Сын Негрейры советовал игрокам «Барсы», как вести себя с определенными судьями. Неймару и Суаресу предлагалось не симулировать, Альбе и Бускетсу – не спорить
Игроки «Барселоны» получали советы, как играть при определенных судьях.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Хавьер Энрикес Ромеро, сын Негрейры, присылал каталонскому клубу отчеты с данными о том, как футболистам вести себя с определенными арбитрами, сообщает Marca.
Например, Неймару советовали не преувеличивать контакты с игроками соперника в матчах, которые судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва, иначе он перестанет фиксировать нарушения. Тоже самое касается арбитров Антонио Матеу Лаоса и Давида Фернандеса Борбалана.
Кроме того, Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а Луису Суаресу – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, которые судит Иньяки Биканди Гарридо.
Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро был отмечен как особо строгий по отношению к Жерару Пике.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
Суаресу запрещалось кусаться .
Шакирычу запрещалось мешать « офсайдам» .
Короче , это вообще ничего общего с коррупцией не имеет . Вся идея - взять шефство над игроками Барселоны , чтобы их игра и поведение на поле были лучше 😎
Ахахахахха
Такой позор это дело.
Ещё раз дело было заведено налоговой в Мае 2022 года прошёл почти год, никаких доказательств влияния судей на результат Барселоны. Глупые отчеты? - да! Но видимо в клубе кому то они понадобились. В клубе где каждый год проходит миллиард такие траты в миллион туда миллион сюда неизбежны!
А в то, что Негрейра как то ставил судей которые подсаживали Барса я не верю! Ну не мог этот не очень аккуратный и умный человек (судя по интервью) так хорошо спрятать все улики)
Так что всем хейтерам Барса в очередной раз раздала чупа-чупсов!