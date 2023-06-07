Лионель Месси готов на все ради возвращения в «Барселону».

Хорхе, отец Месси, и сам Лео просили « » и «Интер Майами» помочь организовать переход в «Барселону», рассказал журналист Ману Карреньо в программе El Larguero на радио Cadena SER.

На данный момент неизвестно, как эти клубы могут поучаствовать в организации перехода. Сообщалось, что Месси может перейти в « », а затем отправиться в аренду в «Барселону».

«Аль-Хилаль» готов платить Месси более 300 млн евро за сезон, «Интер Майами» – 50 млн евро за сезон без учета спонсорских контрактов. Также американский клуб готов сделать Лео одним из акционеров.

заверил , что в случае возвращения Лео станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». На это Месси-старший ответил, что Лео готов играть за «Барсу» даже бесплатно.

Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика форварда, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

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