Тер Стеген станет четвертым капитаном «Барсы», вероятно. Голосование пройдет в ближайшее время (As)

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Футбол

Марк-Андре тер Стеген может стать четвертым капитаном «Барселоны».

Как сообщает As, в «Барселоне» в ближайшие дни выберут четвертого капитана. В голосовании примут участие игроки и тренерский штаб клуба.

С наибольшей вероятностью в число капитанов войдет Марк-Андре тер Стеген. Вратарь находится в клубе с 2014 года, и носить капитанскую повязку, по его словам, было бы для него «большой гордостью».

На данный момент, после ухода Жерара Пике, капитанами «Барселоны» являются Серджи Бускетс, Серджи Роберто и Жорди Альба. Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует проводить выборы капитанов до лета.

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7 комментариев

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Айрат Ситдиков
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Ответ Eden Hazard
Че у них за прикол с четырьмя капитанами и выборами?
Еще можно сделать, чтобы в четных матчах один капитан был, а в нечестных другой 👍
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ТвояМамка
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У четырёх капитанов клуб без ЛЧ.
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Bdv68
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Кому ник для клона?
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Eden Hazard
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Че у них за прикол с четырьмя капитанами и выборами?
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Insan
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Очень скоро окажется первым)) Бускетс на МЛС лыжи навострил, Альбу не жалуют и в состав не ставят, Серджи Роберто тоже играет через два раза на третий
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rigobersong
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Офигеть конечно, уже столько лет в команде, а кажется совсем недавно переходил:)
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ГОЛИБ Хошимов
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Тер стеген заслуживает быть капитаном
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