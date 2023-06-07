Карасев о критике: «Зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом?»
Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к критике в комментариях.
– После матча «Спартак» – ЦСКА на вас обрушилась тонна критики. Читаете комментарии?
– Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» – ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше.
Я в своем деле уже 100 лет – стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют? Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.
– Вы ни за кого не болеете?
– У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более, – сказал Карасев.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Так-то критика нередко предметная и конструктивная.