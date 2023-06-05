Бастони о матче с «Ман Сити»: «Боюсь воров и убийц, а не парней своего возраста. Это не Холанд против «Интера», мы постараемся их остановить»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Алессандро Бастони Эрлинг Холанд Футбол

Алессандро Бастони высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ожидается сложная игра. Это финал Лиги чемпионов. Мы полны решимости и счастливы, что имеем возможность сыграть в таком матче.

Боюсь воров и убийц. Но не парней своего возраста [игроков «Сити»]. Нам нужно выйти на поле и сыграть в футбол с ясным умом.

«Манчестер Сити» – это не только Эрлинг Холанд. В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности.

Я видел видео того, как против него играл Рюдигер. Постараемся взять этот пример. Но это матч не Холанда против «Интера». Это матч «Ман Сити» и «Интера». Мы постараемся их остановить.

Это нормально, что они фавориты. Нет страха. Есть правильное напряжение.

С семи-восьми лет мы все мечтали сыграть в такой игре. Не могу дождаться, когда выйду на поле», – сказал футболист «Интера» Алессандро Бастони.

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16 комментариев

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Пономарев Дима
Короче, "Спартак" он боится
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che kaif
Интер зря списывают со счетов))
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John Gotti
Ответ che kaif
Интер зря списывают со счетов))
Пусть так и будет. На протяжении всего турнира, хоронят Интер. Теперь уже и с жеребьевкой повезло. Хотя, до прохода Интера в финал, риторика комментаторов была другой.
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darby crash
Ответ NikoVinkovic
В 99 случаев из 100 если игроки слишком много разглагольствуют, как они будут мстить за прошлые поражения, как легко закроют нападающих соперника, как кто-то из звёзд их вряд ли удивит и прочий подобный трешток - заканчивается это печально. (1 случай из 100 - это трешток датчан перед игрой с Россией на Евро)
Была пресс-конференция, журналист задал вопрос, Бастони ответил на него. Что не так?
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Joey Ramone
Ну он крут конечно, надеюсь и на матче будет и стеной и атаку поддерживать. Победы Интеру!
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NikoVinkovic
В 99 случаев из 100 если игроки слишком много разглагольствуют, как они будут мстить за прошлые поражения, как легко закроют нападающих соперника, как кто-то из звёзд их вряд ли удивит и прочий подобный трешток - заканчивается это печально.
(1 случай из 100 - это трешток датчан перед игрой с Россией на Евро)
+2
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Stannis_Baratheon
Ответ Temp LC
как будто Холланда что то стоит остановить. Он против защитников выше среднего уровня растворяется. Даже недавно 30-летнего варана ничего не показал.
какой ты умный, а все тренеры клубов АПЛ тупые
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Temp LC
как будто Холланда что то стоит остановить. Он против защитников выше среднего уровня растворяется. Даже недавно 30-летнего варана ничего не показал.
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melowchi
«Боюсь воров и убийц...»
Казалось бы, при чем тут Рассказов
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Усатая Козляра
что то раздухарились интеристы
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Спартак Уокер
Надеюсь Интер навяжет Сити борьбу
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deadjoker
Судя по последним матчам бояться надо гюндогана и Силву :)
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grinch
все будет хорошо
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John Gotti
Ответ Sergey Mamoshin
Боится воров и убийц пожилого возраста
Тонко
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