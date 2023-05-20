«Ливерпуль» подпишет Мак Аллистера летом (Гастон Эдул)

Алексис Мак Аллистер покинет «Брайтон» по окончании сезона.

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщил, что полузащитник летом перейдет в « ».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что условия контракта почти согласованы, но сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.

Аргентинец будет выкуплен за заранее оговоренную сумму, поэтому проблем в переговорах с « » нет.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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