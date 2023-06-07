Федор Смолов: «Моуринью хотел меня в «МЮ» третьим форвардом – Златан возрастной, Лукаку не забивал. Все заруинил Санчес – кинул «Сити», петух»

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Федор Смолов рассказал, что Жозе Моуринью хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед».

– В мою бытность инсайдером я все время жил в ожидании новостей, что Смолов вот-вот уйдет куда-то: «Боруссия» Дортмунд, «Милан», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед». Ты не представляешь, сколько у нас было споров с Германом Ткаченко (агент Смолова – Sports.ru), он мне говорил: «Да ты не понимаешь, Федю хочет «МЮ». Мы в это верим?

– В какие-то команды верим, в какие-то – нет.

– В какие ты веришь?

– «Юнайтед», «Дортмунд».

– Реально веришь, что это правда?

– С «Дортмундом» как было. Мы в «Краснодаре» играли с ними. Потом мне Енджейчик говорит, что только что стояли Тухель и Блашчиковски, и он [Тухель] спросил: «90-й номер – сколько контракт, какой номер у агента?» Герман был на игре и на следующий день пошел на переговоры. И полтора года мы разговаривали.

– А «Реал»?

– Я понимал, что это не соответствует действительности, вряд ли возможно. Я просто классно сыграл на турнире за сборную U19 Талалаева, всех возил рылом и попал в какие-то там юношеские списки «Реала», за кем следить. 

– А когда ты был ближе всего к переходу в большой европейский клуб? Это «Боруссия»?

– Да. Ну и «Манчестер Юнайтед» тоже. 

– А что там было? 

– Там тогда Моуринью был, Герман с ним общался. Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает – нужен третий нападающий. 

– И что помешало?

– Потому что Алексис Санчес кинул «Сити» и перешел в «Юнайтед» зимой, петух (смеется). Пришел и просто все заруинил. А так я бы зимой перешел туда.

– То есть ты уверен, что, если бы Алексис не перешел, ты бы играл в «Юнайтед»? 

– Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы (смеется). Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно. Для них это не большие деньги, им нужен третий нападающий, и Моуринью был за мою кандидатуру, – рассказал нападающий «Динамо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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103 комментария

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Бронислав Каминский
Истомина уже угостила наркотиками,судя по всему
+159
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Anfernee25
Российский футбол в двух действиях.

1. «Меня хотел Моуриньо в МЮ»

2. «Все заруинил Санчес - кинул МС, петух»
+77
-4
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Владимир Баранов
Ответ Altim
Петух? Так и сказал? Я думал, что Смолов умнее.
Ты видел на ком женился, откуда умнее.
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Алексей Лукьянов
Комментарии осторожно пишите. Смолов всех минусует
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Altim
Петух? Так и сказал? Я думал, что Смолов умнее.
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CriminalJoint62
Дзюба и Смолов, два лучших форварда Моуриньо 💔
+33
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Mihei4
Кай Хаверц: "Я почти перешел в Реал, но Кокорин кинул стул, выиграл чемпионат Кипра и все заруинил!"
+22
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Under
Ответ Altim
Петух? Так и сказал? Я думал, что Смолов умнее.
ваши ожидания - ваши проблемы :)
+23
-3
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БляхаджинсКарпина
Ответ Бронислав Каминский
Истомина уже угостила наркотиками,судя по всему
Очередная порция офигительных историй от наших футболистов как они были в шаге от перехода в топ клуб и что то помешало в последний момент
+17
-3
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Красная стрела
Ответ CriminalJoint62
Душнила, оффнитесь
Не оффнитесь, а «покиньте ветку», говори, как человек.
+21
-8
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TFP_Sports
Господи, как он разговаривает ? сколько ему лет ??? какой кошмар
+11
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Eleman SPb
ахахах, байки из склепа
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Блистательно
Хорошо быть дебилом в России. Либо в депутатах , либо в спорте
+7
-1
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d.xoxlov
Ответ Joey Ramone
Федор Смолов: «Моуринью хотел меня в «МЮ» третьим, потом я проснулся"
Обосравшийся и в "Динамо"
+7
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Olly_Da
Ответ Mihei4
Кай Хаверц: "Я почти перешел в Реал, но Кокорин кинул стул, выиграл чемпионат Кипра и все заруинил!"
Но петухом называть не стал. Потому что знает, что отвечать перед авторитетом будет.
+6
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Покерный Футбол
У нас уже можно сборную составить из игроков которые едва едва,чуть чуть не перешли в гранд,но помешали петухи всякие.
+6
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Уэмбли Стедиум
Негодяй Санчес ,угробил карьеру Феди
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Красная стрела
Проблемы наших игроков в том, что они не хотят идти в середняк, условный Эвертон там. Им нужно именно топ. Но им становится мало, когда топ интересуется. Им еще контракт приличный нужен 😂какие-то переговоры ведут, вместо того, что б просто взять и идти туда пешком. Футболисты понимают, что таких зп, как в России, у них и близко не будет.
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Joey Ramone
Федор Смолов: «Моуринью хотел меня в «МЮ» третьим, потом я проснулся"
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Ответ Красная стрела
Проблемы наших игроков в том, что они не хотят идти в середняк, условный Эвертон там. Им нужно именно топ. Но им становится мало, когда топ интересуется. Им еще контракт приличный нужен 😂какие-то переговоры ведут, вместо того, что б просто взять и идти туда пешком. Футболисты понимают, что таких зп, как в России, у них и близко не будет.
Ну мне понравилось, как однажды сказал Вася Березуцкий про отъезд в Европу, мол им интересовался Лацио когда-то, но предлагали такую же ЗП, как в ЦСКА. В 20 лет бы побежал туда пешком(опустим момент, что в 20 у него было только два сезона за Торпедо-ЗИЛ), а под 30, когда семья, дети - им нужно привыкать к новой обстановке, самому привыкать... Облажаться легче лёгкого, вернуться обратно - бывает и сложно(пример Билялетдинова), в деньгах ничего не выигрываешь.

Если честно, я бы тоже остался, если бы мне предложили такую же работу с такой же ЗП, но в другом месте, скажем.
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Олег Овчинников
Ответ Тимофей Кушнир
Да-да, Смолов также почти попал в МЮ, как Дзюба в Тоттенхэм. Ждём интервью, где Кокорин утверждает, что им Реал и Барса интересовались.
у Кокорина есть такая история - про Арсенал
+3
0
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svft
утиные истории
+9
-7
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Бронислав Каминский
Ответ БляхаджинсКарпина
Очередная порция офигительных историй от наших футболистов как они были в шаге от перехода в топ клуб и что то помешало в последний момент
Тут не "что-то" помешало,а целый Алексис Санчес)))
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Олег Акимов
Видимо, его кто-то разыграл, а он поверил. Неловко.
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T622222
Кто там за этого адеквата топил??????
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