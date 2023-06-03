Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Футбол

Болельщики «ПСЖ» неодобрительно отреагировали на Лионеля Месси перед его прощальным матчем.

Игра против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для аргентинца последней в составе французского клуба.

Во время объявления состава парижан фанаты на «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию Месси. Форвард вышел в стартовом составе.

Данилу о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Если свистите кому-то одному – значит, и всей команде, мы все заодно. Главное для нас – выиграть Лигу 1»

Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»

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147 комментариев

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Konstantin PaZITIFFF
Свинство и неуважение👎
+160
-31
+129
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JURAVLI
ну ничего. виновник всех бед парижан Месси уйдет уже скоро, и тогда ПСЖ во главе с великим Мбапе возьмут ЛЧ и фанаты будут счастливы. 😊
+126
-12
+114
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Блуждающий странник
Ответ carlitosway
за что уважение то должно быть?) просто из-за того что это месси, он ничего не дал клубу, чеспионства и без него спокойно брались, а в лч он жиденько слился по классике уже последних лет, так что не ной сектант
Так в ЛЧ жиденько пол команды, особенно Мбаппе, порол все что можно. Одним овации, а другим свист?)
+46
-2
+44
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WhatZ
Ну, справедливости ради, Месси в ПСЖ далеко не худший футболист...
+54
-11
+43
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Pavel Jefimovich
Посмотрим как ПСЖ без Месси в след сезоне заиграет...
+34
-5
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Пирс Морган
Ну все, в следующем сезоне Экитике и Руис покажут, как надо брать ЛЧ и треблы
+26
-2
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Domian
Ответ carlitosway
за что уважение то должно быть?) просто из-за того что это месси, он ничего не дал клубу, чеспионства и без него спокойно брались, а в лч он жиденько слился по классике уже последних лет, так что не ной сектант
А там с ЛЧ у Мбаппе, которому 24 года?)
У Месси в его возрасте 3 было + ЗМ и ЗБ

В 35 лет от игрока только пациенты психдиспансера будут требовать ЛЧ.
+17
-3
+14
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Blaumerc
Ответ Dikki Shelton
Болельщикам ПСЖ любить его не за что.👎
а не любить больше остальных есть за что?
+19
-5
+14
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Jlaw
Есть конечно удивительно гнилые фанатские сообщества. И первый их признак - публично унижать своих собственных игроков
+15
-6
+9
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JURAVLI
Ответ ihatebarcelona
С великим или нет, но с Мбаппе они хотя бы в финал и в полуфинал ЛЧ два года подряд выходили, а с Месси что?)
так что, Мбаппе не играл последние два года? а что случилось? травма была? ай-ай-ай, ну жаль, что Месси в одиночку не затащил
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-2
+7
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Pb-SE
Это те самые 3 человека, которые встречали ПСЖ в аэропорту?
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Blaumerc
понятно что это позорная проплаченная акция, не более того. весь мир понимает (кроме хейтеров) что победа на ЧМ и 16+16 в неблагодарной лиге, у 35 летнего пенсионера, не так уж и плоха по сравнению с 24 летним любимцем.
такой позорный клуб и его лицемерные болельщики не заслуживают такого игрока. хорошо что его карьера не заканчивается на этом.
+15
-9
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trav
Ответ out_nma
За их команду играл один из величайших, а они...
Так Ибрагимовича они никогда и не освистывали
+6
-1
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DolJun
Ответ NottinghamForest79
МЕССИ возьмёт ЛЧ С БАРСОЙ
разве что с женской)
+8
-4
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paperboy
Ответ Vitto
А если цена(зп)/качество?
Тоже не худший)
+4
0
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Yaroslove
Но сограждане упорны,
Несмотря на ратный труд,
Все равно "ж*довской мордой"
Рабиновича зовут!))
+4
0
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uchiyamada
Ответ Pavel Jefimovich
Посмотрим как ПСЖ без Месси в след сезоне заиграет...
да, будет хохма, если без Месси они сольют не только ЛЧ, но и внутренний чемпионат.
+6
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Ansu Fati
Ответ WhatZ
Ну, справедливости ради, Месси в ПСЖ далеко не худший футболист...
Сущность такая у многих. Чтобы ценить - обязательно надо потерять)
+9
-5
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Блуждающий странник
Они даже не понимают, что таким поведением отбивают желание у любого звездного игрока переходить в ПСЖ. Итак многие не горят этим желанием, а после такого )) Последний матч и даже тут быдло отличилось
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London.is.blue
Ответ ihatebarcelona
С великим или нет, но с Мбаппе они хотя бы в финал и в полуфинал ЛЧ два года подряд выходили, а с Месси что?)
Выходил за счет Неймара.
Мбаппе чокер.
+5
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Философ Востока
Попаболь до сих пор не прошла из-за ЧМ 😂
+8
-5
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Пенс
Красавцы. Люди болеют за клуб, а не за алчного чокера.
+7
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Меси конечно великий игрок но к сожалению он треском провалился в Париже и оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе! Его бездарность против Мадрида и Баварии стало редчайшим мемом...
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truboprovodchik2019
Ответ Дженнифер Коннелли
Например после Чемпионата Мира по футболу в Германии 2006 ,английские фанаты тоже ненавидели Криштиану Роналду в просторах Англии! Но целеустремлённый Криштиану Роналду со своей блестящей игрой закрыл рты английских болельщиков во всех стадионах Англии! Криштиану идеально исправил это, а Лео Месси так не смог! Потому что он не Криштиану!
ага, не забудь добавить то, что Месси не спелая клубника
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Заур Гогуноков
Месси пришёл в Псж не в 27 лет, а ожидать что хотели?! Считаю, что он прславил этот клуб, много болельщиков следили за Псж благодаря в том числе гения
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