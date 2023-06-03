Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»
Болельщики «ПСЖ» неодобрительно отреагировали на Лионеля Месси перед его прощальным матчем.
Игра против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для аргентинца последней в составе французского клуба.
Во время объявления состава парижан фанаты на «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию Месси. Форвард вышел в стартовом составе.
Данилу о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Если свистите кому-то одному – значит, и всей команде, мы все заодно. Главное для нас – выиграть Лигу 1»
Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»
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У Месси в его возрасте 3 было + ЗМ и ЗБ
В 35 лет от игрока только пациенты психдиспансера будут требовать ЛЧ.
такой позорный клуб и его лицемерные болельщики не заслуживают такого игрока. хорошо что его карьера не заканчивается на этом.
Несмотря на ратный труд,
Все равно "ж*довской мордой"
Рабиновича зовут!))
Мбаппе чокер.