Смолов о реакции чиновников на их с Мамаевым школу в Дубае: «Какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Вот уровень понимания ситуации»

Федор Смолов рассказал об их с Павлом Мамаевым школе в Дубае и реакции чиновников в РФ.

– У меня близкий друг сына зимой водил в вашу академию. Он любит все считать и говорит: «Я не понимаю, где здесь бизнес». Тренировка стоит очень дешево, занимается пока мало детей, и сам Паша Мамаев выходит и тренирует. Где здесь бизнес?

– Ну, пока его нет, да. Мы вышли на рынок просто сами, частная школа. А там есть академии «ПСЖ», , «Динамо» Киев – с ними конкурировать объективно сложно. Если мы поставим ценник как в « », куда придут – к нам или туда? Конечно, туда. Нам нужно начинать с поступательного движения.

– Но при этом другу очень понравилось у вас.

– Я не сомневаюсь. Я туда ездил, был на тренировках. У меня классные отзывы, детям нравится – это важно.

Мы это с Пашей проговаривали: мы с точки зрения участников ежедневного процесса знаем, что нужно. Именно с футбольной точки зрения. Знакомы, и твои в том числе, ходили в « », в «Динамо» – говорят, что разница большая в подходе. Эти отзывы дают надежду на то, что, может, это когда-то перерастет в бизнес.

– Почему Дубай? Из-за Паши только?



– Да.

– А как лично ты реагировал на информационную волну, которая была после открытия, когда огромное количество разнообразных чиновников, ну так, мягко говоря...

– Ну да, а что у нас чиновники хорошего про футболистов говорят?

– Мало чего.

– Уровень абсурда такой, что какая-то бывшая спортсменка, будучи депутатом, говорит: «Ну от мобилизации скрывается» (Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации» – Sports.ru). У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день, ####. Какая мобилизация, ну о чем ты говоришь? Понимаешь уровень вовлеченности и вообще понимания ситуации? Ну лучше не комментируй, если не понимаешь, о чем речь идет.

– А история о том, что нужно было лучше вложить деньги в российский футбол?

– , я, честно, разговаривал с ребятами, которые открывали школы в России. Думаю, у тебя есть представление, как это все происходит.

– Да, я даже соучредитель одной школы.

– Ну вот. И если там это понятно без определенных нюансов (улыбается), которые присутствуют у нас... Плюс основным фактором было то, что Паша там. Он мне предложил, и я согласился, что проект звучит интересно, это может сработать.

– Это сотни тысяч долларов или больше, миллион евро?

– Это сотни тысяч долларов, да.

– Такие инвестиции?

– Да. Но я бы не сказал, что очень крупные (улыбается).

– Ну это 100 тысяч или 900?

– Посередине где-то.

– Нормально. А у тебя есть желание, потренировавшись в Дубае, открыть школу в родном Саратове потом?

– Мне предлагали ребята открыть школу в Саратове. Но проблема в том, что она будет носить мое имя. Если, не дай Бог, что-то произойдет, придут ко мне. Я там не могу находиться на ежедневной основе.

В Саратове нет человека, кроме моего отца и еще парочки людей, которые понимают всю специфику и которым я бы это доверил. Которые будут понимать и переживать, чтобы не подставить мое имя в том числе, будут нести ответственность. Таких людей там нету, к сожалению, или к счастью. думаю, к частью, потому любой бизнес, который ты не контролируешь сам, там тебя по итогу обманут, – рассказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

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