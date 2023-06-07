Лаутаро о финале ЛЧ: «Сбылась мечта каждого из нас. Надеюсь, «Интер» поднимет трофей»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В финале, который состоится 10 июня, сыграют «Интер» и «Манчестер Сити».

«Несомненно, «Ман Сити» – одна из лучших команд мира. Мне очень нравится их футбол, это очень тяжелый соперник. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф – и в итоге сыграли отлично.

Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше.

Надеюсь, сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей», – сказал нападающий «Интера».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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10 комментариев

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blaugrano
Либо Альварес, либо Лаутаро закончит сезон чемпионом мира и победителем ЛЧ.
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56kzsr8n9h
Один аргентинец в конце матча точно уйдет в ранге обладателя ЧМ ЛЧ за сезон, вне зависимости от результата. Но хотелось бы, наверное, чтобы Альварес взял в свой первый сезон в Европе требл ЧМ, очень симпатизирую ему, скромный работяга
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& Co1366
Чем чёрт не шутит - времени после игр прошло немало, уровень игры может измениться. Но всё же МС будет посильнее.
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Alex_V69
Буду болеть за Интер. За слабейшую команду.
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Олег Цырулёв
Ой не торопись!
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Andrey Andreev
Не люблю болеть за фаворитов, поэтому притоплю за Интер
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Tybalt
Ответ T622222
3-0 будет к 30-й минуте. МС беспощаден
ну-с, бабло поставишь?
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Tybalt
ну-с, бабло поставишь?
Я в ответном полуфинале поставил две ставки на точный счет 3:0 и 4:1.
Но Пеп решил выпустить Альвареса на 89 минуте.

https://dropmefiles.com/e1mO5
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