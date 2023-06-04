Робин Гозенс: «У «Интера» есть все, чтобы обыграть «Ман Сити». Мы выйдем на поле за победой»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Робин Гозенс Футбол

Робин Гозенс заявил, что «Интер» постарается победить «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Это мечта, потому что финал Лиги чемпионов – самый важный матч, который существует на уровне клубного футбола.

Мы гордимся собой, но также понимаем, что заслужили эту возможность. Мы выйдем на поле за победой. В футболе может случиться все что угодно. Мы заслужили свое место в этом финале.

Понимаем, что будет сложно, будут проблемы, но у нас есть все необходимое, чтобы победить «Манчестер Сити».

Мы видели их матчи. Их главная сила – мобильность. Нет футболистов, которые играют только на своей позиции. Поэтому «Ман Сити» опасен.

Но у нас есть неделя, чтобы подготовиться и разработать план, чтобы доставить им сложности», – сказал защитник «Интера» Робин Гозенс.

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16 комментариев

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Benner
Сильно поверил в себя автобусный середняк. Надо громануть в финале
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Александр Мариус
Манюшатина тоже бахвалилась перед финалом.
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Coodesnik
Ответ Benner
Сильно поверил в себя автобусный середняк. Надо громануть в финале
С 12го места как то плохо слышно вас
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SpilightTwarkle
Верим!
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Joey Ramone
Робину бы сначала Димарко из основы выбить, он потенциально один из лучших крайних в мире, а даже в основу не попадает.
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& Co1366
"У нас есть всё необходимое, чтобы победить". Одного желания маловато будет, нужно что-то ещё.
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deadjoker
Все необходимое это, извините, что? Там сити будет играть на 120%. Посмотрите что с Реалом в ответке сделали. А Интер ни разу не реал.
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Joey Ramone
Ответ Rad0
Заряжу на Ман Сити, в любом случае обидно не будет.
Если Ман Сити проиграет обидно не будет? По-моему Сити как раз должен побеждать без вариантов, а Интер может и проиграть для них и так финал это чудо. Если Сити проиграет это будет катастрофа.
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vzi
Без шансов. Даже смотреть финал не буду. Итог игры очевиден. А если очевиден, то нет смысла смотреть.
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Nacho13
С детства за Интер!
Кроме шуток... )))
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MUSA17
Ответ Coodesnik
С 12го места как то плохо слышно вас
Он вроде не совсем болельщик Челси))
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Максим Черкашин
Ответ Benner
Сильно поверил в себя автобусный середняк. Надо громануть в финале
А как должна выходить команда на финал. Мы маленькие, пожалейте нас.:)))))
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Руслан Мамедрзаев
Ответ deadjoker
Все необходимое это, извините, что? Там сити будет играть на 120%. Посмотрите что с Реалом в ответке сделали. А Интер ни разу не реал.
сити дома что то могли только сделать старому Реалу , домашняя команда сити ,тут будет нейтральное поле и не будет уверенности той
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