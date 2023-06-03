Нассер Аль-Хелайфи: «Помощь Месси «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» у нас»
Президент «ПСЖ» выразил Лионелю Месси признательность за его выступления в составе клуба.
«Я бы хотел поблагодарить Лионеля Месси за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель «Золотого мяча» играет в составе «ПСЖ» и на «Парк де Пренс», выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов.
Его помощь «ПСЖ» и Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Месси уходит из «ПСЖ» – точно, железно, 100%. А куда дальше: «Аль-Хилаль» или «Барса»?
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Ведь без него ПСЖ только 8 раз из 10 брал Лигу.
Объективности ради ....
Все эти годы с шейхами ПСЖ ни разу не был главным фаворитом Лч. Был один из фаворитов , на ряду еще с четырьмя или пятью командами, но уж точно не было сезона, когда можно было сказать: Да, Париж лучший клуб Европы и главный претендент на победу в ЛЧ
Это технично упустили.