«Ливерпуль» подпишет Мак Аллистера летом (Гастон Эдул)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Фабрицио Романо Футбол

Алексис Мак Аллистер покинет «Брайтон» по окончании сезона.

Журналист TyC Sports Гастон Эдул сообщил, что полузащитник летом перейдет в «Ливерпуль».

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что условия контракта почти согласованы, но сделка еще не закрыта, осталось уладить некоторые детали.

Аргентинец будет выкуплен за заранее оговоренную сумму, поэтому проблем в переговорах с «Брайтоном» нет.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 игры в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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39 комментариев

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Арман Мартиросян
Шикарные новости. Наконец то игрок, который способен заменить Вейналдума.
+51
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Pucheslav
Ответ Акира_1
Интересно посмотреть на него в Ливерпуле. После провала Кукурельи игроки Брайтона не вызывают доверия
Троссар в Арсенале разве провалился ?
+39
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+39
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Арман Мартиросян
Ответ Акира_1
Интересно посмотреть на него в Ливерпуле. После провала Кукурельи игроки Брайтона не вызывают доверия
В Челси сейчас такой дурдом, что там и Холанд бы провалился.
+26
-1
+25
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Максим Семин
Ответ Арман Мартиросян
Шикарные новости. Наконец то игрок, который способен заменить Вейналдума.
Да, по-моему это был лучший полузащитник Ливера для системы Клоппа
+14
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+14
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Пирс Морган
Чемпион мира всегда пригодится
+15
-1
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rigobersong
Вот это топище, что для Ливерпуля, что для игрока:))
+20
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llolishe
Ура
Полузащиту точно усилит
+11
-3
+8
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Арман Мартиросян
Ответ llolishe
Клоппа не уволили же
Это поднимет настроение только тебе и местным манкам.
+8
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Красный чай
Ливерпуль решил оперативно поднять настроение болелам)
+7
0
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Никита Самарин
Мак Аллистер 🔝, если всё сложится будет отлично.🤞
+6
-1
+5
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Pucheslav
Ответ Акира_1
Троссард = 22 ляма, Мак Аллистер под 70, Куку 50 лямов. Есть разница?
Так речь была про игроков из брайтона в целом, а не о цене
+5
0
+5
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Акира_1
Интересно посмотреть на него в Ливерпуле. После провала Кукурельи игроки Брайтона не вызывают доверия
+7
-3
+4
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Максим Семин
У Ливера в центре кончено полный коллапс в этом сезоне. Мак Аллистер то, что нужно. Жаль, что Брайтон опять разбирают, конечно.
+2
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goshikt81@gmail.com
Наконец-то хорошая новость, а то все заинтересованы и думают подписать...
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Isshin88
Это второе пришествие по мотивам Гари Макаллистера? Шикарно играл за Ливерпуль.
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LaffyTaffy
Топ усиление
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Вадим Крупенников
Был уже в Ливерпуле игрок с фамилией Макаллистер - Гари. Пришел в солидном возрасте и здорово выглядел. Теперь очередь за его младшим однофамильцем
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Tristan...
Будет интересно. Надеюсь, проявит себя по максимуму
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Отвёртка
Ответ Арман Мартиросян
Шикарные новости. Наконец то игрок, который способен заменить Вейналдума.
Вейналдума может заменить только Вейналдум ..
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wolkov
для него же лч в приоритете был вроде
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AminO2
Ответ Акира_1
Интересно посмотреть на него в Ливерпуле. После провала Кукурельи игроки Брайтона не вызывают доверия
Макаллистер, по ряду версий, лучший полузащитник ЧМ. Что он с успехом и подтверждает в АПЛ.
+1
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Snid
Ответ А.Э.РАСИМ
Очень жаль. Но он этнический британец. Жаль, что выбрал этот клуб. Папа это папа, мама это мама!!!!
🔥🐓
+1
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Мансур Мадаев
Ответ <~Inter~>
Они вроде не Энцо берут
он же написал лучшего, а не переоцененного
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<~Inter~>
Ответ Эрик Оганезов
по факту подписывают лучшего полузащитника ЧМ
Они вроде не Энцо берут
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Петроград
Мак Алистер? Это тот лысый чувак, который в 36 лет взял с Ливерпулем кубок УЕФА? Возвращение ветерана?))
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