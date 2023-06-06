Мерсон о Мак Аллистере: «Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, то Алексис – отличное подписание. Напоминает Гюндогана, но без голов»
Пол Мерсон считает, что Алексис Мак Аллистер способен усилить «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что Мак Аллистер близок к подписанию пятилетнего контракта с «Ливерпулем». Ожидается, что хавбек «Брайтона» подпишет соглашение уже в среду.
«Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, а не только за топ-4, то Мак Аллистер будет отличным подписанием для них. Он топ-игрок и победитель чемпионата мира, на котором оказал огромное влияние [на команду].
Он очень хороший игрок, оказывающий очень успокаивающее влияние на поле. Он держит мяч и продвигает его вперед – немного напоминает Илкая Гюндогана, но без голов.
Он не такой игрок, как Джуд Беллингем, которого они хотели подписать ранее. Беллингем мог бы немного чаще вырываться вперед, но Мак Аллистер делает простые вещи очень, очень хорошо. Люди могут сказать: «О, простые вещи?» – но немногие игроки могут это делать», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.
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Не так уж и мало
«На мой взгляд, чтобы играть просто на этой позиции, нужно быть гением. И Матич - гений, потому что он все делает так просто - он дирижирует мячом и командой, в этом амплуа он превосходен».