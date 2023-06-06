Мерсон о Мак Аллистере: «Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, то Алексис – отличное подписание. Напоминает Гюндогана, но без голов»

Пол Мерсон считает, что Алексис Мак Аллистер способен усилить «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Мак Аллистер близок к подписанию пятилетнего контракта с « ». Ожидается, что хавбек « » подпишет соглашение уже в среду.

«Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, а не только за топ-4, то Мак Аллистер будет отличным подписанием для них. Он топ-игрок и победитель чемпионата мира, на котором оказал огромное влияние [на команду].

Он очень хороший игрок, оказывающий очень успокаивающее влияние на поле. Он держит мяч и продвигает его вперед – немного напоминает , но без голов.

Он не такой игрок, как , которого они хотели подписать ранее. Беллингем мог бы немного чаще вырываться вперед, но Мак Аллистер делает простые вещи очень, очень хорошо. Люди могут сказать: «О, простые вещи?» – но немногие игроки могут это делать», – сказал в эфире Sky Sports.

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