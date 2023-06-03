Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: «Он вошел в историю клуба»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Клермон Парк де Пренс Футбол

Тьерри Анри не понимает свиста фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

Болельщики на «Парк де Пренс» освистали 35-летнего аргентинского форварда перед его последней игрой за клуб – против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1.

Незадолго до игры парижане объявили об уходе Месси, срок контракта которого рассчитан до 30 июня. Лео за два сезона в Париже выиграл три трофея – дважды Лигу 1 и один раз Суперкубок Франции.

«Он вошел в историю клуба [выиграв чемпионат Франции]. Надо наслаждаться [его игрой].

Я не могу быть объективным, когда говорю о Лео Месси, он помог мне выиграть Лигу чемпионов», – сказал Тьерри Анри в эфире Prime Video.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Клермон» (2:2, второй тайм).

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61 комментарий

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SergioRamos92
ПСЖ тот еще клубешник,главное с 24 летнего Мбаппе 0 спроса(хотя вроде там лидера из себя строит),а с 36 летнего Месси спрашивают по полной
Хотя понятное дело французы обиделись что Аргентина унизила сборную Ганы в финале ЧМ и их главную звезду Мбаппе
+50
-21
+29
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Добрый Ретроград
Ответ Vatikan
Месси велик!
Месси - мопэд.
+29
-4
+25
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Sabrer
Ответ Vatikan
Месси велик!
А я думаю, что велосипед. Бугага
+19
-5
+14
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JURAVLI
Месси отработал контракт как наемник, забивал и отдавал сколько смог. Легендой ПСЖ он не стал, понятное дело. Но требовать от 35-летнего игрока былой прыти тоже глупо. Месси все ещё хорош, но это далеко не Месси десятилетней давности. Какие к нему вопросы? Большинство футболистов в 35 вообще бусты на гвоздь вешают.
+18
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+11
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Роберт Валанцаска
Ответ SergioRamos92
ПСЖ тот еще клубешник,главное с 24 летнего Мбаппе 0 спроса(хотя вроде там лидера из себя строит),а с 36 летнего Месси спрашивают по полной Хотя понятное дело французы обиделись что Аргентина унизила сборную Ганы в финале ЧМ и их главную звезду Мбаппе
Как вы любите использовать выражения «унизила» и т.п. две команды сыграли в финале, одна выиграла по пенальти - о каком тут унижении говорится ? Ну и, конкретно, Мбаппе сделал все что мог в той игре, забил все голы своей сборной, в серии пенальти так же забил.
+20
-10
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Yerbo
Ответ Роберт Валанцаска
Как вы любите использовать выражения «унизила» и т.п. две команды сыграли в финале, одна выиграла по пенальти - о каком тут унижении говорится ? Ну и, конкретно, Мбаппе сделал все что мог в той игре, забил все голы своей сборной, в серии пенальти так же забил.
он просто плюсики собирает с фанатов Месси ))
+9
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+5
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JURAVLI
Ответ Евгений Лифшиц
вопросов нет, только не надо его на зм совать и делать вид, что он в числе лучших игроков мира, и хейта поубавится
Так ЗМ то ему хотят вручить не за игру в Париже. а за чемпионат мира, где он тащил в каждом матче. не вижу несоответствия.
При этом лично я считаю, что ЗМ получит Холанд и вполне заслуженно. но если Месси получит это тоже будет заслуженно, т.к. вклад в этот кубок мира им был колоссальный. А Кубок мира главный трофей этого сезона
+12
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Евгений Лифшиц
Ответ JURAVLI
Так ЗМ то ему хотят вручить не за игру в Париже. а за чемпионат мира, где он тащил в каждом матче. не вижу несоответствия. При этом лично я считаю, что ЗМ получит Холанд и вполне заслуженно. но если Месси получит это тоже будет заслуженно, т.к. вклад в этот кубок мира им был колоссальный. А Кубок мира главный трофей этого сезона
потому что зм это награда за сезон, а не за чм. за чм есть отдельная награда
+5
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tolstiy
чем он вошёл в историю псж? мне кажется семак для истории псж больше сделал, чем месси....
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Muhammad Juraev
Ответ Евгений Лифшиц
тот случай когда переход навредил обеим сторонам. Месси в целом без разницы, я думаю, он карьеру закрыл на чм, а вот псж неплохо репутационно пострадали. Если помните еще 3 года назад псж считался грамотным и продуманным проектом, на спорце тонны статей выходили об этом. А сейчас, конечно, совсем по-другому воспринимается
ПСЖ никогда не считался грамотным и продуманным проектом!
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JURAVLI
Ответ Евгений Лифшиц
потому что зм это награда за сезон, а не за чм. за чм есть отдельная награда
вы не поверите, но за лигу чемпионов тоже есть отдельная награда. а ещё есть отдельная награда лучшему игроку чемпионатов (недавно Холанд получил как лучший игрок года в АПЛ). и да, есть награда лучшему игроку ЧМ, которая обычно перевешивает остальные индивидуальные награды и вдогонку прилетает ещё и ЗМ.

