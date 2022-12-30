Тер Стеген стал четвертым капитаном «Барселоны»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Футбол

Марк-Андре тер Стеген стал четвертым капитаном «Барселоны».

Об этом сообщил аккаунт каталонцев в твиттере.

30-летний голкипер находится в клубе с 2014 года. После ухода Жерара Пике капитанами «Барсы» также являются Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серджи Роберто.

В этом сезоне Ла Лиги тер Стеген принял участие в 14 матчах, в 11 из которых он отыграл на ноль. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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40 комментариев

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Hasan_072
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должен быть основным, но в Испании по традиции капитан больше сыгравший
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who_to_I
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Лучше бы назначали лидеров, а не Роберто и ко
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Merzus21
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Ответ Алексей Павлов
У Барселоны перед каждым сезоном фотография с четырьмя капитанами сезона, по времени нахождению в клубе. Причём тут Валера вообще...
У них только один критерий капитанства?
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Сергей Орлов
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Зачем команде четыре капитана?)
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TDB
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Прямо Самсон, получается. А вообще, там ещё колено его беспокоило и мешало играть на 100%, но волосы тоже вполне могли влиять, уж на психологическое состояние так точно. Многие недооценивают эти факторы, но это действительно работает🤓
Да вы взгляните на него) прошлые пару сезонов был угрюмый человек, который будто вечно недоволен действиями обороны. А сейчас? Каждому напихает не глядя на статус в команде, защитниками четко руководит. Шутка ли в деле - 11 сухарей из 14 матчей😁 Надеюсь еще 5-7 сезонов отыграет Марк, ведь 30 для вратаря это только начало
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AminO2
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Ответ mr kovalsky
17 летнего Гави капитаном, это сверх гениализма, конечно
Был же у Жюль Верна, 15-летний капитан,
почему бы теперь не появиться и 17-летнему?)
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keylargo
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Ответ keylargo
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Не поможет, ибо..
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keylargo
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DolJun
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какой клуб - такой и капитан) кристенсен или алонсо куда больше подходили чем этот пассажир
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arajanarm
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Он станет ещё и первым капитаном, придет это время
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mr kovalsky
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Ответ Добрый Ретроград
Гениализма) Гениальности!
Ладно, находу слово придумал, бывает)
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ TDB
Всему причиной пересадка волос. Он стал реально в два раза увереннее играть, когда поправил прическу
Прямо Самсон, получается. А вообще, там ещё колено его беспокоило и мешало играть на 100%, но волосы тоже вполне могли влиять, уж на психологическое состояние так точно. Многие недооценивают эти факторы, но это действительно работает🤓
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Павел Мельников
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Не очень духовитые капитаны в Барсе последние годы. Точно, не как Пуйоль.
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TDB
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Абсолютно заслуженно! Несмотря на недавний спад, который Марк уже преодолел, Тер-Штеген уже давно один из главных ментальных лидеров команды. А было время, когда вдвоём с Месси они вообще были единственными столпами команды. Надо бы сухарями поздравить, как раз Араухо выздоровел😎
Всему причиной пересадка волос. Он стал реально в два раза увереннее играть, когда поправил прическу
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Добрый Ретроград
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Ответ mr kovalsky
17 летнего Гави капитаном, это сверх гениализма, конечно
Гениализма) Гениальности!
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Alex Legend
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Ответ Алексей Павлов
У Барселоны перед каждым сезоном фотография с четырьмя капитанами сезона, по времени нахождению в клубе. Причём тут Валера вообще...
Более того не только у Барселоны, а у испанских клубов в принципе. В начале каждого сезона фотосессия с 3-4 капитанами команды.
+6
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bulldozer
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Абсолютно заслуженно! Несмотря на недавний спад, который Марк уже преодолел, Тер-Штеген уже давно один из главных ментальных лидеров команды. А было время, когда вдвоём с Месси они вообще были единственными столпами команды. Надо бы сухарями поздравить, как раз Араухо выздоровел😎
Моя любимая история о Марке связана с ремонтадой в том матче с ПСЖ:

Маскерано: "После того, как мы пропустили гол, тер Штеген начал кричать: Мы никогда не умрем! Мы - "Барселона"! Все вы, идите в атакующие зоны, не беспокойтесь обо мне!". Он продолжал кричать: "Мы победим! Мы победим!". В какой-то момент я даже сказал Бускетсу, что с Марком что-то не в порядке.

Итог: легендарный гол Роберто в концовке)
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mr kovalsky
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Ответ Ramal Ali
Я думаю что его Араухо и Гави можно смело назначить капитанами
17 летнего Гави капитаном, это сверх гениализма, конечно
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Ramal Ali
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Ответ We_ll
Получается, уже летом может стать первым, если трое уйдут.
Я думаю что его Араухо и Гави можно смело назначить капитанами
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Флоренти́но Пéрес
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Ну да, тем, кто её никогда не наденет :D :D :D
+2
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Alex Legend
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Плохая примета, вижу что зарплата начнёт снижаться.
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pulyalke
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помню его в фм11 покупал в какой нибудь сандерленд или блэкберн на второй сезон как раз под лигу чемпионов))
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superduper
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Ответ Alex Ekimov
А 10ый кто?
Усман дембеле
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Алексей Павлов
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Ответ TaR
Валера новую тенденцию в мир футбола ввел 😅
У Барселоны перед каждым сезоном фотография с четырьмя капитанами сезона, по времени нахождению в клубе.
Причём тут Валера вообще...
+28
-1
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We_ll
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Получается, уже летом может стать первым, если трое уйдут.
+12
0
+12
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