Хави: «Месси поможет «Барселоне», и я сообщил об этом президенту. Он победитель и все еще голоден»

Хави считает, что Лионель Месси способен помочь «Барселоне».

– Есть ли смысл в возвращении , когда так много говорят о перестройке?

– Да, для меня в этом есть смысл. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.

Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист, – сказал главный тренер «Барселоны».

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