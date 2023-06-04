Месси и Гальтье освистали на церемонии награждения «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Парк де Пренс Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Карлос Солер Уоррен Заир-Эмери Футбол

Лионель Месси столкнулся с недовольством фанатов как до, так и после матча с «Клермоном».

Лига 1 провела на «Парк де Пренс» церемонию награждения «ПСЖ» в честь рекордного 11-го чемпионства.

Как передает RMC Sport, когда футболистов по очереди вызывали на трибуну, некоторых (Килиана Мбаппе, Уоррена Заир-Эмери) болельщики приветствовали особенно радостно, а кого-то освистывали – как Месси и Карлоса Солера.

Громким гулом и свистом был встречен также главный тренер Кристоф Гальтье. Неймару, напротив, аплодировали.

Изображение: twitter.com/PSG_English

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»

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65 комментариев

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blaugrano
Самое абсурдное здесь не то, что освистывают Месси или Гальтье, а то как они позиционируют Мбаппе своим героем.
Ещё недавно он шантажировал свой клуб уходом в Реал, выбивая себе максимально жирный контракт. Каждый год муссируются слухи о его уходе из клуба. Мбаппе хоть раз пресёк всё это и сказал, что ПСЖ - его клуб и он никуда не уходит?
Нет же, он наоброт использует инфополе, чтобы развести эту контору на максимальные преференции для себя.
+51
-5
+46
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VERBLYUD
Месси: 12 побед в национальных чемпионатах
псж: 11 побед в национальных чемпионатах

