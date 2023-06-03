Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»

Болельщики «ПСЖ» неодобрительно отреагировали на Лионеля Месси перед его прощальным матчем.

Игра против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для аргентинца последней в составе французского клуба.

Во время объявления состава парижан фанаты на « де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию Месси. Форвард вышел в стартовом составе.

Данилу о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Если свистите кому-то одному – значит, и всей команде, мы все заодно. Главное для нас – выиграть Лигу 1»

Анри о свисте в адрес Месси: «Я понимаю это, но принимать не обязан. Проблема «ПСЖ» не в Месси, он всегда был решением»

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