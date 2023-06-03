Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Он вошел в историю клуба»
Тьерри Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.
Болельщики на «Парк де Пренс» освистали 35-летнего аргентинского форварда перед его последней игрой за клуб – против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1.
Незадолго до игры парижане объявили об уходе Месси, срок контракта которого рассчитан до 30 июня. Лео за два сезона в Париже выиграл три трофея – дважды Лигу 1 и один раз Суперкубок Франции.
«Он вошел в историю клуба [выиграв чемпионат Франции]. Надо наслаждаться [его игрой].
Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео Месси, он помог мне выиграть Лигу чемпионов», – сказал Тьерри Анри в эфире Prime Video.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Клермон» (2:2, второй тайм).
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Хотя понятное дело французы обиделись что Аргентина унизила сборную Ганы в финале ЧМ и их главную звезду Мбаппе
При этом лично я считаю, что ЗМ получит Холанд и вполне заслуженно. но если Месси получит это тоже будет заслуженно, т.к. вклад в этот кубок мира им был колоссальный. А Кубок мира главный трофей этого сезона
справедливо это или нет, не мне судить. но такое бывало очень часто. и даже когда сезон футболист провел невзрачный: навскидку Роналдо за ЧМ 2002 или Каннаваро за ЧМ 2006
Крах в Юве, крах в МЮ, крах на ЧМ.
а вот в том, кто внёс самый весомый вклад в победу Аргентины на ЧМ, никто не сомневается. поэтому Месси получит все эти голоса. и за счёт этого сможет победить.
но лично я считаю, что возьмёт ЗМ все же Холанд. во-первых, потому что феноменально сыграл в этом сезоне, во вторых потому что золотой мяч вручает французское издание France Football. А французы не очень то любят Месси после финала ЧМ )))
ЗМ по мнению ЖУРНАЛИСТОВ:
1998 Зидан
2002 Зубастик
2006 Каннаваро
За ЧМ
ЗМ по мнению ТРЕНЕРОВ И КАПИТАНОВ:
2010 Месси
2014 бездарь роналду
После 2016 снова голосуют ЖУРНАЛИСТЫ.
Азар покидает Реал. Милан вообще покидает златана. Рамос и Месси уходят. Ну и легенда Мадридского Реала Мариано уйдёт
Он обычный середнячок для ПСЖ.
Всё что он имеет это былые заслуги за Барселону.