«Ливерпуль» заплатит «Брайтону» 45 млн фунтов за Мак Аллистера. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

Алексис Мак Аллистер близок к переходу в «Ливерпуль».

« » разрешил полузащитнику пройти медицинское обследование в расположении «красных», сообщает The Athletic. Ожидается, что завтра футболист подпишет контракт на 5 лет с новым клубом.

За трансфер 24-летнего игрока «Ливерпуль» заплатит около 45 миллионов фунтов.

Отмечается, что в подписании хавбека были заинтересованы и другие клубы, но был настроен на переход в « » после позитивных переговоров с Юргеном Клоппом.

Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне , можно изучить здесь.

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