«Ливерпуль» договорился о трансфере Мак Аллистера из «Брайтона». За хавбека заплатят меньше 60 млн фунтов
«Ливерпуль» покупает хавбека «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.
Стороны достигли полного соглашения о контракте до 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мерсисайдцы заплатят за аргентинца меньше 60 миллионов фунтов, о которых сообщалось ранее. 24-летний игрок пройдет медосмотр в течение 48 часов.
Статистику чемпиона мира в составе сборной Аргентины, забившего 10 голов в сезоне АПЛ, можно изучить здесь.
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