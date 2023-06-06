Мерсон о Мак Аллистере: «Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, то Алексис – отличное подписание. Напоминает Гюндогана, но без голов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Пол Мерсон Илкай Гюндоган Алексис Мак Аллистер Джуд Беллингем Футбол

Пол Мерсон считает, что Алексис Мак Аллистер способен усилить «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Мак Аллистер близок к подписанию пятилетнего контракта с «Ливерпулем». Ожидается, что хавбек «Брайтона» подпишет соглашение уже в среду.

«Если «Ливерпуль» хочет бороться за чемпионство, а не только за топ-4, то Мак Аллистер будет отличным подписанием для них. Он топ-игрок и победитель чемпионата мира, на котором оказал огромное влияние [на команду].

Он очень хороший игрок, оказывающий очень успокаивающее влияние на поле. Он держит мяч и продвигает его вперед – немного напоминает Илкая Гюндогана, но без голов.

Он не такой игрок, как Джуд Беллингем, которого они хотели подписать ранее. Беллингем мог бы немного чаще вырываться вперед, но Мак Аллистер делает простые вещи очень, очень хорошо. Люди могут сказать: «О, простые вещи?» – но немногие игроки могут это делать», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

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10 комментариев

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Roman
10 голов у Макалистера в этом сезоне. Отличный результат для полузащитника
+25
0
+25
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Alex Sarus
Ответ Roman
10 голов у Макалистера в этом сезоне. Отличный результат для полузащитника
С пенок много
+5
0
+5
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Ман Сити
Как Гюндоган только без голов. Чемпионство но с 10-го места. Квадрапул но из 1 трофея... Тренирует, но обычный чирлидер
Манся, но адекватный
+5
0
+5
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Quintin07
отличное подписание для Ливерпуля, хороший игрок, даст буста в центре поля, чего не хватало красным в этом году.
+4
0
+4
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<~Inter~>
Вообще не похож. Гюндоган в первую очередь очень хорош на мяче, а Макаллистер больше берёт объемом работы
+1
0
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Сергей Галынский
В соседней новости пишут,что он десятку положил в этом сезоне
Не так уж и мало
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Red Scouser
Так у Мак Алистера больше голов чем у середняка из Сити
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lizarazu
Также Моур говорил про Матича, делать просто, это потрясающе:
«На мой взгляд, чтобы играть просто на этой позиции, нужно быть гением. И Матич - гений, потому что он все делает так просто - он дирижирует мячом и командой, в этом амплуа он превосходен».
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