Месси готов играть за «Барсу» бесплатно. Он просил «Аль-Хилаль» и «Интер Майами» помочь организовать переход (Cadena SER)
Лионель Месси готов на все ради возвращения в «Барселону».
Хорхе, отец Месси, и сам Лео просили «Аль-Хилаль» и «Интер Майами» помочь организовать переход в «Барселону», рассказал журналист Ману Карреньо в программе El Larguero на радио Cadena SER.
На данный момент неизвестно, как эти клубы могут поучаствовать в организации перехода. Сообщалось, что Месси может перейти в «Интер Майами», а затем отправиться в аренду в «Барселону».
«Аль-Хилаль» готов платить Месси более 300 млн евро за сезон, «Интер Майами» – 50 млн евро за сезон без учета спонсорских контрактов. Также американский клуб готов сделать Лео одним из акционеров.
Жоан Лапорта заверил Хорхе Месси, что в случае возвращения Лео станет самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны». На это Месси-старший ответил, что Лео готов играть за «Барсу» даже бесплатно.
Срок контракта Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня, он станет свободным агентом. Статистика форварда, которому в июне исполнится 36 лет, доступна здесь.
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Журналисты уже не знают, что ещё бы придумать
То есть, к нему приходят клубы с контрактами, а он их просит помочь в Барселону перейти) в это кто то верит вообще 😄
Спортс как то странно не опубликовал, что вчера ночью все эти клоуны один за другим подтвердили что Месси игрок Интер Майами)
Даже любимчик Каталонии Жерар Ромеро)))
И только Фабрицио молчал.
Сегодня вышло опровержение, все клоуны один за другим переобулись и написали что Месси еще не принял решения)
"Аргентинский игрок намеревался вернуться в «Барсу» даже бесплатно, о чем сообщил Ману Карреньо. «Если в конце концов он не перейдет в «Барселону», ему придется выбирать между цифрой миллионов, которые дал ему «Аль-Хилал», в размере более 300 миллионов евро за сезон, или «Майами», что предлагает 50 миллионов евро за сезон, плюс одна пакет акций + деньги от спонсоров, чтобы эта цифра в 50 миллионов умножилась на нечто большее»."
Никогда такого не было и вот опять)
А для арабов вообще бред? Им нужны готовые звезды и с такими финансовыми ресурсами им невыгодно такие сделки даже для имиджа. Для чего им платить за 2 года 600 миллионов, чтоб Месси год играл не за них? Хаха это настолько бредово звучит, что странно это вообще кому-то воспринимать всерьёз.
Хиляль готов давать 300 в год на протяжении двух лет. Контракт подписывается на 2 года по 150 в год.
На первый год - бесплатная аренда в барсу.
Все. В итоге Месси год в Барселоне, на следующий год - в Хиляле, и от зияля получает 300 лямов за год игры, как они и предлагают сейчас.
Сложно?
- Он бы играл за вас и бесплатно
- Значит денег не нужно?
- Нет нет,давайте как обещали
Для чего им вступать в такие сделки с 3 лицами типа Барселоны и отдавать своего игрока в аренду, чтоб он приносил все эти имиджевые и коммерческие плюшки другой стороне? При этом полностью оплачивая его прибывания в клубе 2 года, если он будет там в итоге только 1.
Это стратегия принесёт больше убытков, потому что первый год тех доходов, которые он мог принести сейчас пойдут Барселоне, а сумма его прибывания будет как за 2 года.