Пеп Гвардиола: «Интер» создаст много проблем. Против него нелегко атаковать, «Ман Сити» нужно играть терпеливо»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Андре Онана Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему считает «Интер» опасным соперником.

«Манчестер Сити» встретится с клубом Серии А в финале Лиги чемпионов 10 июня.

«У этой команды богатая история, она очень хорошо поддерживает структуру игры. Дело не только в том, насколько хорошо она защищается. Дело и в том, что она очень хороша в переходных фазах, в том, чтобы задействовать нападающих. У «Интера» выстроенная игра – начиная с Андре Онана, выдающегося голкипера с точки зрения начала атаки, одного из лучших в мире. Из-за этого становится сложнее высоко прессинговать.

Это очень хорошая команда. Мы посмотрели настолько много ее матчей, насколько это возможно, и я понимаю, почему она дошла до финала.

«Интер» создаст много проблем. Нелегко атаковать против такой оборонительной системы. Нам нужно будет действовать в высоком темпе, но в то же время терпеливо. Мы не добьемся своего за 3-4 передачи. С течением времени беспокойство будет нарастать, и это создаст проблемы.

«Интер» в Италии привык контролировать каждый матч, у него есть хорошие комбинации, так что нам, разумеется, нужно очень хорошо защищаться.

Это финал против топ-команды, и мы обязаны добиться своего. Мы уверены и настроены оптимистично, но в то же время нельзя отрицать мастерство соперника, особенно соперника по финалу ЛЧ», – заявил главный тренер «Ман Сити».

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31 комментарий

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Кашшай Чакырович
Всегда предельно вежлив и уважителен к сопернику ) лучший тренер в истории так и должен себя вести )
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ман сити фейк
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надо посмотреть на реакцию спортса, если Гвардиола проиграет Интеру
Должун первым будет как всегда. Истинный фанат Пепа
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Universal1000
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надо посмотреть на реакцию спортса, если Гвардиола проиграет Интеру
Смешнее, чем после уникальной по степени издевательства порки мадридских женщин 3 недели назад не будет в любом случае.

А Пеп так и так провёл очередной грандиозный сезон в копилку портфолио своего.
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Valik Slovo
Сити нужно просто сыграть в свой футбол, как они это делали весь сезон. Надеюсь Пеп наконец-то понял, что не нужно в финале устраивать эксперименты . Очень жду матч !
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#SharkTeam
В этот раз в составе нет ленивой плаксы, должно быть попроще
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zzzeeerrrooo
Ответ Сикарио
скажут, что Пип великий, а Интер отскочил
Пеп великий
Но победа над Интером лишней не будет
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ARIGAMI ARIGAMI
Надо посмотреть на реакцию спортса, если Гвардиола проиграет Интеру
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АРТУР АЛИЕВ
главное не выдумывай
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Артур Мкртычян
Ответ Макс Кидалов
На самом деле нет, ман сити силён дома очень, а на выезде вспомни что ман сити в лч в плей офф ни разу не выграла. А в финале лч не будет домашней обстановки и стадиона этихад, болельщики интера будут гнать их вперёд и будет большая поддержка и стадион нейтральный. Был бы матч на этихаде, ман сити порвал бы Интер на куски, но матч нейтральный и в другой стране, шансы 60 на 40 в ольху ман сити
ну самом деле им все равно где играть. они просто выбрали такую стратегию. когда ответка дома. в гостях не форсировали события. а с баварией уже был сделан результат. сити это топ команда. им все равно где играть. обычно середняки только дома бой дают. тот же мю вообще спокойно они укатали в финале, на классе. Интер и мю примерно одного класса.
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Никита Смолов
Ответ John Gotti
Тренер великий, но далеко не лучший в истории
Ты смешной, ему только 52 года, а уже есть требл, 34 титула и возможно 35 титул и 2й требл, у кого такие же достижения ?
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Думаю матч будет что надо. Интер в хорошей форме, а Сити в финале кубка, по правде не очень впечатлил. Всё таки важные игры в АПЛ закончились давно, а несколько недель валять дурака и не растерять форму, не просто.
50/50. Проиграй мс в кубке, не были бы так заточены на требл.
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OldRedWhite
Так у вас есть Гюндоган !
Чего опасаться ?
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LaffyTaffy
Ответ Газонокосильщик Хави
Ну не у всех так красиво получится как у рамоса тогда.
классный ник))
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Газонокосильщик Хави
Ответ LaffyTaffy
Интеру нужно действовать по методике Реала в киевском финале с Ливерпулем. Сломать лидера/лидеров МС в начале игры. Бастони должен сломать Холланда и де Брюйне, Ачерби пусть займется Гюндоганом
Ну не у всех так красиво получится как у рамоса тогда.
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#SharkTeam
Ответ John Gotti
Тренер великий, но далеко не лучший в истории
какие альтернативы? Как всегда величие осознают позже
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надо посмотреть на реакцию спортса, если Гвардиола проиграет Интеру
Все заслуги Интера припишут Моуриньо, жозиглоры первыми вылезут из нор и заявят, что это победа Моуриньки и он через вай-фай передавал силы любимому Интеру, поэтому жозик сильнее пепки. Угадал?
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Артур Мкртычян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надо посмотреть на реакцию спортса, если Гвардиола проиграет Интеру
да он знает как сыграть с интером. это очевидно. очень мало есть вариантов. которые Индзаги может придумать. по факту.все от сити зависит. если не обделаются сами. то выиграют
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ShanGuide
Хотя симпатизирую Интеру,но все же думаю победит МанСити,разница в мастерстве и скамейки колоссальная,очень много инструментов которые позволяют Гвардьоле менять рисунок игру в течении всего матча в лучшую сторону,но думаю легкой прогулки у МанСити не будет,предположу счёт 2-1 в пользу Сити в дополнительное время ,причём первым забьет Интер
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Кино Музыка
Только без экспериментов.
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notfromrashka
Аренд Интернационале ! Весь мир и болельщики МЮ с тобой !
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