«Ливерпуль» заплатит «Брайтону» 45 млн фунтов за Мак Аллистера. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер близок к переходу в «Ливерпуль».

«Брайтон» разрешил полузащитнику пройти медицинское обследование в расположении «красных», сообщает The Athletic. Ожидается, что завтра футболист подпишет контракт на 5 лет с новым клубом. 

За трансфер 24-летнего игрока «Ливерпуль» заплатит около 45 миллионов фунтов. 

Отмечается, что в подписании хавбека были заинтересованы и другие клубы, но Алексис был настроен на переход в «Ливерпуль» после позитивных переговоров с Юргеном Клоппом.

Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне АПЛ, можно изучить здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Силаев
В условиях современного трансферного рынка - прекрасная цена
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
А Арсеналу ценник за Кайседо заломят.
Как Ливерпуль это делает? 😀
Такого игрока за 45?
Гении,не иначе…
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ Доминатор3000
А Арсеналу ценник за Кайседо заломят. Как Ливерпуль это делает? 😀 Такого игрока за 45? Гении,не иначе…
Очень просто делают, в контракте были отступные.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
Ответ Tun
Да это жалкие копейки! Когда я говорил, что в МЮ он не сильно нужен, цена была 70+, за 45 забирать надо было сразу
полностью согласен, хорошо, что вы успели антони по дешевке отхватить)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
За Макалистера 45 миллионов абсолютно выигрышная цена.Такой целеустремленный футболист просто необходим любой команде.Очень современный игрок, еще и универсал.Велиеолепно играет и опорника, и центрального атакующего полузащитника, что дает огромные возможности, скажем при заменах по ходу игры.
Считаю Маклистера очень ценным приобретением для Ливерпуля.Клопп находка для аргентинца для следующего шага.
Через пару лет будет стоить не менее 100 миллионов, то есть еще и хорошее вложение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ливерпуль как обычно, умеет выбивать адекватный ценник на хороших-отличных игроков…
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Liquidozz
Очень просто делают, в контракте были отступные.
А,вот оно что.
Спасибо за пояснение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Почти даром....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
Ответ LaffyTaffy
Кейту бы скинуть в Барсу за 120 лямов (как Коутиньо когда то), и на эти деньги купить Макаллистера и еще парочку топарей))
мы лучше продадим его Челси, но только вместе с Вейналдумом, Ориги и Каррагером за 200 лямов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ Доминатор3000
А Арсеналу ценник за Кайседо заломят. Как Ливерпуль это делает? 😀 Такого игрока за 45? Гении,не иначе…
Вроде изначально он договаривался с Брайтоном о фикс сумме отступных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Ответ Liquidozz
Очень просто делают, в контракте были отступные.
Откуда вообще эта инфа пошла?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OrenSky
Ответ Tun
Да это жалкие копейки! Когда я говорил, что в МЮ он не сильно нужен, цена была 70+, за 45 забирать надо было сразу
Ну да, вам Фред и Мактоминей нужнее.. Санчо и Антони тоже очень нужны, но они не полузащитники вроде…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Фан Рубина
Продешевили. Мешки надо выдаивать по полной.
Рубин больше на мешок похож чем Ливерпуль
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ответ LaffyTaffy
Кейту бы скинуть в Барсу за 120 лямов (как Коутиньо когда то), и на эти деньги купить Макаллистера и еще парочку топарей))
Думаю максимум что можно сделать ливерпулю это скинуть свою молочь в фантанчик ,там Лапорта ,он сам ещё Ливерпулю кого хочешь скинет )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcs
Дешево. Красным повезло….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
Ответ Кашшай Чакырович
Мы говорит ))) что ты можешь продать ? Что то ненужное ,но чтобы продать что то ненужное ,нужно сначала купить ,что то ненужное ,так на мороженку может и наскребешь ,мы говорит )))ты живёшь в каком то параллельном мире ,выдумал себе ,что то в голове )))
тяфтяф, тяфтяфтяф, тяяяяф
вот так я обычно читаю подобные комментарии))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Отличный игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Кейту бы скинуть в Барсу за 120 лямов (как Коутиньо когда то), и на эти деньги купить Макаллистера и еще парочку топарей))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liv6
Выжимают максимум из бюджета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Прекрасная цена за чемпиона мира! Селекционный отдел работает как нужно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Халява, за такого топаря
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
за него это идеальная цена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
если это настоящие цифры, то сумма что надо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Да это жалкие копейки! Когда я говорил, что в МЮ он не сильно нужен, цена была 70+, за 45 забирать надо было сразу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
это какое то волшебство))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий