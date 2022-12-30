Тер Стеген станет четвертым капитаном «Барсы», вероятно. Голосование пройдет в ближайшее время (As)
Марк-Андре тер Стеген может стать четвертым капитаном «Барселоны».
Как сообщает As, в «Барселоне» в ближайшие дни выберут четвертого капитана. В голосовании примут участие игроки и тренерский штаб клуба.
С наибольшей вероятностью в число капитанов войдет Марк-Андре тер Стеген. Вратарь находится в клубе с 2014 года, и носить капитанскую повязку, по его словам, было бы для него «большой гордостью».
На данный момент, после ухода Жерара Пике, капитанами «Барселоны» являются Серджи Бускетс, Серджи Роберто и Жорди Альба. Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует проводить выборы капитанов до лета.
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