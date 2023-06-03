Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Он вошел в историю клуба»

Тьерри Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Болельщики на « » освистали 35-летнего аргентинского форварда перед его последней игрой за клуб – против « » в 38-м туре Лиги 1.

Незадолго до игры парижане объявили об уходе Месси, срок контракта которого рассчитан до 30 июня. Лео за два сезона в Париже выиграл три трофея – дважды Лигу 1 и один раз Суперкубок Франции.

«Он вошел в историю клуба [выиграв чемпионат Франции]. Надо наслаждаться [его игрой].

Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео Месси, он помог мне выиграть Лигу чемпионов», – сказал в эфире Prime Video.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Клермон» (2:2, второй тайм).

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