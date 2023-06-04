Месси и Гальтье освистали на церемонии награждения «ПСЖ»

Лионель Месси столкнулся с недовольством фанатов как до, так и после матча с «Клермоном».

Лига 1 провела на « де Пренс» церемонию награждения «ПСЖ» в честь рекордного 11-го чемпионства.

Как передает RMC Sport, когда футболистов по очереди вызывали на трибуну, некоторых ( , ) болельщики приветствовали особенно радостно, а кого-то освистывали – как Месси и .

Громким гулом и свистом был встречен также главный тренер . Неймару, напротив, аплодировали.

Изображение: twitter.com/PSG_English

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»

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