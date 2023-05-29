Хави: «Месси поможет «Барселоне», и я сообщил об этом президенту. Он победитель и все еще голоден»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави считает, что Лионель Месси способен помочь «Барселоне».

– Есть ли смысл в возвращении Месси, когда так много говорят о перестройке?

– Да, для меня в этом есть смысл. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.

Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист, – сказал главный тренер «Барселоны».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trick00
Ответ Барсик Юрана
Не должен лучший футболист в истории заканчивать в верблюжатнике
Да ладно тебе, все мы видим на что ты подписан)))
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Не должен лучший футболист в истории заканчивать в верблюжатнике
+33
-16
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ar41
Ответ Барсик Юрана
Не должен лучший футболист в истории заканчивать в верблюжатнике
Почему же? Почему бы не поехать через пару лет и не попылить в пустыне за поллярда.
Я, возможно, белая ворона, но я и КриРо не осуждаю за такой предпенсионный вояж за деньгами. Это вполне логично и нормально
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайрат Кырбасов
Ответ Франческо Тортик
Два сезона ПСЖ до Месси: - Победитель чемпионата Франции - Дважды победитель Кубка Франции - Дважды победитель французской лиги - Дважды победитель Суперкубка Франции - Финалист и Полуфиналист ЛЧ Два сезона ПСЖ с Месси: - Дважды победитель чемпионата Франции - Победитель Суперкубка Франции - Два вылета из Кубка Франции - Два вылета в 1/8 ЛЧ Чтобы так угробить топового европейского гранда, нужно иметь талант.
Ого, ПСЖ уже гранд европейский???
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Ar41
Почему же? Почему бы не поехать через пару лет и не попылить в пустыне за поллярда. Я, возможно, белая ворона, но я и КриРо не осуждаю за такой предпенсионный вояж за деньгами. Это вполне логично и нормально
Роналду никто не осуждает - это его дело, где зарабатывать деньги. Никто не должен их считать.
Роналду припоминают его же слова где-то пятилетней давности о том, что в Катар или ещё куда едут те, кто никому не нужен.
Не припоминаю, чтобы Месси говорил подобное. Поэтому он в глупом положении не окажется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ответ Франческо Тортик
Два сезона ПСЖ до Месси: - Победитель чемпионата Франции - Дважды победитель Кубка Франции - Дважды победитель французской лиги - Дважды победитель Суперкубка Франции - Финалист и Полуфиналист ЛЧ Два сезона ПСЖ с Месси: - Дважды победитель чемпионата Франции - Победитель Суперкубка Франции - Два вылета из Кубка Франции - Два вылета в 1/8 ЛЧ Чтобы так угробить топового европейского гранда, нужно иметь талант.
Топовый европейский гранд, смешно однако
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Ответ Tommy Addams
если Месси вернётся,то Хави уйдет в середине сезоне или в конце
Соглашусь. Стиль навесбол Месси не подходит,а у Хави других идей по игре нету как это видно за 1,5 сезона в клубе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Мусагалиев
Ответ 10ztv
азар тоже голоден, берите
Азар уже закормленный кабанчик, а Месси надо кушать, а то не вырастет )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ Ar41
Почему же? Почему бы не поехать через пару лет и не попылить в пустыне за поллярда. Я, возможно, белая ворона, но я и КриРо не осуждаю за такой предпенсионный вояж за деньгами. Это вполне логично и нормально
да, только не нужно приезжать в сборную и хоронить её и надежды молодых игроков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайрат Кырбасов
Уточнил бы, до чего он голоден.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
азар тоже голоден, берите
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мексиканская песня
https://youtube.com/watch?v=U_jw-Gijs0Q
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
если Месси вернётся,то Хави уйдет в середине сезоне или в конце
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Что за тролль всех минусует?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
голоден, голоден. тебя-то он и съест перво-наперво
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ trick00
Да ладно тебе, все мы видим на что ты подписан)))
Отписаться успел видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ Кокич
Месси голодает, а Хави вот его и накормит досыта.
Накормит пустыми обещаниями
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Кокич
Месси голодает, а Хави вот его и накормит досыта.
финансовые аппетиты?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Из з𝗮г𝗼л𝗼вка к н𝗼в𝗼𝗰ти м𝗼жн𝗼 п𝗼нять, что пр𝗲зид𝗲нт п𝗼б𝗲дитель и всё ещё г𝗼л𝗼д𝗲н.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Тут скорее всё зависит от Лапорты ,отправит контракт-Месси будет в Барсе
Похайпится и кинет в последний момент,как в прошлый раз-Месси не будет в Барсе
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Someone from Internet
Месси должен остаться в ПСЖ и стать легендой лиги 1!
В ПСЖ уже точно не останется. Романо подтвердил, что Лео покинет клуб.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заяцволк
Представьте, как наш Аллегри (или Тен Хаг) говорит: "Роналду поможет Ювентусу/МЮ, и я сообщил об этом президенту. Он победитель и все еще голоден" ))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий