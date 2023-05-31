Отец Месси звонил в Ла Лигу насчет финансов «Барселоны». Лео нервничает из-за отсутствия предложения
Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение.
Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, форвард «ПСЖ» нервничает, поскольку хотел решить вопрос касательно своего будущего еще на прошлой неделе, но до сих пор не смог этого сделать из-за неопределенности с «блауграной».
Каталонцы договариваются с ним неофициально, в то время как формального предложения сделано так и не было. Это связано с финансовыми ограничениями, которые клуб пытается преодолеть посредством согласования с Ла Лигой экономического плана.
Пока получить одобрение футбольных властей не удалось. Очередное обсуждение внутри Ла Лиги пройдет 31 мая, и с представителями «Барселоны» свяжутся в течение суток после этого.
Хорхе Месси, отец и агент игрока «ПСЖ», звонил в Ла Лигу и пытался уточнить ситуацию, но ответа не получил. «Барселона» же уверяет, что все будет в порядке.
Сообщалось, что Лионель намерен определиться с новым клубом в ближайшие дни. У него есть предложения из АПЛ, лиги Саудовской Аравии, МЛС.
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- Месси принял предложение из Саудовской Аравии на 1,6 млрд.. иии так по кругу))
Да, гельки, такое бывает. Не все такие как португальский Киркоров 😁
так что разные пока ситуации.
Почему другие футболисты, с действующим контрактом, которые хотят перейти в клуб который они любят, говорят об этом открыто в прессе (типа готов туда пешком пойти или готов играть бесплатно).
Вот почему ему не поиграть год-два бесплатно за Барсу?
когда он ещё не был футболистом, клуб ему помог, клуб в него поверил.
Тренер хочет видеть его в команде, они единомышленники, то всё, что ему надо. Ну всё есть у него на свете, д ели в один миг всё потеряет, всё равно за счёт свего имени успеет заработать на три поколения.
Ну помоги ты клубу выиграть кубок, помоги продать больше футболок, помоги привлечь больше зрителей, помоги воспитать нового таланта (как в своё время помог тебе Роналдинью), помоги утереть нос призиденту Лиги.
Пускай другие заработают, они ещё молоды и никогда не достигнут твоего уровня и заработанных денег.
Просто выложись пару лет и уйди в отпуск со спокойной душой.
Барса это не Лапорта, клуб выше всего.
И друг-тренер Хосе, то есть Хави, простанные сообщения делает