«Ливерпуль» купил Мак Аллистера у «Брайтона» за 35 млн фунтов – это отступные. Сделка закрыта

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» приобрел Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» .

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» активировал отступные, прописанные в контракте полузащитника с «Брайтоном». Их размер – 35 млн фунтов (40,7 млн евро). Срок его контракта будет рассчитан до июня 2028 года.

С разрешения «Брайтона» Мак Аллистер уже прошел медосмотр перед переходом в «Ливерпуль». Все документы подписаны, сделка закрыта.

Алексис забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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114 комментариев

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misha___97
Шикарная сделка. Ливерпуль молодцы
+132
-3
+129
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Los Galácticos
Такого топового игрока подписали и за сущие копейки. Ливерпуль молодцы.
+86
-5
+81
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Алексей Половков
Не перестаю удивляться как Ливерпуль покупает добротных футболистов за хорошие деньги))) Кейта не в счет)))
+81
-3
+78
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Zagashtok
Ответ Алексей Половков
Не перестаю удивляться как Ливерпуль покупает добротных футболистов за хорошие деньги))) Кейта не в счет)))
Кейта был бы норм, если бы не постоянные травмы
+47
-4
+43
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Alex Cardo
Шикарный трансфер за смешные (по нынешним меркам) деньги. С почином, красные! Надеюсь, далеко не единственная летняя покупка Ливерпуля.
+20
-1
+19
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АРТУР АЛИЕВ
Отлично! С почином
+19
-1
+18
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VictorVallecano
Ответ Александр Бялт
кто первый пошутит про половину Мудрика?
Ты?
+19
-4
+15
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Уолтер Собчак
Его же за шестьдесят или семьдесят хотели купить, а оказалось, что сумма отступных такая смешная. Удивительно. Очень рад за "Ливерпуль". Надо продолжать усиляться.
+14
0
+14
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Simplicissimus
Кевина? Ох время летит... Вырос парниша
+12
0
+12
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Иван Иванов
Ответ Simplicissimus
Кевина? Ох время летит... Вырос парниша
Ага, вылечился от наркомании, стал спортсменом. Теперь в Ливерпуль перешёл.
Мораль: Как бы низко ты не пал, борись до конца и очень скоро ты обязательно добьешься успеха!
+9
0
+9
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Алексей Половков
Ответ Dimash Balatayev
Нуньес?
По мне так парень талантище, открывается он просто шикарно, ему исправить реализацию, и будет все круто! Уверен в новом сезоне он себя покажет
+9
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9черное
Супер адекватные условия. Браво!
+9
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eftomolgy
Ответ Simplicissimus
Кевина? Ох время летит... Вырос парниша
Гари. Наоборот, помолодел
+8
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Алексей Половков
Ответ Zagashtok
Кейта был бы норм, если бы не постоянные травмы
Возможно, но результат говорит, что трансфер провальный с учётом выплат, зп и дальнейшей не продажей актива
+6
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Наконец-то Клоппу кого-то подписали
+7
-1
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llolishe
Купили лютого топаря и чемпиона мира за копейки!
Ты в лучшем клубе мира ,Алексис!
+10
-5
+5
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vladimir.kostrichko
За 35 лямов купить футболиста выступающего в АПЛ,Чемпиона Мира....
Да блин как они это делают.
+7
-2
+5
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kostyan89
Ответ Simplicissimus
Кевина? Ох время летит... Вырос парниша
Смех смехом, а в Аргентиносе Хуниорс играет родной брат Алексиса Мак Аллистера и зовут его... Кевин Мак Аллистер)
+5
0
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Александр Бялт
кто первый пошутит про половину Мудрика?
+18
-14
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Ебздрогыч
По сочетанию цена-качества - идеальный трансфер!
+4
0
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Dr. Dre_123
💣💣💣💣вот такая сделка
+3
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Итачи Учиха
Лучше уж так за проверенного бойца отдать небольшую сумму, чем за кота в мешке Беллингема сотку.
+4
-1
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Dimash Balatayev
Ответ Алексей Половков
По мне так парень талантище, открывается он просто шикарно, ему исправить реализацию, и будет все круто! Уверен в новом сезоне он себя покажет
+
+4
-1
+3
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Трент 66
Просто шикарно
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JBa
Ответ Zagashtok
Кейта был бы норм, если бы не постоянные травмы
Смолов был бы норм, если бы хорошо играл в футбол
+3
0
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