Смолов о Захаряне: «У него регресс, даже стагнацией сложно назвать. Он чуть переоценил себя. Думаю, было такое: «В 19 – «Челси», я в поряде. Не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду»

Федор Смолов высказался о спаде в игре Арсена Захаряна .

– Как ты объясняешь то, что происходит с в этом сезоне?

– Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию.

Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны « », сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.

Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее.

Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.

Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели ####, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что ему с этим делать. Вроде делает все то же самое...

– Ты с ним общаешься. Можешь ему втык сделать?

– Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей за выбивание мяча...

– А в чем тогда проблема?

– Он слушает, но не слышит, возможно. Ни ты, ни я, ни тренер – не его папа, не факт, что он и папу слушает. За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, он ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести – я не знаю.

– Когда была ситуация с «Челси», как он реагировал?

– Он отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, думаю, очень сильно хотел. Думаю, еще был такой момент – он думал: «В 19 – «Челси», я в поряде. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду».

– Не понял, что в 20 можно не то что в «Челси», а и в « » контракт не получить?

– Я ему сказал как раз, когда летнее трансферное окно закрылось: «Чувак, если ты зимой не уезжаешь – 90 процентов, что не уедешь следующим летом». Это были мои слова.

– Один опытный футболист сказал мне: его ошибка, что он не пошел добиваться трансфера в «Челси», должен был включить все рычаги и заставить себя продать. Это очень известный игрок сказал, одна из звезд . Арсена должен был сделать все, достучаться хоть до Костина (Андрей Костин – глава ВТБ – Sports.ru), но уехать?

– Да. Должен был сделать. Но мы уже затрагивали эту тему – агенты и отношения с ними. Мы же не знаем, какую информацию ему преподносили.

Когда появилась новость, я в столовой на базе спросил на базе у Желько (Бувача, спортивного директора «Динамо» – Sports.ru): «Это действительно предложение?» Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у . Я согласился с этим. Это супер для всех, и для «Динамо».

– Жаль, что не у всех, кто принимал решение, была позиция как у Желько.

– Думаю, ты не лучше меня знаешь детали несостоявшегося трансфера. У «Челси» же были сложности с оплатой...

– Да, были, но не было отказа платить. Искали варианты. Можно было пойти навстречу Захаряну и поднять репутацию «Динамо».

– Согласен полностью. Если бы я принимал решение – я бы продал его. Сам бы отвез его через Дубай в Англию, – сказал нападающий «Динамо».

В этом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?