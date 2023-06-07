Федор Смолов рассказал, что Жозе Моуринью хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед».

– В мою бытность инсайдером я все время жил в ожидании новостей, что вот-вот уйдет куда-то: «Боруссия» Дортмунд, «Милан», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед». Ты не представляешь, сколько у нас было споров с (агент Смолова – Sports.ru), он мне говорил: «Да ты не понимаешь, Федю хочет «МЮ». Мы в это верим?

– В какие-то команды верим, в какие-то – нет.

– В какие ты веришь?

– «Юнайтед», « ».

– Реально веришь, что это правда?

– С «Дортмундом» как было. Мы в «Краснодаре» играли с ними. Потом мне Енджейчик говорит, что только что стояли Тухель и Блашчиковски, и он [Тухель] спросил: «90-й номер – сколько контракт, какой номер у агента?» Герман был на игре и на следующий день пошел на переговоры. И полтора года мы разговаривали.

– А «Реал»?

– Я понимал, что это не соответствует действительности, вряд ли возможно. Я просто классно сыграл на турнире за сборную U19 Талалаева, всех возил рылом и попал в какие-то там юношеские списки «Реала», за кем следить.

– А когда ты был ближе всего к переходу в большой европейский клуб? Это «Боруссия»?

– Да. Ну и « » тоже.

– А что там было?

– Там тогда Моуринью был, Герман с ним общался. Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, не забивает – нужен третий нападающий.

– И что помешало?

– Потому что Алексис Санчес кинул «Сити» и перешел в «Юнайтед» зимой, петух (смеется). Пришел и просто все заруинил. А так я бы зимой перешел туда.

– То есть ты уверен, что, если бы Алексис не перешел, ты бы играл в «Юнайтед»?

– Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы (смеется). Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно. Для них это не большие деньги, им нужен третий нападающий, и Моуринью был за мою кандидатуру, – рассказал нападающий «Динамо».

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