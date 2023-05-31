«Барселона» работает над трансфером Лионеля Месси совместно с «Интер Майами».

Контракт аргентинского нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня. Как ожидается, он не будет продлен.

У Месси есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, но вариант с возвращением в «Барселону» или переходом в клуб все еще существует.

Лео не очень хочет на несколько лет перевозить семью в Саудовскую Аравию и предпочел бы вернуться в Каталонию. Однако даже после ухода Серджи Бускетса и Жорди Альбы подписание контракта с Месси неосуществимо для «Барселоны» с экономической точки зрения.

Как утверждает L’Équipe, « » и « » совместно работают над вариантом оформления сделки, который позволил бы сине-гранатовым обойти финансовые препятствия.

Возможен вариант, при котором этим летом Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Это позволит ему играть на топ-уровне до Кубка Америки-2024.

Этот вариант уже обсуждался в прошлом году, но затем от него отказались. Сейчас он выглядит наиболее надежным решением.

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за « » в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте