«Ливерпуль» заплатит около 70 млн фунтов за Мак Аллистера (TyC Sports)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер деньги Футбол

Алексис Мак Аллистер станет одним из самых дорогих футболистов в истории «Ливерпуля».

Как сообщает TyC Sports, мерсисайдцы уже договорились о трансфере полузащитника «Брайтона», и в следующем сезоне он сменит клуб.

С аргентинцем будет заключен долгосрочный контракт. Его нынешняя команда получит около 70 млн фунтов.

В текущем сезоне Мак Аллистер забил 10 голов за 32 матча в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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84 комментария

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Надоело париться в бане
Если бы Алексис на ЧМ не сверкнул, стоил бы миллионов 40 максимум. Наценка за чемпиона мира, так сказать
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as009595@icloud.com
Помню еще вначале нулевых блестяще играл за Ливерпуль
+74
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Vićtor Diaź
Мак Топарь
И смех прикольный у него
+30
-5
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Amalfitano
Ответ Надоело париться в бане
Если бы Алексис на ЧМ не сверкнул, стоил бы миллионов 40 максимум. Наценка за чемпиона мира, так сказать
Самое смешное, что до ЧМ вышла огромная статья-исследование в которой говорилось, что цена игроков почти никогда не вырастала после ЧМ. Сразу после ЧМ купили Энцо за 120 мультов. А сейчас вот Алексис стоит 70.)
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kacnep
Ответ as009595@icloud.com
Помню еще вначале нулевых блестяще играл за Ливерпуль
А какие штрафные клал, ух
+17
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+17
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Lord Baium
Игрок классный, но этого мало. Хендерсон, Джонс и Эллиот совсем не под амбиции Ливерпуля.
Особенно порадовали болелы с короткой памятью после предыдущего матча Ливерпуля. Они писали в комментариях: "ну где вы хейтеры Джонса? А я говорил, что дайте парню время!"
Боже, он два добротных матча за сезон выдал, а в остальное время просто грустно за ним наблюдать. Таких игроков топ-клубы по арендам рассылают, где они обрастают мясом и показывают, чего они на самом деле стоят.
Если руководство Ливерпуля считает, что у нас в центре должны играть Хехмдерсон с молодежью, то тут Клоппу не позавидовать.
К Макаллистеру нужно еще 2 полузащитника покупать под основу.
+17
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+16
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Ценитель прекрасного
Ответ Надоело париться в бане
Если бы Алексис на ЧМ не сверкнул, стоил бы миллионов 40 максимум. Наценка за чемпиона мира, так сказать
Тогда уж за английскую премьер лигу еще и за статус ключевого в Брайтоне
+15
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+15
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eftomolgy
Ответ as009595@icloud.com
Помню еще вначале нулевых блестяще играл за Ливерпуль
Финал кубка УЕФА с Алавесом затащил
+13
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Folio
Ответ Amalfitano
Самое смешное, что до ЧМ вышла огромная статья-исследование в которой говорилось, что цена игроков почти никогда не вырастала после ЧМ. Сразу после ЧМ купили Энцо за 120 мультов. А сейчас вот Алексис стоит 70.)
Ну это глупая статья, один хамес Родригес после чм2014 чего стоил
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Lord Baium
Ответ Amalfitano
Конечно до фига за такого игрока. Но тут вопрос в другом. Из Ливера летом уйдут как минимум 5-6 игроков. А на их место надо брать кого-то не слабее. А с такими ценами это может стоить 200-250 мультов только за одно лето.
Кто может быть слабее Окса, Кейты и Милнера?)
Милнеру абсолютные респекты, но он совсем уже не тянет такие скорости.
+6
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Lord Baium
Ответ Today I feel Qatari
Прикол в том, что Брайтон сейчас будет в той же самой Лиге Европы что и ливер. По сути сменил шило на мыло
Искренне не понимаю таких болельщиков МЮ. Ты даже не живешь в Англии, чтобы иметь какие-то терки внутри государства.
Тебе просто сказали, что нужно хейтить и везде писать "ливер" с маленькой буквы, чтобы типа показать неуважение к клубу.
