Лаутаро о финале ЛЧ: «Сбылась мечта каждого из нас. Надеюсь, «Интер» поднимет трофей»

Лаутаро Мартинес поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В финале, который состоится 10 июня, сыграют «Интер» и «Манчестер Сити».

«Несомненно, « » – одна из лучших команд мира. Мне очень нравится их футбол, это очень тяжелый соперник. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф – и в итоге сыграли отлично.

Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше.

Надеюсь, сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей», – сказал нападающий « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?