Бастони о матче с «Ман Сити»: «Боюсь воров и убийц, а не парней своего возраста. Это не Холанд против «Интера», мы постараемся их остановить»

Алессандро Бастони высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ожидается сложная игра. Это финал . Мы полны решимости и счастливы, что имеем возможность сыграть в таком матче.

Боюсь воров и убийц. Но не парней своего возраста [игроков «Сити»]. Нам нужно выйти на поле и сыграть в футбол с ясным умом.

« » – это не только . В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности.

Я видел видео того, как против него играл Рюдигер. Постараемся взять этот пример. Но это матч не Холанда против «Интера». Это матч «Ман Сити» и «Интера». Мы постараемся их остановить.

Это нормально, что они фавориты. Нет страха. Есть правильное напряжение.

С семи-восьми лет мы все мечтали сыграть в такой игре. Не могу дождаться, когда выйду на поле», – сказал футболист « » .

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