Марк-Андре тер Стеген стал четвертым капитаном «Барселоны».

Об этом сообщил аккаунт каталонцев в твиттере.

30-летний голкипер находится в клубе с 2014 года. После ухода Жерара Пике капитанами «Барсы» также являются Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серджи Роберто.

В этом сезоне Ла Лиги тер Стеген принял участие в 14 матчах, в 11 из которых он отыграл на ноль. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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