Смолов о Захаряне: «У него регресс, даже стагнацией сложно назвать. Он чуть переоценил себя. Думаю, было такое: «В 19 – «Челси», я в поряде. Не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду»

Теги Федор Смолов Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Нобель Арустамян Желько Бувач Арсен Захарян Футбол

Федор Смолов высказался о спаде в игре Арсена Захаряна .

– Как ты объясняешь то, что происходит с Захаряном в этом сезоне? 

– Наверное, это даже стагнацией сложно назвать, у него, объективно, регресс, к сожалению. Но, опять же, чудес не бывает. Когда ты тренируешься с футболистами уровня Бальбуэны, Шиманьского, Ордеца, Моро, чувствуешь уровень сопротивления на тренировках, то ты и на тренировках не снижаешь мотивацию. 

Плюс, я думаю, он сам для себя переосмыслил свою роль в команде. Ввиду интереса со стороны «Челси», сборной, было много всего. Я могу привести в пример Олега Шатова – мне кажется, у него была схожая ситуация в «Зените» после ухода Халка.

Например, Йоканович со мной перед сезоном советовался, кому капитанскую повязку дать – Фомину или Захаряну. Я сказал, что Захе вообще 19 лет, на него сейчас слишком много навалится, с этим сложно справиться ввиду возраста, правильного окружения, восприятия и так далее. 

Он переосмыслил свою роль, чуть переоценил себя. Стало меньше желания, меньше самоотдачи. И, к сожалению, команда его тоже не поддержала. В прошлом сезоне неудачный матч Захаряна могли компенсировать удачной игрой «Динамо», и это же выглядело совершенно по-другому.

Когда один выпадает, а команда играет окей, то это не так бросается в глаза. Когда повышенные ожидания и у самого себя, и у болельщиков, а команда нестабильна и плохо играет – конечно, на первый план выходит кто? Чудака в «Челси» хотели ####, и где он? В целом это справедливо, и это его проблема в первую очередь. Он сам не понимает, что ему с этим делать. Вроде делает все то же самое...

– Ты с ним общаешься. Можешь ему втык сделать? 

– Я ему хочу сделать комплимент, с точки зрения поведения ничего в нем не поменялось. Он один из тех, кто прислушивается к старшим. По крайней мере, на тренировках правильно реагирует, не позволяет себе лишнего, нормально ведет себя вне поля. Но, опять же, желтые за споры с судьей за выбивание мяча... 

– А в чем тогда проблема?

– Он слушает, но не слышит, возможно. Ни ты, ни я, ни тренер – не его папа, не факт, что он и папу слушает. За советом, что сделать конкретно в этой ситуации, он ко мне он не обращался. Разговариваю ли я с ним? Да, разговариваю. Воспринимает ли он информацию, которую я пытаюсь ему донести – я не знаю.

– Когда была ситуация с «Челси», как он реагировал?

– Он отшучивался. Было впечатление, что он сам не до конца верил, что это возможно. Но при этом, думаю, очень сильно хотел. Думаю, еще был такой момент – он думал: «В 19 – «Челси», я в поряде. Ну, ладно, не сейчас, значит, в 20 в «Реал» уеду».

– Не понял, что в 20 можно не то что в «Челси», а и в «Динамо» контракт не получить?

– Я ему сказал как раз, когда летнее трансферное окно закрылось: «Чувак, если ты зимой не уезжаешь – 90 процентов, что не уедешь следующим летом». Это были мои слова.

– Один опытный футболист сказал мне: его ошибка, что он не пошел добиваться трансфера в «Челси», должен был включить все рычаги и заставить себя продать. Это очень известный игрок сказал, одна из звезд РПЛ. Арсена должен был сделать все, достучаться хоть до Костина (Андрей Костин – глава ВТБ – Sports.ru), но уехать? 

– Да. Должен был сделать. Но мы уже затрагивали эту тему – агенты и отношения с ними. Мы же не знаем, какую информацию ему преподносили. 

Когда появилась новость, я в столовой на базе спросил на базе у Желько (Бувача, спортивного директора «Динамо» – Sports.ru): «Это действительно предложение?» Он сказал, что предложение действительно есть. Я спросил: «Что думаете?», он ответил, что нужно продавать Арсена. Такая позиция была у Бувача. Я согласился с этим. Это супер для всех, и для «Динамо».

