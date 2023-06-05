Лукаку о финале ЛЧ с «Сити»: «Играть против лучшей команды в мире – это прекрасно. У Пепа на каждый матч свой план, поэтому у Холанда всегда есть моменты»

Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

В финале чемпионов «Интер» сыграет против « ». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

«Мне просто хочется насладиться этим моментом без давления и добиться наилучшего результата из возможных. Это прекрасно – играть против лучшей команды в мире. [«Манчестер Сити»] – это хорошо подготовленная команда, у разные планы на каждый матч, поэтому у всегда есть моменты, им удается вскрыть оборону».

О пандемии коронавируса

«Это был волнующий момент, потому что мы, как команда, провели много времени вместе. В то время я проводил гораздо больше времени со своими товарищами по команде, чем с сыном... Играть, возвращаться в отель, оставаться в номере, вместе смотреть игры и тому подобное».

О семье

«Мой дедушка моим самым большим поклонником. Когда я смотрю на своего сына, я вижу так много от него... Когда мне было 12 лет, я пообещал дедушке, что позабочусь о своей матери, и я это сделал. Поэтому, когда я вижу свою маму на трибунах, я смотрю на нее после каждого гола», – сказал форвард « » в интервью CNN.

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