Месси: 4 победы в ЛЧ
псж: 0 побед в ЛЧ

Месси: 7 ЗМ
Все игроки псж: 1 ЗМ

Месси: 6 ЗБ
Все игроки псж: 0 ЗБ

Месси: 6 раз лучший бомбардир ЛЧ
Все игроки псж: 0 раз лучший бомбардир ЛЧ

Как они смеют освистывать игрока, который больше, чем их позорный клуб?
+62
-29
+33
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Владимир Владимирович
Нормальные люди должны радоваться что один из величайших спортсменов в истории играл за их клуб. А они как козлы себя ведут , фанаты эти херовы
+31
-14
+17
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Ебздрогыч
Эти недоболелы недостойны ЛЧ. Пусть выигрывают чемпионат каждый год и позорятся в Европе
+23
-10
+13
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VERBLYUD
Ответ blaugrano
Самое абсурдное здесь не то, что освистывают Месси или Гальтье, а то как они позиционируют Мбаппе своим героем. Ещё недавно он шантажировал свой клуб уходом в Реал, выбивая себе максимально жирный контракт. Каждый год муссируются слухи о его уходе из клуба. Мбаппе хоть раз пресёк всё это и сказал, что ПСЖ - его клуб и он никуда не уходит? Нет же, он наоброт использует инфополе, чтобы развести эту контору на максимальные преференции для себя.
В 2024 он кинет их и перейдет в другой клуб. Посмотрим, что сделают тогда)
+13
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Экспертное мнение
Гальтье оказался хорошим мужиком, не стал прогибаться перед Мбаппой ради сохранения поста тренера, а выбрал сторону Месси и всегда называл его лучшим, то есть мужик выбрал правду, хотя мог бы своего французика нахваливать. "Сократ мне друг, но истина дороже", респект Кристоф.
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VERBLYUD
Ответ Оригинальный Ник
Фаны ПСЖ показывают характер, ни под кого не прогибаются. Неважно, какой ты легендарный игрок или насколько крутой тренер, не вывозишь — тебя освистают
Мбаппе не вывозит, но почему-то его не освистывают, а наоборот, встречают овациями. У этих 🤡 просто полыхает, Месси выиграл у них ЧМ, а Гальтье из Марселя, вот причины свиста.
+11
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Carver
После травли Месси в ПСЖ не перейдет ни один уважающий себя игрок, а обожаемый Мбаппе поиграет ещё сезончик (именно столько продлится проект ПСЖ после ЧМ в Катаре) и свалит в Реал или клуб АПЛ. А за ПСЖ вновь будут играть игроки уровня Сильвена Армана и Даниэла Любойя.
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blaugrano
Ответ VERBLYUD
В 2024 он кинет их и перейдет в другой клуб. Посмотрим, что сделают тогда)
Он рыпаться не станет и никуда не уйдёт. Зачем? Будет доить клуб по полной. Да и какой-нибудь ЗМ ему нарисуют.
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Экспертное мнение
Ответ &_Bishep_&
Народ нельзя обмануть. Он всё видит.
Ты про свист в адрес Роналду на Сантьяго Берналео?
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Savardus
Типичное поведение типичных болельщиков ПСЖ, среди которых истинных фанатов то уже лет 15 нет, только глорики.
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FootyfanaticRM
Понятно было сразу зачем туда переходил легендарный Месси,поэтому и получилось всего 2 сезона.Все по плану.
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koshaus
Ответ Carver
После травли Месси в ПСЖ не перейдет ни один уважающий себя игрок, а обожаемый Мбаппе поиграет ещё сезончик (именно столько продлится проект ПСЖ после ЧМ в Катаре) и свалит в Реал или клуб АПЛ. А за ПСЖ вновь будут играть игроки уровня Сильвена Армана и Даниэла Любойя.
Феерическая хрень. В ПСЖ идут за баблом и сваливают когда пора. Канализационная крыса не даст соврать.
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Месси: 12 побед в национальных чемпионатах псж: 11 побед в национальных чемпионатах Месси: 4 победы в ЛЧ псж: 0 побед в ЛЧ Месси: 7 ЗМ Все игроки псж: 1 ЗМ Месси: 6 ЗБ Все игроки псж: 0 ЗБ Месси: 6 раз лучший бомбардир ЛЧ Все игроки псж: 0 раз лучший бомбардир ЛЧ Как они смеют освистывать игрока, который больше, чем их позорный клуб?
1 игрок с ЗМ и тот Месси, который выиграл его играя за Барсу и сборную:)🤣🤣🤣 В принципе кто вот после ухода Лео будет вообще смотреть Лигу 1, фанаты Головина?:))
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Гальтье оказался хорошим мужиком, не стал прогибаться перед Мбаппой ради сохранения поста тренера, а выбрал сторону Месси и всегда называл его лучшим, то есть мужик выбрал правду, хотя мог бы своего французика нахваливать. "Сократ мне друг, но истина дороже", респект Кристоф.
Не Сократ, а Платон...позорище)
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ARIGAMI ARIGAMI
Короче говоря, Акелла промахнулся
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Domian
Ответ &_Bishep_&
Так они еще 2-3 года назад играли в финалах и полуфиналах ЛЧ (((
А что они делали 4 ,5 лет назад?
Вылетали от Зидана и Сульшера?)
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Артём Горбенко
Ответ Ебздрогыч
Эти недоболелы недостойны ЛЧ. Пусть выигрывают чемпионат каждый год и позорятся в Европе
а мешок и не выиграет её никогда
шейхам скоро надоест их игрушка, особенно если купят мю
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Руслан Абакаров
Ответ f0rmoceft
Получается, если один человек добился больше другого, то его нельзя критиковать, нельзя выражать свое недовольство и вообще говорить о нем? Звучит максимально глупо
По идее так и должно быть, какое право на критику имеет человек, если он не добился того, чего добился критикуемый ?
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GuruFutbola
Ответ VERBLYUD
Месси: 12 побед в национальных чемпионатах псж: 11 побед в национальных чемпионатах Месси: 4 победы в ЛЧ псж: 0 побед в ЛЧ Месси: 7 ЗМ Все игроки псж: 1 ЗМ Месси: 6 ЗБ Все игроки псж: 0 ЗБ Месси: 6 раз лучший бомбардир ЛЧ Все игроки псж: 0 раз лучший бомбардир ЛЧ Как они смеют освистывать игрока, который больше, чем их позорный клуб?
Одним словом - петушатник
+10
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Будут Лейпциги и Аталанты по сетке, будут и финалы
В 2021 они проходили и Барселону и Баварию.
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Domian
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Короче говоря, Акелла промахнулся
Это ж победа на величайшем турнире в истории футбола ЧМ у психдиспансера промах?)
Что с вашей психикой сделал Лео?
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кто-то
Позор, а не клуб
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ПоСоХ
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Ответ Владимир Владимирович
Нормальные люди должны радоваться что один из величайших спортсменов в истории играл за их клуб. А они как козлы себя ведут , фанаты эти херовы
Нормальные люди открестятся от него как от чумного. Величайший он только во влажных мечтах его псевдофунтиков. За два года показал свой никчемный уровень играя в лиге слабее испанской
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Михо
Самый позорный клуб в мире. Шейхи из другой, более солидной арабской страны показали как можно развивать клуб и претендовать на требл. А ПСЖ просто позорное жалкое шапито, без истории, идей развития и благодарности.
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