– Жаль, что не у всех, кто принимал решение, была позиция как у Желько. 

– Думаю, ты не лучше меня знаешь детали несостоявшегося трансфера. У «Челси» же были сложности с оплатой... 

– Да, были, но не было отказа платить. Искали варианты. Можно было пойти навстречу Захаряну и поднять репутацию «Динамо».

– Согласен полностью. Если бы я принимал решение – я бы продал его. Сам бы отвез его через Дубай в Англию, – сказал нападающий «Динамо».

В этом сезоне на счету Захаряна 5 голов, 7 результативных передач и 6 желтых карточек в 37 играх за «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

Полную статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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68 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
При всем хейте к Федору, но в чем он здесь не прав? Все довольно грамотно разложил.
+87
-4
+83
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Спартак Уокер
Захарян сезона 2021-2022 и сезона 2022-2023 это совсем разные игроки
+56
-1
+55
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z3yjyzh29x
Ответ Спартак Уокер
Захарян сезона 2021-2022 и сезона 2022-2023 это совсем разные игроки
Динамо тоже)
+38
0
+38
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justbored
Федя вещает как Пахан прямо.

Сейчас у некоторых поклонников Динамо апоплексический удар случится от подобного потока откровений и выноса сора из избы ))
+33
-2
+31
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Finding Home
Ответ bestvideox
Жаль Захаряна, мог зажечь как Хвича.
Захарян очень крутой, но «зажечь», как Хвича, он точно не мог - совсем другой игрок. Ближе по стилистике к Озилу с Фабрегасом (но у последнего шире всегда был функционал) - а это не «жгущие» игроки.
Не умаляя заслуг Арсена, он вряд ли когда-то был стал таким ярким, как Хвича.
+24
-2
+22
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bestvideox
Жаль Захаряна, мог зажечь как Хвича.
+27
-6
+21
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old folk
Ответ bestvideox
Жаль Захаряна, мог зажечь как Хвича.
У Хвичи в последний год в России тоже был заметный регресс
+19
-3
+16
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Montenegro Serbian
Ответ Андрей Хенто
При всем хейте к Федору, но в чем он здесь не прав? Все довольно грамотно разложил.
Я думаю здесь вопрос этики: Смолов действующий футболист и играет с этим парнем в одной лиге, могут так же пересекаться в сборной и такие комментарии, не сказать что Федю красят, даже если они по делу.

При этом сам Смолов был в ситуации, когда считался переоценным паспортистом, который словил чутка звездняка. Если бы кто-то так из его ещё играющих коллег высказался в подобном ключе, то маловероятно что ему были бы приятно и логичная реакция была бы: ты там за собой следи.
+11
-1
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DonaldBrashear 2.0
все верно сказал, единственное - приехал бы Захарян в Челси и нафиг он там никому не нужен был бы, даже в раздевалке мест не было, поехал бы в аренду, а там не понятно еще как сложилось бы.

а так, надо работать, все еще получится у него обязательно.

Честно признаюсь, что прошлым летом купил абонемент на игры Динамо, и одна из целей была, как я наделся, застать прогресс Арсена и посмотреть за его игрой в последний сезон в РПЛ перед трансфером в Европу. В итоге, очень слабая игра и от Динамо и от Арсена, даже в какой-то момент перестал на стадион ходить, было не интересно уже.

Но надеюсь, что новый тренер вернет его к игре, может быть, у Слуцкого получится, он с молодыми работать умеет.
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korysh
Смолов может и прав, но такие высказывания о текущем одноклубнике точно пользы атмосфере в раздевалке не принесут
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JBa
Ответ Алексей Зуев
Какой Челси Захаряну? У Челси в арендах 50 игроков, этот стал бы 51-м. Такие Смоловы башку и забили пацану. Адекватно посоветовал, ага
разговор о его переходе в Челси был еще до того, как у американца бочок потёк. сейчас, понятно, там уже про Захаряна никто не вспоминает.

