Лукаку о финале ЛЧ с «Сити»: «Играть против лучшей команды в мире – это прекрасно. У Пепа на каждый матч свой план, поэтому у Холанда всегда есть моменты»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ромелу Лукаку Эрлинг Холанд Футбол

Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Манчестер Сити». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

«Мне просто хочется насладиться этим моментом без давления и добиться наилучшего результата из возможных. Это прекрасно – играть против лучшей команды в мире. [«Манчестер Сити»] – это хорошо подготовленная команда, у Гвардиолы разные планы на каждый матч, поэтому у Холанда всегда есть моменты, им удается вскрыть оборону».

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«Это был волнующий момент, потому что мы, как команда, провели много времени вместе. В то время я проводил гораздо больше времени со своими товарищами по команде, чем с сыном... Играть, возвращаться в отель, оставаться в номере, вместе смотреть игры и тому подобное».

О семье

«Мой дедушка моим самым большим поклонником. Когда я смотрю на своего сына, я вижу так много от него... Когда мне было 12 лет, я пообещал дедушке, что позабочусь о своей матери, и я это сделал. Поэтому, когда я вижу свою маму на трибунах, я смотрю на нее после каждого гола», – сказал форвард «Интера» в интервью CNN.

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6 комментариев

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Барыга блинами
Холанд экономил силы перед финалом ЛЧ, настало время выпускать патроны!
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Burel
возьмут требл и станут великим клубом. Интер уже стал.
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martini90
У Симоне в обойме есть варианты в атаке - Лаутаро и Корреа одного плана, а Лукаку и Джеко другого.
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Joey Ramone
Надеюсь Лукаку понимает что должен будет умирать в финале. Есть вариант доказать на деле как он хочет в Интере остаться.
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AlexRyzen
Сити их размажет , возможно в допашах чтоб ставки слетели , но размажет 👌
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