Симоне Индзаги: «Гвардиола ознаменовал целую эпоху, футбол делится на до и после него. Этот финал ЛЧ будет важнейшим матчем в моей карьере»
Тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил восхищение Пепом Гвардиолой перед финалом ЛЧ.
«Я не очень хорош в прогнозах. Мы знаем, что встретимся с сильнейшей командой мира, которая пять раз выигрывала Премьер-лигу за последние шесть лет.
Нам нужно быть осторожными, играть как команда. Мы знаем, что сразимся с лучшими, с фантастическим составом и тренером, который ознаменовал целую эпоху. Современный футбол делится на до и после Гвардиолы. Для нас это будет невероятно важно.
Определенно, это будет самая важная игра в моей карьере. Но я думаю, что это относится и к моим игрокам, – Онана и Джеко играли в полуфинале, но не в финале.
Это будет вечер, где нам воздастся по заслугам за все усилия, приложенные в течение года. Это был ухабистый путь, но за последние три месяца «Интер» добился больших успехов.
«Сити» выиграл два титула, но и мы тоже. Мы знаем, с каким соперником столкнемся, но мы также заслужили встречи с «Манчестер Сити», – сказал Индзаги.
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