Нассер Аль-Хелайфи: «Помощь Месси «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» у нас»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» выразил Лионелю Месси признательность за его выступления в составе клуба.

«Я бы хотел поблагодарить Лионеля Месси за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» играет в составе «ПСЖ» и на «Парк де Пренс», выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов.

Его помощь «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

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28 комментариев

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Акира_1
Для директоров ПСЖ титул картонной Лиги 1 ещё реально что-то значит? 🤔
+15
-7
+8
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Domian
Ответ Акира_1
Для директоров ПСЖ титул картонной Лиги 1 ещё реально что-то значит? 🤔
Бавария, Сити им перестать существовать в своих лигах?)
+10
-5
+5
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Роман
Ведь 6 голов Месси помогли ПСЖ наконец завоевать долгожданный титул.
Ведь без него ПСЖ только 8 раз из 10 брал Лигу.
+6
-3
+3
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Гномович!
Спасибо от всех фанов ПСЖ за 1/8 ЛЧ/Кубка Франции и долгожданной Лиги Фермеров.
+10
-8
+2
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Человек1991
Месси лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей. По системе гол+пас Месси был номер 1 в мире 14 раз из этих 16 годов, а чисто по игре и рядом никто не был.
+9
-8
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Андрей Евсеенко
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В лиге 1 действительно помог: сначала 6 голами за сезон, потом вылетами из кубка и лч, чтобы у команды было больше отдыха и времени подготовиться к матчам чемпионата. А голами то как помог: за 2 года все ещё не догнал результат первого сезона Златана.
+1
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predMBAPPE
Ответ Акира_1
Для директоров ПСЖ титул картонной Лиги 1 ещё реально что-то значит? 🤔
Чемпионство ничего не значит только для дэбибибибилов)
+1
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predMBAPPE
Ответ Гномович!
Спасибо от всех фанов ПСЖ за 1/8 ЛЧ/Кубка Франции и долгожданной Лиги Фермеров.
Всегда рады помочь, теперь иди спать)
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Акира_1
Для директоров ПСЖ титул картонной Лиги 1 ещё реально что-то значит? 🤔
Ну а как. Странный подход, проигрывают титул лиги 1 какому-нибудь Лилю или Монпелье, сразу летит "Фу, позор, лигу феремров не смогли выиграть". Когда выигрывают титул летит что-то типа " Фу, нашли чем гордиться. Выиграли в своем неконкурентом болоте".
Объективности ради ....
Все эти годы с шейхами ПСЖ ни разу не был главным фаворитом Лч. Был один из фаворитов , на ряду еще с четырьмя или пятью командами, но уж точно не было сезона, когда можно было сказать: Да, Париж лучший клуб Европы и главный претендент на победу в ЛЧ
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-4
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Domian
Ответ Rehcuhcs
Расшифровываем: "Мы ему ЧМ у нас дома купили, а он в благодарность пешком ходил, голы не забивал, в ЛЧ ничем не помог и вообще думал только о сборной. Кидалово капец".
Резонный вопрос фанату бездаря роналду, а чего ЛЧ не купили?
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Domian
Ответ Футбол, хоккей итд
А почему он не говорит, что Месси стал чемпионом мира - являясь игроком ПСЖ? Потому что Аргентина обыграла Францию?!)
Да)
Это технично упустили.
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