«Рошу тоже надо было наказать. Что судья его не понял – детский лепет». Колосков о жесте игрока ЦСКА

Вячеслав Колосков считает, что не только Александр Соболев должен был быть наказан КДК.

«Я видел все по телевизору, принимаю то решение КДК РФС, которое есть, так как они рассматривали все под лупой, опрашивали судей.

Но и принял бы решение, если бы Рошу наказали. Помимо того, что он показал это судье, он это показал и зрителям. И это объяснение, что судья его не понял, меня не устраивает – оно похоже на детский лепет.

Мне думается, что Рошу тоже надо было наказать, ему ничего никому не надо было показывать.

Когда игрок во время матча подходит к судье и говорит, посмотри, мол, телевизор, тот ему показывает желтую карточку. И здесь он вмешивается в действия судьи, и на это должна быть какая-то реакция в виде предупреждения», – сказал почетный президент .

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