им бы ддля начала со своим гамном разобраться. с таким набором игроков раньше 2025 года на трансферный рынок можно не выходить
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Alexander Prokofyev
Ну кстати статистика-то за сезон не самая плохая для АПЗ. У Головина в Монако чуть получше, и то считается это его самый успешный сезон.
Я думал, Захарян вообще провалился как и все Динамо в целом. Наверное, не стоит слишком уж хейтить парня, а лучше поддержать. Это знаете, как бывает. Вот кажется все круто, все складывается вот он шанс всей твоей жизни прямо перед тобой, а тут хлоп и все исчезает в один миг еще и по каким-то косвенным причинам. Тут и все Динамо провалилось. При Шварце оно развивалось и работало. Хорошая сыгранная команда на ходу. И потом все рассыпалось. В этом сезоне остальные динамовцы тоже не особо феерели. Так что Захаряну надо пережить это все, забыть эту историю с Челси и продолжать работать. Парень молодой, все еще впереди. В любом случае, если европейцы на него обратили внимание, и будет хорошо играть дальше, то еще обязательно вернутся в будущем к трансферу.
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Vadim Medvedev
Ответ Montenegro Serbian
Я думаю здесь вопрос этики: Смолов действующий футболист и играет с этим парнем в одной лиге, могут так же пересекаться в сборной и такие комментарии, не сказать что Федю красят, даже если они по делу. При этом сам Смолов был в ситуации, когда считался переоценным паспортистом, который словил чутка звездняка. Если бы кто-то так из его ещё играющих коллег высказался в подобном ключе, то маловероятно что ему были бы приятно и логичная реакция была бы: ты там за собой следи.
так в том и ценность комментария смолова, что он ТОЧНО знает о чем говорит
+6
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Aleksey Sandakov
Ответ HRYNDEL
Фёдор кто бы говорил, как ты пришёл в Динамо в феврале того года так сразу команда перестала играть , ты и есть тот разлагатель коллектива глядя на твои понты и гулянки молодёжь тоже на всё забила походу!!! Команда была молодая и перспективная очень , но тут пришёл чудо ветеран ну и пошло поехало!!!
Тут совсем ни при чем то, что в том феврале началось СВО, начали уходить игроки, тренер и прочее, да, это Смолов виноват, конечно)
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selso99
Локомотив и его молодежь также тонула, когда в атаке Смолов играл.
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Ранальду с пивком
Ответ Finding Home
Захарян очень крутой, но «зажечь», как Хвича, он точно не мог - совсем другой игрок. Ближе по стилистике к Озилу с Фабрегасом (но у последнего шире всегда был функционал) - а это не «жгущие» игроки. Не умаляя заслуг Арсена, он вряд ли когда-то был стал таким ярким, как Хвича.
Дадада, я помню про Хвичу тоже писали , что на банке сидеть будет
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Олег910
В Челси бардак такой, что Захарян даже в раздевалку бы не пролез. Ему повезло, что не уехал туда. Будет работать на полную, уедет в хороший клуб, нечего раскисать и плакать.
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nolan_90
Ответ pavasaris
Как-то совсем уж закопал парня..
Да я думаю, что он и лично ему все этого говорит
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Александр Русанов
Ответ m1t9
верно говорят, надо было валить как только так сразу, сейчас превратится в баринова, или еще не дай бог, в жано
Баринов-то к чему упомянут? Он другого типа игрок, ему можно и всю карьеру в Локо провести, он полезен будет. Это созидатели в закрытой лиге будут раскисать.
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elkipalki
Захарян абсолютно заурядный игрок уровня середняка РПЛ. Ооочень медленный и неповоротливый. Агенты славно поработали со СМИ. Какой Челси, какая АПЛ? Очнитесь)
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argentina10
Ответ Станнис Баратеон
Из Фомина капитан тоже так себе, если честно
не просто так себе, а как капитан вообще никакой..
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Верю-не верю
Не якшался бы с черной меткой ФК и всего бы было у него замечательно
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Алексей Зуев
Какой Челси Захаряну? У Челси в арендах 50 игроков, этот стал бы 51-м. Такие Смоловы башку и забили пацану. Адекватно посоветовал, ага
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Bashibuzuck
Федя в команде, тобишь в курсе ситуации, да уж, печальная история
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pavasaris
Как-то совсем уж закопал парня..
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