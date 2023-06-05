«Ливерпуль» договорился о трансфере Мак Аллистера из «Брайтона». За хавбека заплатят меньше 60 млн фунтов

«Ливерпуль» покупает хавбека «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

Стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года, сообщает инсайдер .

Мерсисайдцы заплатят за аргентинца меньше 60 миллионов фунтов, о которых сообщалось ранее. 24-летний игрок пройдет медосмотр в течение 48 часов.

Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне , можно изучить здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы