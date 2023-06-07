Смолов о переходе в другую лигу: «Я бы хотел, но вероятность очень невысокая. Если контракт как у Криштиану – есть чем жертвовать, а в моем случае нужно думать»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Истанбул Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов сомневается, что еще сможет поиграть в зарубежном чемпионате.

– Открывается трансферное окно. Ты хотел бы перейти в любой чемпионат, который не оторван от международных соревнований?

– Да, я бы хотел. Но возможно ли это? Я думал об этом. Думаю, вероятность очень невысокая.

У меня было два предложения из Турции за этот сезон. В августе я дал согласие на переговоры и трансфер. Не знаю, увенчался бы он успехом или нет... Это был «Галатасарай». Я разговаривал и с тренером, и с президентом. Это было за две недели до того, как клуб подписал Икарди.

В тот момент, когда я узнал [об интересе], я получил повреждение на предыгровой тренировке перед «Спартаком». Мы общались через два дня после этого. Я выбыл на 3-4 недели, отправлял в «Галатасарай» МРТ. Мне сказали, что команде нужен нападающий прямо сейчас, в итоге сделка не состоялась.

Я бы хотел туда поехать, потому что я на Transfermarkt посмотрел состав и подумал: «Офигеть!» В 32 года поехать тренироваться к этим футбикам – уже кайф. Я понимаю, что была высокая вероятность, что я не буду первым нападающим, но сменить обстановку на тренировки с такими партнерами – точно того стоит.

Зимой был «Истанбул», тренер Эмре [Белезоглу], судя по количеству звонков и нашему общению, как будто бы очень хотел меня видеть. Я поговорил с Сашей Епуряну, много думал, анализировал... Думаю, было бы сложно, потому что турецкие команды заточены под свободных агентов, под бесплатные трансферы. Не знаю, как бы все произошло с «Динамо», но я в итоге отказался.

– Есть ли у твоих агентов задача найти тебе новую команду летом?

– Да нет, мы с «Динамо» договорились [о продлении контракта до 2024-го], все нормально.

С момента предложения от «Галатасарая» я стал старше на год. Из потенциальных рынков – это вряд ли Европа, если быть объективным. Скорее всего, Турция и какой-то Ближний Восток. Саудовская Аравия, Эмираты – уровень футбола и жизни там тоже нужно оценивать, понимать и взвешивать. Понятно, если контракт как у Криштиану – есть чем жертвовать. В моем же случае нужно много думать.

Предложения от «Галатасарая», думаю, уже не будет. Топ-3 Турции – «Фенер», «Бешикташ» и «Галатасарай» – команды, в которые по дефолту хочется поехать, еще с детства все знают эти клубы и понимают, что будет топ. Если будет предложение от одного из этих клубов – я готов рассмотреть вместе с «Динамо», обсудить, какие условия будут.

Но сейчас такое время неопределенности. Мне кажется, все меньше случаев, когда скауты, тренеры или агенты заставляют себя сквозь слезы глянуть матчи чемпионата России.

– Но у тебя есть бэкграунд, ты играл в Европе, тебя знают.

– Да, но мне, к сожалению, не 28. Если бы было 28-29, думаю, я бы нашел, где трудоустроиться в Европе.

– Что тебе советует агент Герман Ткаченко?

– Что в 33 года надо брать предложения, которые есть на столе.

– Главное – финансовая сторона?

– Это гарантия стабильности и чего-то осязаемого. Я думаю, что-то появится. Как ты сказал, меня знают, есть какой-то подтвержденный уровень.

– А если Герман найдет тебе команду в Саудовской Аравии?

– Зависит очень от факторов. Я разговаривал с Эдером, Зе Луишем. Непросто там очень. Много факторов. Город. Надо понимать специфику – это другой мир. При этом уровень футбола – по словам Эдера, матчи более конкурентоспособные, чем в России, – сказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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11 комментариев

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Олег Цырулёв
Чтобы иметь контракт как у Криштиану, нужно уметь играть в футбол как Криштиану. Тебе и так очень сильно переплачивают. Жертвенник, блин
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Santi19
а ведь в недавнем прошлом Федя забивал в ворота Реала и Барсы за Сельту, тогда казалось, что может остаться в Европе играть
как же быстро время летит всё-таки)
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T622222
В твоем случае надо завершать
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Кеша
Я двумя руками за Федю в другой лиге. 12 голов за сезон , два из которых с пенальти должны с руками оторвать такого снайпера в любую лигу с контрактом на три года .
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Вратарь Бага
У тебя Федя не слишком ли завышенное самомнение? То "великие тоже промахиваются", то "контракт, как у Криштиану", не жирно ли тебе будет?
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