Сын Негрейры советовал игрокам «Барсы», как вести себя с определенными судьями. Неймару и Суаресу предлагалось не симулировать, Альбе и Бускетсу – не спорить

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Игроки «Барселоны» получали советы, как играть при определенных судьях.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Хавьер Энрикес Ромеро, сын Негрейры, присылал каталонскому клубу отчеты с данными о том, как футболистам вести себя с определенными арбитрами, сообщает Marca.

Например, Неймару советовали не преувеличивать контакты с игроками соперника в матчах, которые судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва, иначе он перестанет фиксировать нарушения. Тоже самое касается арбитров Антонио Матеу Лаоса и Давида Фернандеса Борбалана.

Кроме того, Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а Луису Суаресу – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, которые судит Иньяки Биканди Гарридо.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро был отмечен как особо строгий по отношению к Жерару Пике.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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12 комментариев

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Каталонская Шапка
Похоже на какое-то отмывание денег)
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Ебздрогыч
Капитан Очевидность
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Silent Mode
Ответ werley
Даже смешно. Такие "отчеты" может написать старшеклассник. И такой работе цена в лучшем случае 70 евро.
Уборщику у богатого человека тоже платят больше, чем уборщику в офисе в глубинке
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Геннадий Тимченко
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Сложно доказать влияние всего этого нa результаты, но история сама по себе позорная для Барселоны
но факт остаётся фактом: как перестали платить - никакого чемпионства 🤷
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Sevuska
Неймару предлагалось не падать от малейшего дуновения ветра .
Суаресу запрещалось кусаться .
Шакирычу запрещалось мешать « офсайдам» .

Короче , это вообще ничего общего с коррупцией не имеет . Вся идея - взять шефство над игроками Барселоны , чтобы их игра и поведение на поле были лучше 😎
+1
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Number_2
Пара матчей, и я сам мог бы сформировать такой отчёт и рекомендации Барсе - где мои лямы?)
+1
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Футбол_это_жизнь
Ну это я считаю повод отправить Барсу в Сегунду и вручит чемпионство Реалу!
Ахахахахха
Такой позор это дело.
Ещё раз дело было заведено налоговой в Мае 2022 года прошёл почти год, никаких доказательств влияния судей на результат Барселоны. Глупые отчеты? - да! Но видимо в клубе кому то они понадобились. В клубе где каждый год проходит миллиард такие траты в миллион туда миллион сюда неизбежны!
А в то, что Негрейра как то ставил судей которые подсаживали Барса я не верю! Ну не мог этот не очень аккуратный и умный человек (судя по интервью) так хорошо спрятать все улики)
Так что всем хейтерам Барса в очередной раз раздала чупа-чупсов!
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-3
-3
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werley
Даже смешно. Такие "отчеты" может написать старшеклассник. И такой работе цена в лучшем случае 70 евро.
+7
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консультант_ральф
Но игроки продолжили это делать
+6
0
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Сижу на факсах Барселоны
Сложно доказать влияние всего этого нa результаты, но история сама по себе позорная для Барселоны
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Team_Coach
Хорошая методичка
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pit4er
Спасибо за отчёт, много нового узнали, вот ваш миллион евро за труды
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