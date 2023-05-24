«Рошу тоже надо было наказать. Что судья его не понял – детский лепет». Колосков о жесте игрока ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Вячеслав Колосков КДК РФС Сергей Карасев Виллиан да Силва Роша ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков считает, что не только Александр Соболев должен был быть наказан КДК.

«Я видел все по телевизору, принимаю то решение КДК РФС, которое есть, так как они рассматривали все под лупой, опрашивали судей.

Но и принял бы решение, если бы Рошу наказали. Помимо того, что он показал это судье, он это показал и зрителям. И это объяснение, что судья его не понял, меня не устраивает – оно похоже на детский лепет.

Мне думается, что Рошу тоже надо было наказать, ему ничего никому не надо было показывать.

Когда игрок во время матча подходит к судье и говорит, посмотри, мол, телевизор, тот ему показывает желтую карточку. И здесь он вмешивается в действия судьи, и на это должна быть какая-то реакция в виде предупреждения», – сказал почетный президент РФС.

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12 комментариев

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Olympo
Колосков профессионально косяки оправдывает. Этим всю дорогу занимался в РФС
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Dr_horrible
Если не ошибаюсь, это бывший президент РПЛ или РФС?
Зачем нужна эта лига приколов, если вы не ратуете за честь, достоинство и уважение к сопернику?
Футболиста просто так могут оскорбить неспортивным действием, судья раз за разом это пропускает? Тогда зачем судьи на поле вообще нужны?
Колосков пытается отмазать, старая привычка
+5
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DVS1
Все по делу сказал в этот раз. А если б Соболь Роше всёк все-таки и судья не увидел - тоже можно бегать по полю и 2-3 человека ударить, показывая, "авононокак, ааа".
Но на этой неделе тренд наверно красные карточки фрикам отменять, КДК на Испанию насмотрелась с "бедным" реаловским негром, но как обычно берем мы с Европы только самое худшее, вместо лучшего
+1
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Игорь Соколов
Этот дед еще в теме? Молодец,многие его сверстники уже в маразме!!! Так держать!
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Владимир Молявин
Прав.
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