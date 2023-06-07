Карасев о критике: «Зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи болельщики Сергей Карасев соцсети Футбол

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к критике в комментариях.

– После матча «Спартак» – ЦСКА на вас обрушилась тонна критики. Читаете комментарии?

– Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» – ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше.

Я в своем деле уже 100 лет – стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют? Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

– Вы ни за кого не болеете?

– У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более, – сказал Карасев.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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28 комментариев

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luu
Затем, что они и смотрят футбол и если перестанут это делать ты останешься без работы
+16
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Mechel**
Некоторые, сидящие на диване с пивом, знают футбольные правила лучше, чем ты
+11
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SuperStarrrr
Хачатурянц ни разу с баначкой пива на диване не сидел??
+9
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Антон Фалафель
Хренасе, лысый звезду словил. А если поделу, косячит как не в себя
+8
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Злодей Спб
Так, подержите моё пиво, я ему втащу :)
+6
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Kemal Gul
От лица всех людей, сидящих на диване с пивом, выражаю крайнее возмущение!
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Spaten
Вот сейчас обидно было!
+3
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Сергей48
Конечно!) Лучше тех, кто с сигарой в зубах, на яхте?
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Аркадий Аркадич
Ответ Kemal Gul
От лица всех людей, сидящих на диване с пивом, выражаю крайнее возмущение!
Ассоциация людией, сидящих на диване с коньячком, поддерживает ваше возмущение.
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Aleksey Yashin
Ответ Zenith forever
Никогда не было любимой команды, но всегда бы любимый спонсор - Гинер.
Именно поэтому он удалил Рошу в последнем дерби, верно?)
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MikhaL
А те, кто смотрит с кресла и с портвейном, имеют право голоса?
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Nastia Sergey
затем - что это болельщики, для которых вы и работаете.
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sled
Лысый плюют в колодец не от большого ума
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analogia
Давно ли люди употребляющие пиво не имеют право на свою точку зрения ?) Футбол в России на государственные деньги, платят зарплату футболистам-судьям тоже из государственного бюджета, им по хорошему рот свой вообще следует не открывать, ведь в том числе платит за все это бездарное зрелище и те, кто все это смотрит с пивом на диване.
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Cearvm
И закусывают карасиком*
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Auliminium
Был о нём лучшего мнения… Он же получает зарплату из налогов тех, кто «сидит с пивом на диване». Да может быть для них единственная радость в жизни это игра любимой команды, а Карасёв внутри России судит как инвалид. К сожалению, сегрегация в России дошла до того, что футбольный судья (по сути для общества бесполезный) ставит себя выше других.
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Вадим Слуцкий
Логично. Если на табуретке и с водкой - другое дело.
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fil_spb
Офигеть самомнение. Карасёв не на передовом крае науки работает, а вполне доступной пониманию постороннего человека деятельностью занимается. Любой увлечённый футболом человек может верно оценить 95% судейских решений не сильно хуже профессионального судьи. Если Соболев показывает сопернику оскорбляющий жест, а Карасёв не реагирует, то и с дивана отлично видно, что бездарь-судья не справляется.
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закрыт по беспределу
Для сведения.
Так-то критика нередко предметная и конструктивная.
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Фут.Боль
Диван - не лучшее место для пива. Пиво нужно переместить в холодильник, так и диван помягче будет, да и пиво вкуснее.
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Egor Aleksandrovich
ты вот нас зачем сейчас оскорбил, Сережа?)
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Честный контроль
У меня не было никогда любимой команды, но есть любимая нефтегазовая компания Лукойл.
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Вован Испан
оп, вот я, я
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