Отец Месси звонил в Ла Лигу насчет финансов «Барселоны». Лео нервничает из-за отсутствия предложения

Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, форвард « » нервничает, поскольку хотел решить вопрос касательно своего будущего еще на прошлой неделе, но до сих пор не смог этого сделать из-за неопределенности с «блауграной».

Каталонцы договариваются с ним неофициально, в то время как формального предложения сделано так и не было. Это связано с финансовыми ограничениями, которые клуб пытается преодолеть посредством согласования с Ла Лигой экономического плана.

Пока получить одобрение футбольных властей не удалось. Очередное обсуждение внутри пройдет 31 мая, и с представителями «Барселоны» свяжутся в течение суток после этого.

, отец и агент игрока «ПСЖ», звонил в Ла Лигу и пытался уточнить ситуацию, но ответа не получил. « » же уверяет, что все будет в порядке.

Сообщалось, что намерен определиться с новым клубом в ближайшие дни. У него есть предложения из АПЛ, лиги Саудовской Аравии, МЛС.

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