МЮ с приходом Клоппа практически всегда плетется сзади и в ЛЕ уже давно играют, но теперь почему-то ты тут воешь и называешь лигой неудачников. Получается, что МЮ уже давно обосновался в лиге неудачников и в след году попробует свои силы чуть повыше?
Да, Ливерпуль в этом году очень слабо сыграл по ряду причин и заслуженно попадает в ЛЕ. Если за лето решат эти проблемы, то после следующего сезона Ливерпуль снова будет бороться за 1 строчку и в плей-офф ЛЧ.
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STAT
Ответ Today I feel Qatari
А в Лиге Европы гоже?))
Ди Мария так-то, тоже в ЛЕ играл в этом году
+5
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SaH4r.
Ответ red hikkikomori
Ливерпуль: МС, МЮ - мешки, а мы нет 🤣
70 млн за одного из ведущих игроков чемпионской Аргентины это нормально в нынешнее время
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Rafael Nadal Parero
Неплохое усиление под Лигу Европы
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haykblaugrana
Он стал бы идеальный заменой Гюдогану, если тот уйдет, но видимо для Алекса не судьба
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Stormbringer
Ответ Надоело париться в бане
Если бы Алексис на ЧМ не сверкнул, стоил бы миллионов 40 максимум. Наценка за чемпиона мира, так сказать
Тут скорее логически наложился его полуторагодовой качественный рост и, как следствие, сильное выступление на ЧМ. А так за ним и без этого топ-клубы уже следили и меньше 50 точно не предлагали бы.
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Отвёртка
Ответ Фруктовый Кефир
Дак он абсолютно нулевой
Гакпо уже является ключевой фигурой в атаке, и это без предсезонной подготовки.
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Lord Baium
Ответ Today I feel Qatari
Ты наверное удивишься, но с приходом клоппа МЮ четыре раз финишировал выше ливера. Но ты можешь продолжать жить в своем мире иллюзий
Ойй, ты это прикольно засчитал первый сезон Клоппа с мертвым составом и уже этот сезон плюсанул. Только вот почему-то значимых титулов за это время у Ливерпуля больше и практически на 100 очков Ливерпуль в АПЛ больше заработал с момента прихода Клоппа. Этим ты хочешь оспорить тезис, что Ливерпуль с момента прихода Клоппа более успешен и МЮ плетется позади? Ну окей, действительно я лучше в своем мире поживу)
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Mohnatiy
Очередная шотландская легенда "Ливерпуля"... В смысле, аргентинская??? 😁
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Михо
Если будет играть как на ЧМ, то это топ трансфер. За Брайтоном не слежу, не знаю как он там играет)
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Stormbringer
Ответ Artur Smith
Переоценен. Для Брайтона топарь. Для Ливерпуля, вполне вероятно, что недостаточно хорош
Переоценен?) Надо совсем не следить за Брайтоном, чтобы такое сказать. За последние полтора года Мак сделал огромный качественный рывок и для нынешней полузащиты Ливера он очень хорош. Плеймейкер. который может пахать как опорник - просто мечта любого тренера. Один из немногих, кого бы я не хотел, чтобы Брайтон отпускал.
+2
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Amalfitano
Ответ Ман Сити
Тогда какой смысл переходить? Брайтон более перспективен и точно был бы выше, если бы ливер в конце так не тащили судьи с Фулхемом и ВХ
Смысл простой. Посмотри на Вест Хэм, Лестер, Саутгемптон. Все эти команды в недавнем прошлом взлетали высоко в АПЛ и потом участвовали в еврокубках. При неправильном комплектовании состава выступление таких клубов в еврокубках практически в 100% случаев означает провал в АПЛ. Не сомневаюсь, так будет и с Брайтоном. И с интересом слежу за Ньюкаслом. В недавнем прошлом они уже вылетали из АПЛ после того как высоко взлетели с Пардью во главе.
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rooney pers
Ответ eftomolgy
Финал кубка УЕФА с Алавесом затащил
Ему тогда под 40 было
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wolkov
переплата лютая, как и 90% трансферов апл
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Знаток Спорта
Ответ Михаил Хромаков
не только из-за ЧМ, тот же Кайседо особо ничем на ЧМ не запомнился, даже в старте не выходил, а просили за него 100
А то что Тчуамени до ЧМ купили за 100 не смущает? Двойка из Брайтона или как минимум Кайседо получше сейчас и вперспективе
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