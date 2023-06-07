Лаутаро о финале ЛЧ: «Сбылась мечта каждого из нас. Надеюсь, «Интер» поднимет трофей»
Лаутаро Мартинес поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.
В финале, который состоится 10 июня, сыграют «Интер» и «Манчестер Сити».
«Несомненно, «Ман Сити» – одна из лучших команд мира. Мне очень нравится их футбол, это очень тяжелый соперник. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф – и в итоге сыграли отлично.
Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше.
Надеюсь, сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей», – сказал нападающий «Интера».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Но Пеп решил выпустить Альвареса на 89 минуте.
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