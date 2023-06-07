Смолов о реакции чиновников на их с Мамаевым школу в Дубае: «Какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Вот уровень понимания ситуации»

Теги ПСЖ Федор Смолов Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига бизнес Динамо Москва Светлана Журова Павел Мамаев Государственная дума детский футбол Нобель Арустамян Политика брань контент Футбол

Федор Смолов рассказал об их с Павлом Мамаевым школе в Дубае и реакции чиновников в РФ.

– У меня близкий друг сына зимой водил в вашу академию. Он любит все считать и говорит: «Я не понимаю, где здесь бизнес». Тренировка стоит очень дешево, занимается пока мало детей, и сам Паша Мамаев выходит и тренирует. Где здесь бизнес?

– Ну, пока его нет, да. Мы вышли на рынок просто сами, частная школа. А там есть академии «ПСЖ», Ла Лиги, «Динамо» Киев – с ними конкурировать объективно сложно. Если мы поставим ценник как в «ПСЖ», куда придут – к нам или туда? Конечно, туда. Нам нужно начинать с поступательного движения.

– Но при этом другу очень понравилось у вас.

– Я не сомневаюсь. Я туда ездил, был на тренировках. У меня классные отзывы, детям нравится – это важно.

Мы это с Пашей проговаривали: мы с точки зрения участников ежедневного процесса знаем, что нужно. Именно с футбольной точки зрения. Знакомы, и твои в том числе, ходили в «ПСЖ», в «Динамо» Киев – говорят, что разница большая в подходе. Эти отзывы дают надежду на то, что, может, это когда-то перерастет в бизнес.

– Почему Дубай? Из-за Паши только?

– Да.

– А как лично ты реагировал на информационную волну, которая была после открытия, когда огромное количество разнообразных чиновников, ну так, мягко говоря...

– Ну да, а что у нас чиновники хорошего про футболистов говорят?

– Мало чего.

– Уровень абсурда такой, что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается» (Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации» – Sports.ru). У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет.

– А история о том, что нужно было лучше вложить деньги в российский футбол?

Нобель, я, честно, разговаривал с ребятами, которые открывали школы в России. Думаю, у тебя есть представление, как это все происходит.

– Да, я даже соучредитель одной школы.

– Ну вот. И если там это понятно без определенных нюансов (улыбается), которые присутствуют у нас... Плюс основным фактором было то, что Паша там. Он мне предложил, и я согласился, что проект звучит интересно, это может сработать.

– Это сотни тысяч долларов или больше, миллион евро?

– Это сотни тысяч долларов, да.

– Такие инвестиции?

– Да. Но я бы не сказал, что очень крупные (улыбается).

– Ну это 100 тысяч или 900?

– Посередине где-то.

– Нормально. А у тебя есть желание, потренировавшись в Дубае, открыть школу в родном Саратове потом?

– Мне предлагали ребята открыть школу в Саратове. Но проблема в том, что она будет носить мое имя. Если, не дай Бог, что-то произойдет, придут ко мне. Я там не могу находиться на ежедневной основе.

В Саратове нет человека, кроме моего отца и еще парочки людей, которые понимают всю специфику и которым я бы это доверил. Которые будут понимать и переживать, чтобы не подставить мое имя в том числе, будут нести ответственность. Таких людей там нету, к сожалению, или к счастью. думаю, к частью, потому любой бизнес, который ты не контролируешь сам, там тебя по итогу обманут, – рассказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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81 комментарий

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Криштиану Роналду
Надо мобилизировать впервую очередь отряд самоубийц в лице Журовой, Свищева, Терюшкова и Милонова.
+213
-6
+207
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v_decadence
Ответ Дмитрий Бервинов
Ну да, по логике Смолова, 300к, которых мобилизовали в сентябре не имели ни контрактов, ни других дел.
Он имел в виду, что как он может скрыться от мобилизации в Дубае, если он с Динамо в России тренируется постоянно?
+112
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SuperStarrrr
Журову слушать нельзя, от слова совсем
+75
-2
+73
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Кот под ногами майора
Ответ Павел Аникеев
Ну Милонова из этого списка можно вычеркнуть. Он уже там побывал. Хоть и эпатажный мужик, но яйца у него есть. А вот по остальным вопросы.
Ну как побывал. Сфоткался на фоне непонятной заброшки
+56
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Aleksey Yashin
"...какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит... Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации?"

