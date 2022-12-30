Тер Стеген стал четвертым капитаном «Барселоны»
Марк-Андре тер Стеген стал четвертым капитаном «Барселоны».
Об этом сообщил аккаунт каталонцев в твиттере.
30-летний голкипер находится в клубе с 2014 года. После ухода Жерара Пике капитанами «Барсы» также являются Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серджи Роберто.
В этом сезоне Ла Лиги тер Стеген принял участие в 14 матчах, в 11 из которых он отыграл на ноль. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
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почему бы теперь не появиться и 17-летнему?)
Маскерано: "После того, как мы пропустили гол, тер Штеген начал кричать: Мы никогда не умрем! Мы - "Барселона"! Все вы, идите в атакующие зоны, не беспокойтесь обо мне!". Он продолжал кричать: "Мы победим! Мы победим!". В какой-то момент я даже сказал Бускетсу, что с Марком что-то не в порядке.
Итог: легендарный гол Роберто в концовке)
Причём тут Валера вообще...