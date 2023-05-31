«Интер Майами» может подписать Месси и отдать его «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Клубы работают совместно (L’Équipe)
«Барселона» работает над трансфером Лионеля Месси совместно с «Интер Майами».
Контракт аргентинского нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня. Как ожидается, он не будет продлен.
У Месси есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, но вариант с возвращением в «Барселону» или переходом в клуб МЛС все еще существует.
Лео не очень хочет на несколько лет перевозить семью в Саудовскую Аравию и предпочел бы вернуться в Каталонию. Однако даже после ухода Серджи Бускетса и Жорди Альбы подписание контракта с Месси неосуществимо для «Барселоны» с экономической точки зрения.
Как утверждает L’Équipe, «Барселона» и «Интер Майами» совместно работают над вариантом оформления сделки, который позволил бы сине-гранатовым обойти финансовые препятствия.
Возможен вариант, при котором этим летом Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Это позволит ему играть на топ-уровне до Кубка Америки-2024.
Этот вариант уже обсуждался в прошлом году, но затем от него отказались. Сейчас он выглядит наиболее надежным решением.
На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.
👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?
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То есть 41 баллов в 40 матчах и свист в адрес Месси? Это же ТОП уровень для любого футболиста?!
Месси 18.12.2022 достиг абсолютного величия и что бы он не сделал, шакалы будут стирать зубы в ненависти к нему)
Спортс конечно кишит удивительными персонажами)