«Ливерпуль» купил Мак Аллистера у «Брайтона» за 35 млн фунтов – это отступные. Сделка закрыта
«Ливерпуль» приобрел Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» .
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» активировал отступные, прописанные в контракте полузащитника с «Брайтоном». Их размер – 35 млн фунтов (40,7 млн евро). Срок его контракта будет рассчитан до июня 2028 года.
С разрешения «Брайтона» Мак Аллистер уже прошел медосмотр перед переходом в «Ливерпуль». Все документы подписаны, сделка закрыта.
Алексис забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах сезона за «Брайтон». В декабре он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Полную статистику 24-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Мораль: Как бы низко ты не пал, борись до конца и очень скоро ты обязательно добьешься успеха!
Ты в лучшем клубе мира ,Алексис!
Да блин как они это делают.