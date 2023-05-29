Хави: «Месси поможет «Барселоне», и я сообщил об этом президенту. Он победитель и все еще голоден»
Хави считает, что Лионель Месси способен помочь «Барселоне».
– Есть ли смысл в возвращении Месси, когда так много говорят о перестройке?
– Да, для меня в этом есть смысл. За футбол в этом клубе отвечаю я, и у меня нет никаких сомнений в том, что если Месси вернется, то поможет нам на футбольном уровне. Это то, о чем я сообщил президенту.
Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что он поможет нам, потому что он по-прежнему вносит решающий вклад, потому что он по-прежнему голоден, потому что он победитель, потому что он лидер и потому что он определяющий футболист, – сказал главный тренер «Барселоны».
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Я, возможно, белая ворона, но я и КриРо не осуждаю за такой предпенсионный вояж за деньгами. Это вполне логично и нормально
Роналду припоминают его же слова где-то пятилетней давности о том, что в Катар или ещё куда едут те, кто никому не нужен.
Не припоминаю, чтобы Месси говорил подобное. Поэтому он в глупом положении не окажется.
Похайпится и кинет в последний момент,как в прошлый раз-Месси не будет в Барсе