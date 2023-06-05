«Ливерпуль» договорился о трансфере Мак Аллистера из «Брайтона». За хавбека заплатят меньше 60 млн фунтов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» покупает хавбека «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

Стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы заплатят за аргентинца меньше 60 миллионов фунтов, о которых сообщалось ранее. 24-летний игрок пройдет медосмотр в течение 48 часов.

Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне АПЛ, можно изучить здесь.

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56 комментариев

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Stewart D.
Ответ А.В.Бубнов
Дичайшее понижение после Брайтона. Видимо, трофеи его больше не интересуют, раз он подписал контракт с флагманом зеротитульства
перечислю юбиляру его титулы:
10 лет без АПЛ
15 лет без ЛЧ
5 лет без ЛЕ
8 лет без Кубка Англии

ну и 9:0 и 7:0

свободен)
+37
-4
+33
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Андрей Хенто
Вот это шикарный трансфер для скаузеров, рад за МакАлистера, да и стилистически отлично вписывается в игровую модель команды Клоппа.
+31
-5
+26
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Arman Markosyan 25
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
+25
-4
+21
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Eduardo Sliva bez Sousa
Ответ Arthur Jacob
Сильное усиление
Письмо письменно писать
+22
-2
+20
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Артур Эйсмонт
Ответ Arman Markosyan 25
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Владельцы жадные, но челики вокруг них собрались грамотные и в планах переговоров компетентные. Расходы свои берегут
+14
-5
+9
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ZamoRano
Норм усиление под лигу Европы!
+9
0
+9
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blaugrano
Ответ Arman Markosyan 25
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Игроки хотят работать с Клоппом. Его Ливерпуль - это уже бренд и знак качества.
+10
-3
+7
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Арман Мартиросян
Отличный трансфер! На ЧМ был как минимум не хуже Энцо, а платят за него в два раза меньше.
+9
-3
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Sergey Kuznetsov
Ответ Артур Эйсмонт
Владельцы жадные, но челики вокруг них собрались грамотные и в планах переговоров компетентные. Расходы свои берегут
не путайте жадность с расчетливостью)
+3
0
+3
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Акира_1
Главное не стать тыквой типа Кукурельи и Биссума без системы игры Брайтона.
+3
-1
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Arthur Jacob
Сильное усиление
+9
-7
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VictorVallecano
Ответ Eduardo Sliva bez Sousa
Письмо письменно писать
Не будьте так строги к аргентинцу.
+2
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Артур Эйсмонт
Ответ Арман Мартиросян
Я не особо рад этому, как болельщик, но уж лучше так, чем как у МЮ или Челси.
Это точно, так работать на рынке точно не следует. Типа мы возьмём всех хайповых в эту минуту, и будем играть ими. Страшно...
+2
0
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OrenSky
Ответ А.В.Бубнов
Дичайшее понижение после Брайтона. Видимо, трофеи его больше не интересуют, раз он подписал контракт с флагманом зеротитульства
Знатный вы тролль конечно товарищ Бубнов!)))
+2
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ostap&mio&dio
Ответ Shadow1882
Жаль. Растаскивают клуб перед еврокубками. Как бы судьбу Энди Кэрролла не повторил
Судьбу Энди Кэрролла предначертано повторить Дарвину
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sintenced
Ответ melwood- lfc
Надеюсь не выйдет Аллен 2.0 времён Ливерпуля)
Выйдет Тьяго 2.0
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ta-tosha
Ответ OrenSky
Вейналдум на максималках
ну пока не на максималках - ему пока далеко до праймового Джини. Но перспектива есть
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Born is the King
Ответ Arman Markosyan 25
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
В евро 70 млн. Это гораздо меньше рыночной стоимости?
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melwood- lfc
Надеюсь не выйдет Аллен 2.0 времён Ливерпуля)
+1
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OrenSky
Ответ Stivi M.D.
Вообще не следил за этим челом, но слышал много похвалы, кто подскажет, какие у него козыри?
Вейналдум на максималках
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Stewee
Если возьмут за 45-50 млн, про которые говорят журналисты, приближенные к клубу, вообще шикарно получается. А если вдобавок купят Коне и Тюрама, закроют вопрос с полузащитой на лет 5 точно.
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Stewee
Ответ Arman Markosyan 25
Как Ливерпуль покупает игроков за гораздо меньшую цену их стоимости? Как они это делают?
Скорее всего, была клаусула, которую активировал Ливерпуль. Плюс, заранее договорились с игроком.
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Абдул Абакаев
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
и не милого смеха)
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Morning Again
Классный трансфер! Есть ощущение, что очень хорошо в пишется в игру Ливерпуля.
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forward1988
Игрок хороший но обманщик. В лиги чемпионов хотел играть в новом сезоне а брайтон и ливерпуль туда не попали
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