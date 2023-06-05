Бастони о матче с «Ман Сити»: «Боюсь воров и убийц, а не парней своего возраста. Это не Холанд против «Интера», мы постараемся их остановить»
Алессандро Бастони высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Ожидается сложная игра. Это финал Лиги чемпионов. Мы полны решимости и счастливы, что имеем возможность сыграть в таком матче.
Боюсь воров и убийц. Но не парней своего возраста [игроков «Сити»]. Нам нужно выйти на поле и сыграть в футбол с ясным умом.
«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанд. В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности.
Я видел видео того, как против него играл Рюдигер. Постараемся взять этот пример. Но это матч не Холанда против «Интера». Это матч «Ман Сити» и «Интера». Мы постараемся их остановить.
Это нормально, что они фавориты. Нет страха. Есть правильное напряжение.
С семи-восьми лет мы все мечтали сыграть в такой игре. Не могу дождаться, когда выйду на поле», – сказал футболист «Интера» Алессандро Бастони.
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Казалось бы, при чем тут Рассказов