справедливо это или нет, не мне судить. но такое бывало очень часто. и даже когда сезон футболист провел невзрачный: навскидку Роналдо за ЧМ 2002 или Каннаваро за ЧМ 2006
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Рамазан Багомедов
Ответ SergioRamos92
ПСЖ тот еще клубешник,главное с 24 летнего Мбаппе 0 спроса(хотя вроде там лидера из себя строит),а с 36 летнего Месси спрашивают по полной Хотя понятное дело французы обиделись что Аргентина унизила сборную Ганы в финале ЧМ и их главную звезду Мбаппе
твой цвет кожи не делает тебя лучше кого-то нацизм это одно из самых грязных вещей
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Гномович!
Не понимаю почему не счастливы фанаты, до 1/8 ЛЧ дошли, до 1/8 кубка Франции дошли, благодаря 6 голов в первом сезоне выиграли долгожданую Лигу 1...неблогадарные фаны.
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Роберт Валанцаска
Ответ Muhammad Juraev
Там до 80 минуты и было унижение!
Я, как понимаю, тут специалисты по части унижений собрались. И че как? Часто подвергаетесь?
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Domian
Ответ Zidan GOAT
Каким образом вошёл в историю? Как самый провальный трансфер, который принёс 2 подряд вылета из 1/8 ЛЧ и Кубка? Ну впринципе тоже в истории
А до этого как будто ПСЖ не вылетали в 1/8 от Реала и в 1/8 от второго состава МЮ в 2019🤣
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hedgehog111
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Ответ Domian
Но все же главное это крах бездаря роналду. Крах в Юве, крах в МЮ, крах на ЧМ.
такого краха как ПСЖ с гномычем никогда не было 🤣🤣🤣
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Евгений Лифшиц
Я полностью согласен и именно поэтому ЗМ это не награда за лч, чм или апл, это награда лучшему игроку сезона. Месси не является и близко лучшим игроком сезона, и особенно на фоне исторической команды и перформансов звезд ман сити этого года. Такие сезоны как у Холанда или Де Брёйне мы далеко не каждый сезон наблюдаем
холанд дуболом. ничего создать для команды не может, дриблинга ноль. по результативным действиям и обводкам тупо курит у месси-)))
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Domian
Ответ Zidan GOAT
Каким образом вошёл в историю? Как самый провальный трансфер, который принёс 2 подряд вылета из 1/8 ЛЧ и Кубка? Ну впринципе тоже в истории
Но все же главное это крах бездаря роналду.
Крах в Юве, крах в МЮ, крах на ЧМ.
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JURAVLI
Ответ Maga Maga
ЗМ больше заслуживает КДБ а не холанд
Возможно. Но не кажется вам это показательно: люди спорят, кто больший вклад внёс в успех Сити - Холанд или КДБ - и кто из них более достоин ЗМ. Поэтому голоса тех, кто будет против Месси разделятся на этих двоих.

а вот в том, кто внёс самый весомый вклад в победу Аргентины на ЧМ, никто не сомневается. поэтому Месси получит все эти голоса. и за счёт этого сможет победить.

но лично я считаю, что возьмёт ЗМ все же Холанд. во-первых, потому что феноменально сыграл в этом сезоне, во вторых потому что золотой мяч вручает французское издание France Football. А французы не очень то любят Месси после финала ЧМ )))
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koshaus
Точно, 6 мячей за сезон в Лиге 1 - это история, песня можно сказать...
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Игорь Ерин
Знакомство было без любви , разлука будет без печали...
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Domian
Ответ Wild91688
Где перевешивал то,ты хоть помнишь последнего ЧМ взявшего ЗМ
Для средней азии специально:
ЗМ по мнению ЖУРНАЛИСТОВ:
1998 Зидан
2002 Зубастик
2006 Каннаваро

За ЧМ

ЗМ по мнению ТРЕНЕРОВ И КАПИТАНОВ:
2010 Месси
2014 бездарь роналду

После 2016 снова голосуют ЖУРНАЛИСТЫ.
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Dima Demchenko
Что происходит?

Азар покидает Реал. Милан вообще покидает златана. Рамос и Месси уходят. Ну и легенда Мадридского Реала Мариано уйдёт
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Wild91688
Сколько же можно так пиарить одного игрока
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Роман
Месси ни история клуба, ни легенда клуба.
Он обычный середнячок для ПСЖ.
Всё что он имеет это былые заслуги за Барселону.
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