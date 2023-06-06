«Ливерпуль» заплатит «Брайтону» 45 млн фунтов за Мак Аллистера. Хавбек подпишет контракт на 5 лет
Алексис Мак Аллистер близок к переходу в «Ливерпуль».
«Брайтон» разрешил полузащитнику пройти медицинское обследование в расположении «красных», сообщает The Athletic. Ожидается, что завтра футболист подпишет контракт на 5 лет с новым клубом.
За трансфер 24-летнего игрока «Ливерпуль» заплатит около 45 миллионов фунтов.
Отмечается, что в подписании хавбека были заинтересованы и другие клубы, но Алексис был настроен на переход в «Ливерпуль» после позитивных переговоров с Юргеном Клоппом.
Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне АПЛ, можно изучить здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Как Ливерпуль это делает? 😀
Такого игрока за 45?
Гении,не иначе…
Считаю Маклистера очень ценным приобретением для Ливерпуля.Клопп находка для аргентинца для следующего шага.
Через пару лет будет стоить не менее 100 миллионов, то есть еще и хорошее вложение.
Спасибо за пояснение.
вот так я обычно читаю подобные комментарии))