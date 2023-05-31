«Интер Майами» может подписать Месси и отдать его «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Клубы работают совместно (L’Équipe)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Футбол

«Барселона» работает над трансфером Лионеля Месси совместно с «Интер Майами».

Контракт аргентинского нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня. Как ожидается, он не будет продлен.

У Месси есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, но вариант с возвращением в «Барселону» или переходом в клуб МЛС все еще существует.

Лео не очень хочет на несколько лет перевозить семью в Саудовскую Аравию и предпочел бы вернуться в Каталонию. Однако даже после ухода Серджи Бускетса и Жорди Альбы подписание контракта с Месси неосуществимо для «Барселоны» с экономической точки зрения.

Как утверждает L’Équipe, «Барселона» и «Интер Майами» совместно работают над вариантом оформления сделки, который позволил бы сине-гранатовым обойти финансовые препятствия.

Возможен вариант, при котором этим летом Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Это позволит ему играть на топ-уровне до Кубка Америки-2024.

Этот вариант уже обсуждался в прошлом году, но затем от него отказались. Сейчас он выглядит наиболее надежным решением.

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?

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59 комментариев

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Softer06
Лапорта даст фору Боули своими схемами))
+112
-4
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olimbek
"На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне"

То есть 41 баллов в 40 матчах и свист в адрес Месси? Это же ТОП уровень для любого футболиста?!
+61
-14
+47
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Nikita Filippov
А Интеру Майами это зачем? Чтобы Месси в 39 лет за них играть начал?
+34
0
+34
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Domian
Ответ olimbek
"На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне" То есть 41 баллов в 40 матчах и свист в адрес Месси? Это же ТОП уровень для любого футболиста?!
Величие пораждает зависть, а абсолютное величие пораждает ненависть.
Месси 18.12.2022 достиг абсолютного величия и что бы он не сделал, шакалы будут стирать зубы в ненависти к нему)
+44
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Softer06
Лапорта даст фору Боули своими схемами))
Скорее журналисты своими фантазиями. Вряд ли Лапорта об этом вообще знает.
+17
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Егор Остроухов
Что за геальные тактики пошли😏😏
+14
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Влад Ким
Так забавно читать комменты, по типу зачем это интеру Майами))) видимо не в курсе что и Бекхэм играя в ЛА уходил в аренду в тот же Милан.
+14
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АРХАТ
Лапорта: "А можно он будет у нас играть, а вы будете платить ему зарплату"
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Варвар27
Реально уже тошнит от новостей про Месси, Рона и вини
+6
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Uragan Boy
Лео скорее всего будет в Барселоне
+5
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Однажды в Космосе
Не знаю правда или нет но было бы круто если Месси завершил бы карьеру в Барселоне
+4
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wmfrxwf5rq
Круговорот Месси в футболе
+3
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Extrim
Лапортик мутит ? или журналюгам уже становится скучно?
+4
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Domian
Ответ Extrim
Лапортик мутит ? или журналюгам уже становится скучно?
Скорее всего второе.
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olimbek
Шах и мат, Тебас!
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Никита Смолов
Ответ Softer06
Лапорта даст фору Боули своими схемами))
Схема выглядит слишком хорошо, интересно что по зп будет и какая доля в клубе ИМ. Потому-то есть нереальное предложение по зп в СА.
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Nikita Filippov
А Интеру Майами это зачем? Чтобы Месси в 39 лет за них играть начал?
100 млн. долларов выведенные через оффшорные счета в карман Бэкхэма
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Айрат Ситдиков
Ответ Nikita Filippov
А Интеру Майами это зачем? Чтобы Месси в 39 лет за них играть начал?
Может приезжать на маркетинговые активности, например)
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гилберт
Ответ Влад Ким
Так забавно читать комменты, по типу зачем это интеру Майами))) видимо не в курсе что и Бекхэм играя в ЛА уходил в аренду в тот же Милан.
А Бекхем не к ЧМ готовился когда перешёл в Милан в аренду? Он ещё там сломался вроде.
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mjordan
Для барсы идеальный вариант. Полгода, потом прощальный матч, слезы, сопли, все такое. И экономно. Жаль, плод фантазий.
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Маршал Ней
А зарплату ему будет платить Виссел Кобе - чтобы схема не казалась слишком простой. Ну и клуб из СА тоже можно к каким-нибудь операциям подключить))
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Кино Музыка
Хороший вариант, если только Барса не лукавит. А она ведет себе так же как и при изгнании Месси. Дурят его, короче.
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гилберт
Ответ olimbek
"На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне" То есть 41 баллов в 40 матчах и свист в адрес Месси? Это же ТОП уровень для любого футболиста?!
Фанов ПСЖ не интересует статистика. Всяких Аяччо и Сошо они и без Месси обыграют. Им нужны были подвиги Лео в ЛЧ. Получили пшик и за это свистят.
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Domian
Ответ гилберт
Фанов ПСЖ не интересует статистика. Всяких Аяччо и Сошо они и без Месси обыграют. Им нужны были подвиги Лео в ЛЧ. Получили пшик и за это свистят.
Тоесть от игрока в 35 лет надо ждать подвиги?)
Спортс конечно кишит удивительными персонажами)
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Влад Ким
Ответ Маршал Ней
А зарплату ему будет платить Виссел Кобе - чтобы схема не казалась слишком простой. Ну и клуб из СА тоже можно к каким-нибудь операциям подключить))
а причём здесь Кобе? Или ты Интесту с Месси перепутал?
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