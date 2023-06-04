Месси и Гальтье освистали на церемонии награждения «ПСЖ»
Лионель Месси столкнулся с недовольством фанатов как до, так и после матча с «Клермоном».
Лига 1 провела на «Парк де Пренс» церемонию награждения «ПСЖ» в честь рекордного 11-го чемпионства.
Как передает RMC Sport, когда футболистов по очереди вызывали на трибуну, некоторых (Килиана Мбаппе, Уоррена Заир-Эмери) болельщики приветствовали особенно радостно, а кого-то освистывали – как Месси и Карлоса Солера.
Громким гулом и свистом был встречен также главный тренер Кристоф Гальтье. Неймару, напротив, аплодировали.
Изображение: twitter.com/PSG_English
Фанаты «ПСЖ» освистали Месси перед его последней игрой за клуб – против «Клермона»
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Ещё недавно он шантажировал свой клуб уходом в Реал, выбивая себе максимально жирный контракт. Каждый год муссируются слухи о его уходе из клуба. Мбаппе хоть раз пресёк всё это и сказал, что ПСЖ - его клуб и он никуда не уходит?
Нет же, он наоброт использует инфополе, чтобы развести эту контору на максимальные преференции для себя.
псж: 11 побед в национальных чемпионатах
Месси: 4 победы в ЛЧ
псж: 0 побед в ЛЧ
Месси: 7 ЗМ
Все игроки псж: 1 ЗМ
Месси: 6 ЗБ
Все игроки псж: 0 ЗБ
Месси: 6 раз лучший бомбардир ЛЧ
Все игроки псж: 0 раз лучший бомбардир ЛЧ
Как они смеют освистывать игрока, который больше, чем их позорный клуб?
Вылетали от Зидана и Сульшера?)
шейхам скоро надоест их игрушка, особенно если купят мю
Что с вашей психикой сделал Лео?