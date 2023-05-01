«Барса» может подписать Вейгу, если Месси не вернется. Хавбек «Сельты» интересен «Реалу», его агент ведет переговоры с «МЮ», «Сити», «Ливерпулем» и «Баварией»

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«Барселоне» интересен полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга.

Как сообщает As, каталонский клуб проявляет интерес к 20-летнему футболисту. Его агент Пини Захави уже ведет переговоры с «Ливерпулем», » Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Кроме того, в услугах хавбека заинтересован «Реал».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что Вейга во многом соответствует стилю игры «блауграны». Однако, чтобы трансфер состоялся, должны быть выполнены два условия: чтобы Лионель Месси не вернулся в «Барсу» и чтобы клуб скорректировал свой бюджет для соответствия правилам финансового фэйр-плей.

Сумма отступных, указанная в контракте Вейги с «Сельтой», составляет 40 миллионов евро.

Статистику испанца можно найти здесь

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38 комментариев

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as009595@icloud.com
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если логически подумать, Месси летом будет свободным агентом, значит, единственная проблема заключается в размере з/п, но если он согласится на адекватную зарплату, с учётом возможностей клуба, то можно подписать обоих игроков: не думаю, что Вейга запросит много.
А в чем проблема, он же даже за бесплатно готов играть?
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Homelender_666
Вряд ли Барса его купит. Испанские СМИ пишут, что Реал уже работает над его трансфером. Они планируют выкупить его и оставить на год в Сельте.
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Андрей Хенто
Ответ DolJun
40 за какого-то нонейма или 20 за проверенного обамеянга? выбор очевиден
Вейга ноунейм только для тех, кто не следит за Ла Лигой. Наряду с Аспасом, тащит, как может Сельту в этом сезоне.
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llolishe
Ответ DolJun
40 за какого-то нонейма или 20 за проверенного обамеянга? выбор очевиден
Нкунку за Челси будет играть?
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Екн Лор
Вейга не развалит команду, так что надо брать
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Кулёс
Ответ Homelender_666
Вряд ли Барса его купит. Испанские СМИ пишут, что Реал уже работает над его трансфером. Они планируют выкупить его и оставить на год в Сельте.
ну если игрок хочет загубить карьеру, то перейдет в πдрид.
себальос №2
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Za pravdurets
Ответ as009595@icloud.com
А в чем проблема, он же даже за бесплатно готов играть?
Где такое было сказано? Кем и когда? И ещё вопрос - с какого дзюбы лучший игрок чемпионата мира и действующий же чемпион должен где бы то ни было играть бесплатно?
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Илья Белкин
Ответ llolishe
Вейга-Байтецич-Тьяго Испанское трио которое уничтожит английскую лигу
из Тьяго так себе уничтожитель, в лазарете вечно
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Homelender_666
Ответ Кулёс
ну если игрок хочет загубить карьеру, то перейдет в πдрид. себальос №2
"πдрид". По этому комментарию понятен уровень твоего интеллекта
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Вейга-Байтецич-Тьяго Испанское трио которое уничтожит английскую лигу
А будет Хендерсон-Милнер-Джонс. Аннлисйское трио, которое не факт что уничтожит Чемпионшип
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Артём Толоконников
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хотелось бы надеяться, что приоритетом для клуба является поиск профильного правого защитника и центрфорварда, потенциально способного усадить Левандовского на скамейку.
Вариант с форвардом был Витор Роке, но это вряд ли получится, Обамеянг остается с Фирмино, а может быть и Ямала выпускать будут
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Barca_mania
главная цель этого лета - вернуть Месси!
Хотелось бы надеяться, что приоритетом для клуба является поиск профильного правого защитника и центрфорварда, потенциально способного усадить Левандовского на скамейку.
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DolJun
Ответ Greatest Of All Time
Лучше 40 за ноунейма, или 100 за мудрика который тоже нойнейм???)))
скинь пруфы где в новости про мудрика, если не скинешь то мне все равно) такой ты забавный персонаж)
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DolJun
Ответ Homelender_666
Забей на этого 🤡 Нет смысла с него спрашивать. В похожей ситуации он меня заблокировал.
а над кем еще рофлить если не над такими?)
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DolJun
Ответ rigobersong
Слишком много ошибок в паре Маунт-ЛофтусЧик:)
а они тут при чем? его ж фк мем сватают)
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Homelender_666
Ответ DolJun
зачем ты оправдываешься? или уже переобулся? ты же называл месси позором футбола, а сейчас уже пишешь другое. ты определись
Забей на этого 🤡 Нет смысла с него спрашивать. В похожей ситуации он меня заблокировал.
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rigobersong
Ответ DolJun
т.е. допускаешь что кто-то из дуэта-табурета гави-педри присядет на лавку?
Слишком много ошибок в паре Маунт-ЛофтусЧик:)
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Greatest Of All Time
Ответ DolJun
40 за какого-то нонейма или 20 за проверенного обамеянга? выбор очевиден
За ноунейма мудрика 100 платить это нормально???))
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rigobersong
Ответ DolJun
40 за какого-то нонейма или 20 за проверенного обамеянга? выбор очевиден
Они на разных позициях играют:) Ауба если и вернется, то бесплатно, а Вейга сильнее любого полузащитника фк Мема с 11 места:))
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