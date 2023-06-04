Робин Гозенс: «У «Интера» есть все, чтобы обыграть «Ман Сити». Мы выйдем на поле за победой»

Робин Гозенс заявил, что «Интер» постарается победить «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Это мечта, потому что финал Лиги чемпионов – самый важный матч, который существует на уровне клубного футбола.

Мы гордимся собой, но также понимаем, что заслужили эту возможность. Мы выйдем на поле за победой. В футболе может случиться все что угодно. Мы заслужили свое место в этом финале.

Понимаем, что будет сложно, будут проблемы, но у нас есть все необходимое, чтобы победить « ».

Мы видели их матчи. Их главная сила – мобильность. Нет футболистов, которые играют только на своей позиции. Поэтому «Ман Сити» опасен.

Но у нас есть неделя, чтобы подготовиться и разработать план, чтобы доставить им сложности», – сказал защитник « » .

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