Тер Стеген станет четвертым капитаном «Барсы», вероятно. Голосование пройдет в ближайшее время (As)

Марк-Андре тер Стеген может стать четвертым капитаном «Барселоны».

Как сообщает As, в «Барселоне» в ближайшие дни выберут четвертого капитана. В голосовании примут участие игроки и тренерский штаб клуба.

С наибольшей вероятностью в число капитанов войдет Марк-Андре тер Стеген. Вратарь находится в клубе с 2014 года, и носить капитанскую повязку, по его словам, было бы для него «большой гордостью».

На данный момент, после ухода , капитанами «Барселоны» являются , и . Ранее сообщалось, что « » не планирует проводить выборы капитанов до лета.

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