«Барселона» после ухода Пике не будет назначать четвертого капитана до лета. Основной кандидат – тер Стеген

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«Барселона» после ухода Жерара Пике не будет менять капитанов до конца сезона.

До конца сезона-2022/23 капитанами команды будут Серджи Бускетс, Серджи Роберто и Жорди Альба. В клубе хотят сосредоточиться на завоевании максимального количества трофеев, не акцентируя внимание на неспортивных вопросах. Кроме того, Бускетс решил по окончании сезона покинуть «Барселону», а контракт Серджи Роберто истекает летом.

По информации Relevo, основным претендентом на статус четвертого капитана является Марк-Андре тер Стеген. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Роберта Левандовского и Рональда Араухо.

Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в начале ноября. Его последней игрой стал матч Ла Лиги против «Альмерии».

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