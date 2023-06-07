«Ливерпуль» приобрел Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» .

Как сообщает журналист , «Ливерпуль» активировал отступные, прописанные в контракте полузащитника с «Брайтоном». Их размер – 35 млн фунтов (40,7 млн евро). Срок его контракта будет рассчитан до июня 2028 года.

С разрешения « » Мак Аллистер уже прошел медосмотр перед переходом в « ». Все документы подписаны, сделка закрыта.

забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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