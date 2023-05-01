«Барса» может подписать Вейгу, если Месси не вернется. Хавбек «Сельты» интересен «Реалу», его агент ведет переговоры с «МЮ», «Сити», «Ливерпулем» и «Баварией»

«Барселоне» интересен полузащитник «Сельты» Габриэль Вейга.

Как сообщает As, каталонский клуб проявляет интерес к 20-летнему футболисту. Его агент уже ведет переговоры с « », » », « » и «Баварией». Кроме того, в услугах хавбека заинтересован « ».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что Вейга во многом соответствует стилю игры «блауграны». Однако, чтобы трансфер состоялся, должны быть выполнены два условия: чтобы Лионель Месси не вернулся в «Барсу» и чтобы клуб скорректировал свой бюджет для соответствия правилам финансового фэйр-плей.

Сумма отступных, указанная в контракте Вейги с «Сельтой», составляет 40 миллионов евро.

Статистику испанца можно найти здесь.

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