытащил предвыборную гонку на сохранении Месси (что было дальше всем известно), спустя 2 года финансовые проблемы до сих пор не решены, долги не разданы, но он опять собирается кого-то там покупать. Что происходит? Не проще было потерпеть немного никого не покупая (что так вылетели из группы ЛЧ, что вложив много денег не вышли) и стабилизовать общую ситуацию?
Зато крикливый баннер с подначками в адрес Реала повесил, за это всё простили сразу :)
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Артем Алмазов
Ответ misha___97
Ранее я уже как-то говорил, что не понимаю Барсу от слова совсем. Зачем было тратить 100+ миллионов евро на покупку НОВЫХ игроков соответственно платя им то не 2 копейки, если у тюря долги перед старыми игроками? Можно сколько угодно хвалить Лапорту, но человек вытащил предвыборную гонку на сохранении Месси (что было дальше всем известно), спустя 2 года финансовые проблемы до сих пор не решены, долги не разданы, но он опять собирается кого-то там покупать. Что происходит? Не проще было потерпеть немного никого не покупая (что так вылетели из группы ЛЧ, что вложив много денег не вышли) и стабилизовать общую ситуацию?
Он выиграл чемпионство. Вопросы?
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