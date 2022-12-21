«Барселона» после ухода Пике не будет назначать четвертого капитана до лета. Основной кандидат – тер Стеген

« » после ухода не будет менять капитанов до конца сезона.

До конца сезона-2022/23 капитанами команды будут , Серджи Роберто и . В клубе хотят сосредоточиться на завоевании максимального количества трофеев, не акцентируя внимание на неспортивных вопросах. Кроме того, Бускетс решил по окончании сезона покинуть «Барселону», а контракт Серджи Роберто истекает летом.

По информации Relevo, основным претендентом на статус четвертого капитана является . Кроме того, рассматриваются кандидатуры Роберта Левандовского и Рональда Араухо.

Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в начале ноября. Его последней игрой стал матч Ла Лиги против «Альмерии».