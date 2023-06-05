Симоне Индзаги: «Гвардиола ознаменовал целую эпоху, футбол делится на до и после него. Этот финал ЛЧ будет важнейшим матчем в моей карьере»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эдин Джеко Андре Онана Футбол

Тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил восхищение Пепом Гвардиолой перед финалом ЛЧ.

 «Я не очень хорош в прогнозах. Мы знаем, что встретимся с сильнейшей командой мира, которая пять раз выигрывала Премьер-лигу за последние шесть лет.

Нам нужно быть осторожными, играть как команда. Мы знаем, что сразимся с лучшими, с фантастическим составом и тренером, который ознаменовал целую эпоху. Современный футбол делится на до и после Гвардиолы. Для нас это будет невероятно важно.

Определенно, это будет самая важная игра в моей карьере. Но я думаю, что это относится и к моим игрокам, – Онана и Джеко играли в полуфинале, но не в финале.

Это будет вечер, где нам воздастся по заслугам за все усилия, приложенные в течение года. Это был ухабистый путь, но за последние три месяца «Интер» добился больших успехов.

«Сити» выиграл два титула, но и мы тоже. Мы знаем, с каким соперником столкнемся, но мы также заслужили встречи с «Манчестер Сити», – сказал Индзаги.

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35 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Индзаги с командой надо выезжать уже сейчас на стадион и начинать окапываться!)
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инок
Сити хороши, но в одной игре может случиться всё, что угодно. Ждем интересной игры и непредвзятого судейства
+13
-2
+11
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Stannis_Baratheon
Ответ Е.Р.
В Интер 3 чемпиона Европы и 1 чемпион Мира. Никого с ЛЧ. В Сити 1 чемпион Африки и 1 чемпион Мира, никого с ЛЧ.
Эдерсон, Чемпион Южной Америки.
+8
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+7
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Е.Р.
В Интер 3 чемпиона Европы и 1 чемпион Мира. Никого с ЛЧ.
В Сити 1 чемпион Африки и 1 чемпион Мира, никого с ЛЧ.
+8
-2
+6
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serhio_ramos_
Ответ Е.Р.
В Интер 3 чемпиона Европы и 1 чемпион Мира. Никого с ЛЧ. В Сити 1 чемпион Африки и 1 чемпион Мира, никого с ЛЧ.
Запасной кипер Сити Скотт Карсон брал ЛЧ с Ливерпулем.
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Stannis_Baratheon
ара, скройся с ветки
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Stannis_Baratheon
Ответ Е.Р.
Лау и Корея тоже чемпы ЮА
какой Лау? Если ты про Леао, то он португалец.
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Joey Ramone
Ответ Е.Р.
В Интер 3 чемпиона Европы и 1 чемпион Мира. Никого с ЛЧ. В Сити 1 чемпион Африки и 1 чемпион Мира, никого с ЛЧ.
С ЛЧ интеристов на трибунах будет битком.
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Добрый Ретроград
Ответ Философ Востока
Уже представляю как Рукаку забивает гол в финале своей 3 рукой. Была рука Бога от Марадоны, теперь будет рука Дьявола от Рукаку и опять в ворота английской команды (дьявол для Сити, Гвардиолы, а также отсылка к его годам в Юнайтед)
И тут на горизонте появляется Дзюба.
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Victor Victor
Ответ David Aprasidze
Этими кубками лишь маскируют проблемы в клубе, когда нет возможности побороться за крупные трофеи.
ТТХ и просто любой трофей сгодится. Да и то что Индзаги кубковый тренер не означает что он никакой в чемпионате. Лацио держал у верхнего квартета, Интер в топ 4 не первый сезон, а Тоттенхэм не тот клуб чтобы пренебрегать возможной победой в условном Кубке Лиги
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John Gotti
Ответ z3yjyzh29x
Плоский дешёвый юморок. История не твой конёк
Знаем мы армянскую историю, её пора в раздел фантастики передвинуть 🤣🤣
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John Gotti
Ответ z3yjyzh29x
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Но это ничего не меняет. Поэтому, снова задам вопрос… Карабах чей?
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z3yjyzh29x
Ответ Stannis_Baratheon
то есть не армянский?)
Плоский дешёвый юморок. История не твой конёк
+1
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z3yjyzh29x
Ответ John Gotti
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John Gotti
Ответ Артур Мкртычян
речи в стиле Тен хага пошли. чем все закончилось уже известно
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Богдан Агафонов
Интер заимеет шансы, если начнут провоцировать и бить игроков Сити с первых минут. Те быстро потеряют настрой, классика Пепа
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pasmike
Симоне хороший тренер, МС нужен их лучший футбол для выигрыша, иначе...
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Спартак Уокер
Если Сити выиграет Лигу Чемпионов то Гвардиола окончательно все признают великим тренером
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a.sh.s.
я как ярый фанат ( или как сейчас модно говорить глор) футбола Пепа очень хочу чтобы он наконец-то выиграл ЛЧ с Сити пора Пеп.
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