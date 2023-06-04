Лизаразю о свисте в адрес Месси фанатов «ПСЖ»: «Это печально. Он лучший игрок мира последних 20 лет»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Биксант Лизаразю Футбол

Биксант Лизаразю не понял свист фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Фанаты «ПСЖ» освистали аргентинца перед его последней игрой за клуб – против «Клермона».

«Это печально. Месси – лучший игрок мира последних 20 лет», – заявил экс-защитник сборной Франции.

Напомним, ранее стало известно, что Месси покидает «ПСЖ».

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13 комментариев

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Artemque
Месси свистят не за то, что он плохой игрок, а за то, что он отобрал у французов кубок.
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cektor
эти дикари останутся с носом , когда их мбуппе сбежит в реал , может даже этим летом
+14
-1
+13
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Kemal Gul
Фанаты своему же клубу вредят. После такого отношения любая звезда ещё 3 раза подумает, стоит ли переходить в ПСЖ
+14
-3
+11
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Иван Дацик
32 очка Г+П, бестолковый Месси, тряпками его гнать
+6
-1
+5
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А.Э.РАСИМ
Также поступали итальянцы с Марадоной, после чм1990.
Я помню.
Ничего удивительного.
Франция мстит.
+5
-1
+4
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Uragan Boy
Ответ Real_v_dushe
Это ни в каком виде нельзя сравнивать, алчного арга и год назад освистывали, и во Франции болельщикам ПСЖ в большинстве своём давно фиолетов фифашный псевдотурнирчик
в душ пора
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Абдул Абакаев
это выглядит жалко и отвратительно и Лео тем не менее норм боагодарит и без шумихи и интервью с жалобами спокойно уходит
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Uragan Boy
Месси лучший игрок в истории футбола, а не 20 ти лет
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Алексей Тарасюк
Французы какие-то невминяеммые
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