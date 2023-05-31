Отец Месси звонил в Ла Лигу насчет финансов «Барселоны». Лео нервничает из-за отсутствия предложения

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хорхе Месси деньги Футбол

Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, форвард «ПСЖ» нервничает, поскольку хотел решить вопрос касательно своего будущего еще на прошлой неделе, но до сих пор не смог этого сделать из-за неопределенности с «блауграной».

Каталонцы договариваются с ним неофициально, в то время как формального предложения сделано так и не было. Это связано с финансовыми ограничениями, которые клуб пытается преодолеть посредством согласования с Ла Лигой экономического плана.

Пока получить одобрение футбольных властей не удалось. Очередное обсуждение внутри Ла Лиги пройдет 31 мая, и с представителями «Барселоны» свяжутся в течение суток после этого.

Хорхе Месси, отец и агент игрока «ПСЖ», звонил в Ла Лигу и пытался уточнить ситуацию, но ответа не получил. «Барселона» же уверяет, что все будет в порядке.

Сообщалось, что Лионель намерен определиться с новым клубом в ближайшие дни. У него есть предложения из АПЛ, лиги Саудовской Аравии, МЛС.

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42 комментария

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Антон Киселёв
Меси нервничает из-за перспективы снова оказаться в одной лиге с Великим Роналду
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Alex1_Mason
Алло, че там с деньгами?
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Blaumerc
Ответ Этот Райола хочет денег
Милый, я хочу к тебе, очень сильно! И дальше-рассылка всем адресатам в вотсапе)...
точь в точь описал ситуацию Роналду, когда тот со своим агентом искал себе клуб в Европе 😄
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Vitali Freeman
Качели запущены! Каждый день по новости:- Месси 100% в Барселоне.
- Месси принял предложение из Саудовской Аравии на 1,6 млрд.. иии так по кругу))
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Антон
Ответ Антон Киселёв
Меси нервничает из-за перспективы снова оказаться в одной лиге с Великим Роналду
Как бы Великого из Аль-Насра не поперли за традиционные 0 трофеев за 200 млн. Что-то не оправдывает вложений, кроме триумфа в инстаграм-аккаунте клуба
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Итачи Учиха
Ответ Антон
Да Хави, думаю, не против. У Хави проблемы с построением игры в атаке, весь сезон мучился с этим. А тут приобретается одна заплатка для всех проблем в атаке, даже придумывать ничего не надо. Ну а отрабатывать за Месси будет тот же Гави, который способен такой объем работы потянуть.
Проще Бернарду взять. И креатив в атаке вместе с Педри и Дембеле поделит, и в обороне объем даст. Хоть и придется миллионов 60 выложить, но такой игрок способен ещё года 3-4 большую разницу на поле делать
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Этот Райола хочет денег
Милый, я хочу к тебе, очень сильно! И дальше-рассылка всем адресатам в вотсапе)...
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Men77
Ответ Blaumerc
пока что никакой клуб, или тренер откровенно не посылали Месси, как это было в ситуации с Роналду. так что разные пока ситуации.
ты этому дурачку Ромке напиши, чтобы внимательно прочитал последний абзац
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Обанкротить Ла Лигу хочет эта семейка)))
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Алиса Галай
Ответ Alex1_Mason
Алло, че там с деньгами?
где деньги, Лебовски?
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Gravdaar Iyaad
Ответ Антон Киселёв
Меси нервничает из-за перспективы снова оказаться в одной лиге с Великим Роналду
Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру
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atonce
Алло, Ла Лига? Бухгалтера к телефону позовите мне!
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Men77
Гелевые не понимают, как так можно ждать Барсу, когда у тебя предложение на ярд?!
Да, гельки, такое бывает. Не все такие как португальский Киркоров 😁
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Зизуха
Да не хочет Хави Месси, что не ясно?
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Blaumerc
Ответ Роман
Но сейчас ищет Месси 😂 Пока только среди арабской и МЛС лигах востребован
пока что никакой клуб, или тренер откровенно не посылали Месси, как это было в ситуации с Роналду.
так что разные пока ситуации.
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Stewart D.
нервничает из-за упущенной возможности снова опрокинуть больше чем клуб на большие бабки и втянуть их в очередной виток долгов, позоров и насмешек))
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Роман
Если отец Месси не дозвонится до Барселоны, то тогда заключат контракт на 1.2 млрд в Аравии.
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Michael_the_creator
Зм гоату
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Ярослав Филипченко
Ответ Антон Киселёв
Меси нервничает из-за перспективы снова оказаться в одной лиге с Великим Роналду
Не надо призывать месить
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Donbass
Если Месси хочет вагон денег, то ему не о Барселона надо думать, а о Аль-Хиляле!
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Артур Агекян
При всём уважении к Месси, я не понимаю одного.
Почему другие футболисты, с действующим контрактом, которые хотят перейти в клуб который они любят, говорят об этом открыто в прессе (типа готов туда пешком пойти или готов играть бесплатно).
Вот почему ему не поиграть год-два бесплатно за Барсу?
когда он ещё не был футболистом, клуб ему помог, клуб в него поверил.
Тренер хочет видеть его в команде, они единомышленники, то всё, что ему надо. Ну всё есть у него на свете, д ели в один миг всё потеряет, всё равно за счёт свего имени успеет заработать на три поколения.
Ну помоги ты клубу выиграть кубок, помоги продать больше футболок, помоги привлечь больше зрителей, помоги воспитать нового таланта (как в своё время помог тебе Роналдинью), помоги утереть нос призиденту Лиги.
Пускай другие заработают, они ещё молоды и никогда не достигнут твоего уровня и заработанных денег.
Просто выложись пару лет и уйди в отпуск со спокойной душой.
Барса это не Лапорта, клуб выше всего.
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maxoc
Вот бы такие проблемы как у Месси безработным людям. Нервничать то чего? Без денег что ли останется
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juventus97@vk.com
Не возмут, вернее не вернётся в "Барселону"
И друг-тренер Хосе, то есть Хави, простанные сообщения делает
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Аа Еее
куда бы пристроить старичка месси?может химки его возьмут))
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svft
алло, Ла Лига? это отец Месси. вы там...
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