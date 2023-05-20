«Ливерпуль» заплатит около 70 млн фунтов за Мак Аллистера (TyC Sports)
Алексис Мак Аллистер станет одним из самых дорогих футболистов в истории «Ливерпуля».
Как сообщает TyC Sports, мерсисайдцы уже договорились о трансфере полузащитника «Брайтона», и в следующем сезоне он сменит клуб.
С аргентинцем будет заключен долгосрочный контракт. Его нынешняя команда получит около 70 млн фунтов.
В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И смех прикольный у него
Особенно порадовали болелы с короткой памятью после предыдущего матча Ливерпуля. Они писали в комментариях: "ну где вы хейтеры Джонса? А я говорил, что дайте парню время!"
Боже, он два добротных матча за сезон выдал, а в остальное время просто грустно за ним наблюдать. Таких игроков топ-клубы по арендам рассылают, где они обрастают мясом и показывают, чего они на самом деле стоят.
Если руководство Ливерпуля считает, что у нас в центре должны играть Хехмдерсон с молодежью, то тут Клоппу не позавидовать.
К Макаллистеру нужно еще 2 полузащитника покупать под основу.
Милнеру абсолютные респекты, но он совсем уже не тянет такие скорости.
Тебе просто сказали, что нужно хейтить и везде писать "ливер" с маленькой буквы, чтобы типа показать неуважение к клубу.
МЮ с приходом Клоппа практически всегда плетется сзади и в ЛЕ уже давно играют, но теперь почему-то ты тут воешь и называешь лигой неудачников. Получается, что МЮ уже давно обосновался в лиге неудачников и в след году попробует свои силы чуть повыше?
Да, Ливерпуль в этом году очень слабо сыграл по ряду причин и заслуженно попадает в ЛЕ. Если за лето решат эти проблемы, то после следующего сезона Ливерпуль снова будет бороться за 1 строчку и в плей-офф ЛЧ.