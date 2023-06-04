Лизаразю о свисте в адрес Месси фанатов «ПСЖ»: «Это печально. Он лучший игрок мира последних 20 лет»

Биксант Лизаразю не понял свист фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Фанаты «ПСЖ» освистали аргентинца перед его последней игрой за клуб – против «Клермона».

«Это печально. Месси – лучший игрок мира последних 20 лет», – заявил экс-защитник сборной Франции.

Напомним, ранее стало известно, что Месси покидает «ПСЖ».

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