Лукаку о финале ЛЧ с «Сити»: «Играть против лучшей команды в мире – это прекрасно. У Пепа на каждый матч свой план, поэтому у Холанда всегда есть моменты»
Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.
В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Манчестер Сити». Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.
«Мне просто хочется насладиться этим моментом без давления и добиться наилучшего результата из возможных. Это прекрасно – играть против лучшей команды в мире. [«Манчестер Сити»] – это хорошо подготовленная команда, у Гвардиолы разные планы на каждый матч, поэтому у Холанда всегда есть моменты, им удается вскрыть оборону».
О пандемии коронавируса
«Это был волнующий момент, потому что мы, как команда, провели много времени вместе. В то время я проводил гораздо больше времени со своими товарищами по команде, чем с сыном... Играть, возвращаться в отель, оставаться в номере, вместе смотреть игры и тому подобное».
О семье
«Мой дедушка моим самым большим поклонником. Когда я смотрю на своего сына, я вижу так много от него... Когда мне было 12 лет, я пообещал дедушке, что позабочусь о своей матери, и я это сделал. Поэтому, когда я вижу свою маму на трибунах, я смотрю на нее после каждого гола», – сказал форвард «Интера» в интервью CNN.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
6 комментариев