«Барса» может подписать Вейгу, если Месси не вернется. Хавбек «Сельты» интересен «Реалу», его агент ведет переговоры с «МЮ», «Сити», «Ливерпулем» и «Баварией»
«Барселоне» интересен полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга.
Как сообщает As, каталонский клуб проявляет интерес к 20-летнему футболисту. Его агент Пини Захави уже ведет переговоры с «Ливерпулем», » Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Кроме того, в услугах хавбека заинтересован «Реал».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что Вейга во многом соответствует стилю игры «блауграны». Однако, чтобы трансфер состоялся, должны быть выполнены два условия: чтобы Лионель Месси не вернулся в «Барсу» и чтобы клуб скорректировал свой бюджет для соответствия правилам финансового фэйр-плей.
Сумма отступных, указанная в контракте Вейги с «Сельтой», составляет 40 миллионов евро.
Статистику испанца можно найти здесь.
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