Сын Негрейры советовал игрокам «Барсы», как вести себя с определенными судьями. Неймару и Суаресу предлагалось не симулировать, Альбе и Бускетсу – не спорить

Игроки «Барселоны» получали советы, как играть при определенных судьях.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Хавьер Энрикес Ромеро, сын , присылал каталонскому клубу отчеты с данными о том, как футболистам вести себя с определенными арбитрами, сообщает Marca.

Например, советовали не преувеличивать контакты с игроками соперника в матчах, которые судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва, иначе он перестанет фиксировать нарушения. Тоже самое касается арбитров и .

Кроме того, Жорди Альбе и Серджи Бускетсу рекомендовали не спорить с арбитрами, а – не симулировать, не спорить и вести себя образцово в матчах, которые судит Иньяки Биканди Гарридо.

Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро был отмечен как особо строгий по отношению к Жерару Пике.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?