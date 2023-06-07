Месси готов играть за «Барсу» бесплатно. Он просил «Аль-Хилаль» и «Интер Майами» помочь организовать переход (Cadena SER)

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Хорхе Месси Интер Майами деньги Футбол

Лионель Месси готов на все ради возвращения в «Барселону».

Хорхе, отец Месси, и сам Лео просили «Аль-Хилаль» и «Интер Майами» помочь организовать переход в «Барселону», рассказал журналист Ману Карреньо в программе El Larguero на радио Cadena SER.

На данный момент неизвестно, как эти клубы могут поучаствовать в организации перехода. Сообщалось, что Месси может перейти в «Интер Майами», а затем отправиться в аренду в «Барселону».

«Аль-Хилаль» готов платить Месси более 300 млн евро за сезон, «Интер Майами» – 50 млн евро за сезон без учета спонсорских контрактов. Также американский клуб готов сделать Лео одним из акционеров.

Жоан Лапорта заверил Хорхе Месси, что в случае возвращения Лео станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». На это Месси-старший ответил, что Лео готов играть за «Барсу» даже бесплатно.

Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика форварда, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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181 комментарий

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Zidan GOAT
На такой бред похоже конечно )
Журналисты уже не знают, что ещё бы придумать

То есть, к нему приходят клубы с контрактами, а он их просит помочь в Барселону перейти) в это кто то верит вообще 😄
+307
-32
+275
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Oleg
Читая вчера твиттер, убедился что кроме Романо на данном этапе никого серьезно воспринимать не надо.
Спортс как то странно не опубликовал, что вчера ночью все эти клоуны один за другим подтвердили что Месси игрок Интер Майами)
Даже любимчик Каталонии Жерар Ромеро)))
И только Фабрицио молчал.
Сегодня вышло опровержение, все клоуны один за другим переобулись и написали что Месси еще не принял решения)
+94
-12
+82
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Ярик01
Я не понимаю испанский, но явно по ссылке совсем другое написано. И ни о какой помощи не идёт речь.

"Аргентинский игрок намеревался вернуться в «Барсу» даже бесплатно, о чем сообщил Ману Карреньо. «Если в конце концов он не перейдет в «Барселону», ему придется выбирать между цифрой миллионов, которые дал ему «Аль-Хилал», в размере более 300 миллионов евро за сезон, или «Майами», что предлагает 50 миллионов евро за сезон, плюс одна пакет акций + деньги от спонсоров, чтобы эта цифра в 50 миллионов умножилась на нечто большее»."
+42
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Самозанятый
Ответ Zidan GOAT
На такой бред похоже конечно ) Журналисты уже не знают, что ещё бы придумать То есть, к нему приходят клубы с контрактами, а он их просит помочь в Барселону перейти) в это кто то верит вообще 😄
Ну можно ведь и подумать. Он просит помочь с обязательством потом перейти именно в этот клуб, например.
+44
-11
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Ярик01
Я не понимаю испанский, но явно по ссылке совсем другое написано. И ни о какой помощи не идёт речь. "Аргентинский игрок намеревался вернуться в «Барсу» даже бесплатно, о чем сообщил Ману Карреньо. «Если в конце концов он не перейдет в «Барселону», ему придется выбирать между цифрой миллионов, которые дал ему «Аль-Хилал», в размере более 300 миллионов евро за сезон, или «Майами», что предлагает 50 миллионов евро за сезон, плюс одна пакет акций + деньги от спонсоров, чтобы эта цифра в 50 миллионов умножилась на нечто большее»."
Да уж, для кликбейта сами новости начали придумывать)
Никогда такого не было и вот опять)
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fussballer
Месси готов играть за Барсу бесплатно, если зарплату ему будет платить другой клуб.
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Акира_1
Все правильно. Пусть арабы и американцы платят ему ЗП, а он в это время играет за Барселону. Интересно в какой момент они поймут, что что-то не так? 🤔
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Zidan GOAT
Ответ Человек1991
Такой вариант возможен, потому что у Барселоны финансовые сложности с этими бредовыми планами и правилами Ла Лиги, и Месси мог сказать Интеру и Аль Хилялю, например, я согласен подписать с вами контракт , только в том случае, если вы организуете аренду в Барселону на 1-2 сезона, а потом буду играть у вас . И они с удовольствием могут согласиться .
Да да, сейчас бы Аль-Хилялю платить ему 200 мультов в год, чтобы он за Барсу играл в это время ) гениально
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Акира_1
Ответ Waiway
Просто эта схема на миллиметр сложнее, чем открыть банку пива перед телеком. Поэтому в комментах ее никто понять не может. Хиляль готов давать 300 в год на протяжении двух лет. Контракт подписывается на 2 года по 150 в год. На первый год - бесплатная аренда в барсу. Все. В итоге Месси год в Барселоне, на следующий год - в Хиляле, и от зияля получает 300 лямов за год игры, как они и предлагают сейчас. Сложно?
Мне не сложно, а барсафанам сложно понять какой это бред. Брать в аренду 34 летнего игрока и строить под него игру на сезон только для того, чтоб потешить фан сектор глоров. А потом через сезон он уходит и что опять новый игрок нужен? Да и не факт, что он сейчас что-то покажет.
А для арабов вообще бред? Им нужны готовые звезды и с такими финансовыми ресурсами им невыгодно такие сделки даже для имиджа. Для чего им платить за 2 года 600 миллионов, чтоб Месси год играл не за них? Хаха это настолько бредово звучит, что странно это вообще кому-то воспринимать всерьёз.
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olimbek
Это утка жирнее Уткина
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Растиньяк
Думаю, читая эту новость, состряпанную на коленке в офисе барселоны, отец Месси упал со стула
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madrilenos
Ответ Oleg
Читая вчера твиттер, убедился что кроме Романо на данном этапе никого серьезно воспринимать не надо. Спортс как то странно не опубликовал, что вчера ночью все эти клоуны один за другим подтвердили что Месси игрок Интер Майами) Даже любимчик Каталонии Жерар Ромеро))) И только Фабрицио молчал. Сегодня вышло опровержение, все клоуны один за другим переобулись и написали что Месси еще не принял решения)
кстати тоже это заметил после всей шумихи с Бензема. когда все стали писать он точно останется на год ещё, Романо ничего не писал и просто сообщил что финальное решение ещё не принято
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fussballer
Ответ Холден Колфилд
Так прямо и сказал:"Я готов играть за дошик."
Не за дошик, а бесплатно. Дошик тоже денег стоит.
+6
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Азиз Ибодуллаев
Мда, вы думаете мы поверим в это?)
+5
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Waiway
Ответ Акира_1
Все правильно. Пусть арабы и американцы платят ему ЗП, а он в это время играет за Барселону. Интересно в какой момент они поймут, что что-то не так? 🤔
Просто эта схема на миллиметр сложнее, чем открыть банку пива перед телеком. Поэтому в комментах ее никто понять не может.

