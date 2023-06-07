Смолов о Захаряне: «У него регресс, даже стагнацией сложно назвать. Он чуть переоценил себя. Думаю, было такое: «В 19 – «Челси», я в поряде. Не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду»
Федор Смолов высказался о спаде в игре Арсена Захаряна .
– Как ты объясняешь то, что происходит с Захаряном в этом сезоне?
– Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию.
Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.
Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее.
Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.
Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели ####, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что ему с этим делать. Вроде делает все то же самое...
– Ты с ним общаешься. Можешь ему втык сделать?
– Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей за выбивание мяча...
– А в чем тогда проблема?
– Он слушает, но не слышит, возможно. Ни ты, ни я, ни тренер – не его папа, не факт, что он и папу слушает. За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, он ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести – я не знаю.
– Когда была ситуация с «Челси», как он реагировал?
– Он отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, думаю, очень сильно хотел. Думаю, еще был такой момент – он думал: «В 19 – «Челси», я в поряде. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду».
– Не понял, что в 20 можно не то что в «Челси», а и в «Динамо» контракт не получить?
– Я ему сказал как раз, когда летнее трансферное окно закрылось: «Чувак, если ты зимой не уезжаешь – 90 процентов, что не уедешь следующим летом». Это были мои слова.
– Один опытный футболист сказал мне: его ошибка, что он не пошел добиваться трансфера в «Челси», должен был включить все рычаги и заставить себя продать. Это очень известный игрок сказал, одна из звезд РПЛ. Арсена должен был сделать все, достучаться хоть до Костина (Андрей Костин – глава ВТБ – Sports.ru), но уехать?
– Да. Должен был сделать. Но мы уже затрагивали эту тему – агенты и отношения с ними. Мы же не знаем, какую информацию ему преподносили.
Когда появилась новость, я в столовой на базе спросил на базе у Желько (Бувача, спортивного директора «Динамо» – Sports.ru): «Это действительно предложение?» Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у Бувача. Я согласился с этим. Это супер для всех, и для «Динамо».
– Жаль, что не у всех, кто принимал решение, была позиция как у Желько.
– Думаю, ты не лучше меня знаешь детали несостоявшегося трансфера. У «Челси» же были сложности с оплатой...
– Да, были, но не было отказа платить. Искали варианты. Можно было пойти навстречу Захаряну и поднять репутацию «Динамо».
– Согласен полностью. Если бы я принимал решение – я бы продал его. Сам бы отвез его через Дубай в Англию, – сказал нападающий «Динамо».
В этом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Сейчас у некоторых поклонников Динамо апоплексический удар случится от подобного потока откровений и выноса сора из избы ))
Не умаляя заслуг Арсена, он вряд ли когда-то был стал таким ярким, как Хвича.
При этом сам Смолов был в ситуации, когда считался переоценным паспортистом, который словил чутка звездняка. Если бы кто-то так из его ещё играющих коллег высказался в подобном ключе, то маловероятно что ему были бы приятно и логичная реакция была бы: ты там за собой следи.
а так, надо работать, все еще получится у него обязательно.
Честно признаюсь, что прошлым летом купил абонемент на игры Динамо, и одна из целей была, как я наделся, застать прогресс Арсена и посмотреть за его игрой в последний сезон в РПЛ перед трансфером в Европу. В итоге, очень слабая игра и от Динамо и от Арсена, даже в какой-то момент перестал на стадион ходить, было не интересно уже.
Но надеюсь, что новый тренер вернет его к игре, может быть, у Слуцкого получится, он с молодыми работать умеет.
им бы ддля начала со своим гамном разобраться. с таким набором игроков раньше 2025 года на трансферный рынок можно не выходить
Я думал, Захарян вообще провалился как и все Динамо в целом. Наверное, не стоит слишком уж хейтить парня, а лучше поддержать. Это знаете, как бывает. Вот кажется все круто, все складывается вот он шанс всей твоей жизни прямо перед тобой, а тут хлоп и все исчезает в один миг еще и по каким-то косвенным причинам. Тут и все Динамо провалилось. При Шварце оно развивалось и работало. Хорошая сыгранная команда на ходу. И потом все рассыпалось. В этом сезоне остальные динамовцы тоже не особо феерели. Так что Захаряну надо пережить это все, забыть эту историю с Челси и продолжать работать. Парень молодой, все еще впереди. В любом случае, если европейцы на него обратили внимание, и будет хорошо играть дальше, то еще обязательно вернутся в будущем к трансферу.