Пеп Гвардиола: «Интер» создаст много проблем. Против него нелегко атаковать, «Ман Сити» нужно играть терпеливо»

Пеп Гвардиола объяснил, почему считает «Интер» опасным соперником.

« » встретится с клубом Серии А в финале чемпионов 10 июня.

«У этой команды богатая история, она очень хорошо поддерживает структуру игры. Дело не только в том, насколько хорошо она защищается. Дело и в том, что она очень хороша в переходных фазах, в том, чтобы задействовать нападающих. У « » выстроенная игра – начиная с , выдающегося голкипера с точки зрения начала атаки, одного из лучших в мире. Из-за этого становится сложнее высоко прессинговать.

Это очень хорошая команда. Мы посмотрели настолько много ее матчей, насколько это возможно, и я понимаю, почему она дошла до финала.

«Интер» создаст много проблем. Нелегко атаковать против такой оборонительной системы. Нам нужно будет действовать в высоком темпе, но в то же время терпеливо. Мы не добьемся своего за 3-4 передачи. С течением времени беспокойство будет нарастать, и это создаст проблемы.

«Интер» в Италии привык контролировать каждый матч, у него есть хорошие комбинации, так что нам, разумеется, нужно очень хорошо защищаться.

Это финал против топ-команды, и мы обязаны добиться своего. Мы уверены и настроены оптимистично, но в то же время нельзя отрицать мастерство соперника, особенно соперника по финалу ЛЧ», – заявил главный тренер «Ман Сити».

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