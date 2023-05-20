Алексис Мак Аллистер станет одним из самых дорогих футболистов в истории «Ливерпуля».

Как сообщает TyC Sports, мерсисайдцы уже договорились о трансфере полузащитника « », и в следующем сезоне он сменит клуб.

С аргентинцем будет заключен долгосрочный контракт. Его нынешняя команда получит около 70 млн фунтов.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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