Хиляль готов давать 300 в год на протяжении двух лет. Контракт подписывается на 2 года по 150 в год.
На первый год - бесплатная аренда в барсу.
Все. В итоге Месси год в Барселоне, на следующий год - в Хиляле, и от зияля получает 300 лямов за год игры, как они и предлагают сейчас.

Сложно?
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Покерный Футбол
- Ваш сын будет самым высокооплачиваемым игроком клуба,гарантирую!
- Он бы играл за вас и бесплатно
- Значит денег не нужно?
- Нет нет,давайте как обещали
+3
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JURAVLI
представили лицо Месси, когда он читает такие глупые новости?
+4
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Footballeur
Месси готов играть бесплатно, но хочет подписной бонус в размере 300 миллионов и готов играть ровно 1 год бесплатно. Так? Ну а в чем тогда проблема заключить контракт с Барселоной? За кого они держат своих фанов?!
+4
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Men77
Схема скорее всего такая : допустим Аль Хиляль предлагает 600 лямов на 2 года. Месси заключает с ними контракт на 3 года на те же 600 лямов, но первый сезон его отдают в аренду в Барсу,а остальные 2 года играет в Аль Хиляле. Т.е. у арабов он в итоге играет 2 года и они ему заплатят 600 лямов .Но самый главный синус тут в том, что Барсе не нужно ему платить, т.е. игрок арендованный. И в данном случае получается, что этот год бесплатно поиграет, потому что за 600 лямов все равно 2 года будет играть в СА, и у шейхов гарантия, что через год точно у них начнет играть, т.к. уже будет контракт на руках.
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Акира_1
Ответ Waiway
Для начала научись писать без ошибок. Иначе ты явно неспособен понять такие схемы. Потому что имиджево - арабы выигрывают в этой схеме, и очень сильно. Они не просто получат Месси в следующем году, но ещё и будут считаться теми, кто помог ему и пошел на встречу. Вот это "взаимопомощь, выручка, человеческий подход" и тд. Во вторых, они никого не покупают. Месси - свободный агент. В третьих - зарплату заплатят ровно столько, сколько и предлагают сейчас. Не больше. А, скорее всего, ещё и меньше. Вместо 600 за два года - заплатят условно 100 за один год игры в аренде и столько же за год игры у них. Итого 200. А аналогии у тебя очень дерьмовые настолько, что даже пояснять лень
Месси - это не проект коропоративной социальной ответственности типа помощи бедным. За его переход никакого социального имиджа им не будет создано, они его хотят брать здесь и сейчас с конкретной целью привлечения новых фанатов по всему миру и привлечению спонсоров через его имя.
Для чего им вступать в такие сделки с 3 лицами типа Барселоны и отдавать своего игрока в аренду, чтоб он приносил все эти имиджевые и коммерческие плюшки другой стороне? При этом полностью оплачивая его прибывания в клубе 2 года, если он будет там в итоге только 1.
Это стратегия принесёт больше убытков, потому что первый год тех доходов, которые он мог принести сейчас пойдут Барселоне, а сумма его прибывания будет как за 2 года.
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Однажды в Космосе
Ответ Сикарио
Готов, но не будет))
Будет мальчик,
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waltishin
а сразу в барсу нельзя за бесплатно? зачем такая сложная схема? или пусть интер подпишет на 50 млн, будет платить зп, а в барсе он в аренде бесплатно будет играть?)) это будет развод почище аль-насра)
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Yavich
Очень хочется, чтобы Месси остался в Европе. Увидеть ещё раз его шедевральные 0+0 в плей-офф ЛЧ - бесценно.
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Азиз Ибодуллаев
Сделайте уже для Фабрицио Романа отдельный тег, хочется читать адекватов побольше, а не желтушников!
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Oleg
Ответ DrSlyozkin
Орнштейна ещё рекомендую. Пишет редко, но метко
Знаю, знаю это топ, но он больше по АПЛ.
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