Фёдору респект, что называет вещи своими именами. Но так и на иноагента наговориться может, прям чувствуется влияние запада (сарказм)
+46
-5
+41
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дмитрий ненин
Ответ Igorsm11
Милонов уже как год участвует в СВО, пока ты паразитируешь здесь на форуме.
Участвует прямиком с Охотного Ряда, дом 1?
+40
-1
+39
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v_decadence
Хорошо осадил депутатку, чего уж там
+38
-1
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alexbor083
Журова скрывается в Госдуме от здравого смысла
+32
0
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Igorsm11
ты за свои слова отвечаешь?
А тебя тут за слова спрашивать назначили?
+28
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Tiestorzn17
Ответ Криштиану Роналду
Надо мобилизировать впервую очередь отряд самоубийц в лице Журовой, Свищева, Терюшкова и Милонова.
Мобилизацию и отправку на фронт Терюшкова я бы даже по телевизору посмотрел в прямом эфире...
+25
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Маноло Санчи́с
Ответ SuperStarrrr
Журову слушать нельзя, от слова совсем
Все что нужно знать про Журову, это то что она голосовала за повышение пенсионного возраста, потому что, её знакомые " умоляли о повышении пенсионного возраста до 70 лет "
+22
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Evgen51Sever
Ответ Aleksey Yashin
"...какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит... Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации?" Фёдору респект, что называет вещи своими именами. Но так и на иноагента наговориться может, прям чувствуется влияние запада (сарказм)
Будем честными, футболисты в большинстве своем не особо умные, Смолов выделяется среди них, и книги читает, и языки знает, в школе учился хорошо.
Многие депутаты гораздо тупее)
+19
0
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Ебздрогыч
В отличие от депутатов и других чиновников-миллионеров, Смолов с Мамаевым честно заработали свои деньги и вправе их инвестировать куда угодно и где угодно
+24
-5
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Кот под ногами майора
Ответ Igorsm11
ты за свои слова отвечаешь?
Он, наверное, в рамках СВО с продавцами вейпа ругается
+17
0
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АСтигматизьм
Ответ Дмитрий Бервинов
Ну да, по логике Смолова, 300к, которых мобилизовали в сентябре не имели ни контрактов, ни других дел.
Смотришь в книгу - видишь фигу?
+18
-3
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alexbor083
Ответ Криштиану Роналду
Надо мобилизировать впервую очередь отряд самоубийц в лице Журовой, Свищева, Терюшкова и Милонова.
"Бесславные ублюдки")
+15
0
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Кот под ногами майора
Про Журову сложно со Смоловым не согласиться
+16
-3
+13
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Кот под ногами майора
Ответ Николай Козлов
Извиняюсь, а как контакт с Динамо связан с мобилизацией? Типа я мяч пинаю, мне нельзя?
Типа его всегда можно найти на тренировочной базе или матче
+13
-1
+12
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bellyashe
Ответ Igorsm11
подлец
милонов, конечно, заслуживает более грубых наименований, но подлец тоже подойдет
+6
0
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Marcus-light
Ответ Антон Романов
Репутацию Смолова и тем более Мамаева уже ничто испортить не может. Они там создали, а не в России потому что там нет шлейфа, который есть в России. В Эмиратах просто не знают про похождения Кокорина и Мамаева. А всё остальное - это словоблудие. И я не пойму, если в России всё так плохо чего все эти Смоловы, Нобели, Шмобели отираются здесь. Ну езжайте туда, где хорошо. Что вы в России забыли? Вас послушать вы прямо фанаты БДСМ, истязаете себя живя в России, которая вам так ненавистна. Прямо как некоторые бывшие журналисты Матч-ТВ, которые просто давились, но брали деньги Газпрома. А весь этот пафос объясняется просто... Вне России вы ноунеймы, которые никому не нужны а тут якобы звезды и короли.
Вам наверное тяжело с чёрно-белым восприятием мира. В России всё прекрасно? Нет. В России всё ужасно? Нет. Тогда зачем рассуждать категориями, что надо бизнес делать или здесь, или валить туда, где ты хочешь его делать? Вы же нк пользуетесь только отечественными продуктами? Почему?
+6
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Ебздрогыч
А что онихотел от депутатов, да еще и бывших спортсменов?
+8
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Marcus-light
Соглашусь, что с детскими спортивными школами полный беспредел. У примеру, в моём родном городе на 100 тысяч 5 лет назад было 2 футбольные школы, одна из которых муниципальная. Сейчас 10. При том что полей больше не стало, тренеров больше не стало, просто какие-то пацаны проходят двухмесячные курсы и идут гонять детей в залах. И при этом эти школы практически никогда друг с другом не играют, методики примерно одни и те же, зато бомбят всех родителей, чтобы отдали им ребёнка. Ну и потом веселье начинается, когда 6-7 летних пацанов каждые выходные начинают гонять на выездные турниры за 150-250 км. В общем, ужас и беспредел
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Владимир Лапин
Ответ Дмитрий Бервинов
Ну да, по логике Смолова, 300к, которых мобилизовали в сентябре не имели ни контрактов, ни других дел.
Сложно у Вас с пониманием. Он говорит, отвечая Журовой фактически, что не скрывается нигде от мобилизации, он работает в России! А не про то, что он футболист и поэтому его трогать нельзя
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выходец из убежища
Ответ Aleksey Yashin
"...какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит... Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации?" Фёдору респект, что называет вещи своими именами. Но так и на иноагента наговориться может, прям чувствуется влияние запада (сарказм)
Насколько я помню, Смолов был одним из немногих, кто высказался против СВО.
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vuliy
Ответ kaka10
На днях докторам наук не дали отсрочку от мобилизации. Кривоногие лимитчики конечно полезнее будут обществу очевидно)
А у футболистов есть отсрочка? Лишь бы накинуть…
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