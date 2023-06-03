Нассер Аль-Хелайфи: «Помощь Месси «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» у нас»

Президент «ПСЖ» выразил Лионелю Месси признательность за его выступления в составе клуба.

«Я бы хотел поблагодарить за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» играет в составе «ПСЖ» и на «Парк де Пренс», выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов.

Его помощь «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», – сказал .

Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?

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